Vrijwel elk nieuwe auto ondergaat tegenwoordig de Euro NCAP-botsproef. Maar hoe veilig is een auto nog als hij al achttien jaar oud is? Een crashtest met een Hyundai Getz van die leeftijd wijst het uit.

Het geluid doet denken aan het gejank van een oude tram. Door de ramen van de beschermde ruimte zien we een compacte Hyundai Getz richting een betonwand rijden. Een staalkabel in de vloer brengt de oude Koreaanse wagen op een snelheid van exact 50 kilometer per uur.

Het geluid komt snel dichterbij en zwelt aan tot het niveau van een luchtalarm, waarna een ongekende klap volgt. De dampen van de airbag hangen voor de fel verlichte muur, de plotselinge stilte doet bijna spookachtig aan.

De Getz heeft zojuist zijn laatste adem uitgeblazen. De kleine Koreaanse auto, die vroeger vooral kopers over de streep trok met zijn lage prijs en uitstekende uitrustingsniveau, deed vele jaren dienst als dagelijks vervoermiddel. Maar de apk-keuring maakte vorig jaar een einde aan de pret. De vooras bleek te zijn aangetast door roest en de reparatie bleek in financieel opzicht de moeite niet meer waard.

Na bijna 270.000 kilometer naderde zodoende het einde voor de Hyundai. Hij had nog een derde leven kunnen krijgen in Oost-Europa of Afrika, maar vandaag kan hij antwoord geven op de urgente vraag: hoe goed werken veiligheidssystemen als airbags en gordelspanners eigenlijk nog na achttien jaar? In welke mate worden de inzittenden bij een aanrijding dan nog beschermd?

Levensreddende hoofdrollen zijn weggelegd voor de airbags

Het crashtestcenter van testorganisatie DEKRA in het Duitse Neumünster staat onder leiding van Thilo Wackenroder. Samen met zijn team nam hij de voorbereiding voor deze bijzondere occasioncrash voor zijn rekening.

Levensreddende hoofdrollen bij een aanrijding zijn weggelegd voor de airbags en de gordelspanners. En die hebben, zo blijkt, uitstekend werk verricht. Vier highspeedcamera's hebben elk duizend foto's per seconde gemaakt en leveren de duidelijk zichtbare bewijzen: zeventien milliseconden na de botsing gingen de gordelspanners aan de slag, twee milliseconden later openden de airbagafdekkingen in het stuur en het dashboard.

Vlak daarna bevinden de airbags zich als beschermende kussens voor de hoofden van de dummy's. Al na 37,9 milliseconden is het spektakel voorbij. Ter vergelijking, het knipperen met je ogen duurt bijna honderd milliseconden.

“De gordelspanner heeft schuursporen achtergelaten, maar deed zijn werk perfect.”

Conclusie: bij deze aanrijding met 50 kilometer per uur zouden de inzittenden van de achttien jaar oude Hyundai Getz slechts vrij lichte verwondingen hebben opgelopen. Dat de gordelspanners hun werk goed hebben gedaan, blijkt uit het slijtagepatroon op de gordelband, die op de foto zichtbaar is.

De gordel werd door het aanspannen eerst ongeveer 10 centimeter korter, waarna hij op gecontroleerde wijze weer 15 centimeter langer werd om de druk op de borstkas te verminderen. Daardoor komen de inzittenden er goed van af.

Alle vier de deuren kunnen nog probleemloos worden geopend

De Getz blijkt bovendien nog behoorlijk stevig te zijn, ook na achttien jaar trouwe dienst en aantasting door roest. Projectleider Markus Groer loopt om de auto heen en wijst naar bijvoorbeeld de spatborden en de portieren. De voorspatborden zijn drie jaar geleden nog vervangen, omdat de oude exemplaren roestsporen hadden. Maar dat alles heeft blijkbaar geen negatieve gevolgen gehad voor de botsbestendigheid.

Bij de aanrijding is ook geen enkel spatbord voor de portieren geschoven: alle vier de deuren kunnen na de klap nog probleemloos worden geopend. Als de dummy's inzittenden van vlees en bloed waren geweest, hadden ze na de aanrijding gewoon kunnen uitstappen.

Het volledige verslag van deze bijzondere crashtest lees je hier op de site van AutoWeek.

