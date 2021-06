Het ernstige ongeval met vier doden en vijf zwaargewonden op de N34 bij Borger kwam vorige maand uitgebreid in het nieuws. De N34 staat al jaren als gevaarlijk bekend, net als tal van andere wegen in Nederland. AutoWeek zette een aantal wegen waarop regelmatig ongelukken plaatsvinden op een rij.

Allereerst het goede nieuws: het aantal verkeersdoden in Nederland is de afgelopen decennia drastisch gedaald. Vielen er in 1970 nog 3.500 doden op de weg, waren dat er afgelopen nog 'maar' 610. En dat terwijl het aantal verkeersdeelnemers en ook de mobiliteit in Nederland juist enorm zijn toegenomen.

Een belangrijk deel van het huidige aantal verkeersslachtoffers betreft fietsers en wandelaars: de kwetsbaarste groep in het verkeer. In een auto ben je nu eenmaal het best beschermd, en autosnelwegen zijn de veiligste wegen die er zijn.

Hoe 'gevaarlijk' een weg is, laat zich lastig in cijfers uitdrukken. Want waar baseer je dat precies op? Tel je het aantal incidenten, het aantal betrokken voertuigen, of juist het aantal doden en gewonden? En moet je zwaargewonden zwaarder laten meewegen dan lichtgewonden? Bovendien kan je een 100 kilometer lang weggedeelte moeilijk vergelijken met een traject van 5 kilometer. Hoe dan ook, dit zijn volgens AutoWeek een paar Nederlandse wegen die beslist het omrijden waard zijn:

N34 bij Borger

Vorige maand ging het vreselijk mis op de N34 tussen Groningen en Emmen, bij het Drentse plaatsje Borger: vier doden en vijf zwaargewonden waren er te betreuren. De veiligheid op de N34, ook wel 'Hunebed Highway' en 'Dodenweg' genoemd, staat al langer ter discussie. Veel dodelijke ongevallen zijn hier het gevolg geweest van "voertuigen op de verkeerde weghelft", zo is te lezen in een onderzoeksrapport dat de provincie Drenthe twee jaar geleden liet opstellen. De provincie zegt daaraan te werken door het tracé op een aantal plekken te verdubbelen en kruisingen te vervangen door viaducten.

A16 Van Brienenoordbrug

Al jaren staat de oostbaan van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam te boek als een van de gevaarlijkste stukken snelweg van Nederland. In het afgelopen jaar ging het hier 38 keer mis, vooral op de parallelbaan. De oprit net daarvoor is een scherpe bocht en het invoegend verkeer komt hierdoor te langzaam de te korte invoegstrook op, met als gevolg grote snelheidsverschillen met het verkeer op de hoofdrijbaan.

N336 Giesbeek-Babberich

De ANWB riep dit stuk asfalt al eens uit tot gevaarlijkste weg van Gelderland. Zeer druk vrachtverkeer, te hoge snelheden en onverantwoord inhaalgedrag in combinatie met fietsende jongeren en overstekende kinderen maken van de N336 de Medusa onder de N-wegen.

N307 Markerwaarddijk

De Markerwaarddijk is bijzonder, omdat hij de contouren vormt van een polder die er nooit kwam: de Markerwaard. De dijkweg snijdt de voormalige Zuiderzee doormidden in IJsselmeer en Markermeer. Door de lange, rechte stukken nodigt de Markerwaarddijk blijkbaar uit tot hard rijden en het zijn dan in veel gevallen ook mislukte inhaalpogingen waardoor de dijk regelmatig de krantenkoppen haalt. Bovendien staat de dijkweg door zijn onbeschutte ligging bloot aan zware windstoten, wateroverlast en zandverstuivingen; eveneens heel gevaarlijk voor het verkeer.

A7 bij Zaandam

Wie vanuit het noorden komt en naar Amsterdam wil, moet bij knooppunt Zaandam als doorgaand verkeer een afslag nemen, omdat rechtdoor in feite de afslag Zaandam-Centrum is. De omgekeerde wereld dus, en dat zorgt voor verwarring.

Na de 'afslag' denk je weer lekker door te kunnen tuffen naar Amsterdam, maar dan doemt ineens een scherpe bocht naar links op. Daar is de maximumsnelheid 70 kilometer per uur en wie dat te laat in de gaten heeft, loopt grote kans in de vangrail te eindigen. Afgelopen jaar gebeurde dat volgens de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) 43 keer. Het is volgens deze stichting de plek in Nederland waar in 2020 de meeste ongevallen gebeurden.

