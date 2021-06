Compacte SUV’s zijn al een tijdje populair, maar Toyota heeft lang gewacht om er ook een van de Yaris te maken. Die is er nu, als concurrent van onder meer de Renault Captur en Peugeot 2008.

De Toyota Yaris was de afgelopen tijd de meest verkochte auto in zijn segment en stootte daarmee koning VW Polo van de troon. Dat zou een kortstondige opleving kunnen zijn, aangezien er een nieuwe generatie van de Yaris is, waar veel klanten al een poosje op wachtten. Aan de andere kant is het nieuwste model een hip ding en dat kon van zijn voorgangers niet worden gezegd.

Gezien het succes van de 'gewone' Yaris, maakt ook de Yaris Cross kans om een bestseller te worden. Hij werd ontworpen in Toyota's studio in Nice en komt uit de fabriek in het Franse Valenciennes, waar de in Europa verkochte Yaris al jaren van de band rolt.

De Cross lijkt eerlijk gezegd wat meer op de grote Toyota RAV4 dan op de Yaris waarvan hij is afgeleid. Hij heeft 3 centimeter meer grondspeling dan de gewone Yaris en is 9 centimeter hoger. De wielbasis bleef gelijk, maar de carrosserie is 24 centimeter langer. De breedte nam met 2 centimeter toe.

Het dashboard is grotendeels gelijk aan het lagere Yaris-model, alleen is het scherm van het infotainmentsysteem een maatje groter (nu 9 inch, in de First Edition). De zitpositie is goed; ook op dat vlak heeft Toyota grote stappen voorwaarts gemaakt. Het interieur ziet er verder prima afgewerkt uit, met een leuke stof op de deurpanelen.

Een breedbeeldscherm domineert het interieur van de Yaris Cross. Een breedbeeldscherm domineert het interieur van de Yaris Cross. Foto: Toyota

De vierde generatie van de hybrideaandrijving heeft een driecilinder motor

De testauto is nog deels afgeplakt met camouflagetape, om duidelijk te maken dat het om een pre-productiemodel gaat. Om die reden is het navigatiesysteem bijvoorbeeld nog niet operationeel, maar we kunnen gelukkig gebruikmaken van Apple CarPlay, dus verdwalen we niet tijdens onze testritten. Voor deze eerste test staat - hoe kan het ook anders - de Hybrid ter beschikking.

Toyota spreekt met de komst van onder andere een compleet nieuwe, 1,5-liter driecilinder benzinemotor van de vierde generatie hybride. De bekende driecilinder-roffel is vrij nadrukkelijk aanwezig tijdens het optrekken en in die zin is deze aandrijflijn minder stil dan de vorige, die nog een viercilinder had. Maar met een gematigde rijstijl is het motorgeluid nooit overheersend en eenmaal op constante snelheid klinkt er in de verte alleen wat gebrom.

Waar het systeem vooral in uitblinkt, is in efficiency, waardoor je met deze SUV zomaar 1 op 20 kunt rijden. Binnen de bebouwde kom lukt het ook prima om korte stukken volledig elektrisch af te leggen.

Je hebt totaal niet het gevoel met een SUV onderweg te zijn

Verder is dit een goed en leuk sturende auto. Mede dankzij de puike zitpositie heb je totaal niet het gevoel met een SUV onderweg te zijn. Vering en demping zijn mooi in harmonie, bochten neem je met plezier en het stuurgevoel is lekker stevig. Op de achterbank heb je weliswaar wat meer hoofdruimte dan in de reguliere Yaris, maar de beenruimte houdt daar niet over. De kofferbak is bijna 400 liter groot: keurig.

Eveneens te prijzen is het grote aantal veiligheids- en assistentiesystemen dat op alle versies standaard is, zoals adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistentie, voetgangersdetectie (ook bij duisternis) en automatisch grootlicht. Het goedkoopste model van de Yaris Cross kost ongeveer 23.500 euro, het duurste model is bijna 37.000 euro.

Alle prijzen en specificaties van de Toyota Yaris Cross vind je hier in de database van AutoWeek. Een uitgebreide test van de Toyota Yaris Cross staat in AutoWeek 26: vanaf woensdag in de winkel. De video kan je alvast hier bekijken.