Zo snel mogelijk naar je bestemming lijkt een voortdurend streven. Denk aan het supersonische passagiersvliegtuig Concorde of het idee van de hogesnelheidstrein. Het hyperloop-concept moet de volgende stap in die traditie worden. NU.nl sprak erover met Josh Giegel, de CEO en medeoprichter van Virgin Hyperloop, een van de bedrijven die bezig is met de ontwikkeling van een dergelijke vacuümtrein.

De hyperloop is in feite een buis waar vrijwel alle lucht uitgezogen is, zodat de elektrische treinstellen - ook wel capsules genoemd - nauwelijks weerstand ondervinden. Hierdoor kunnen in het geval van de Virgin Hyperloop snelheden van ruim 1.000 kilometer per uur gehaald worden.

"De grote aantrekkingskracht van het systeem is dat het heel mooi aansluit bij de nieuwsgierigheid van mensen en de drang naar nieuwe techniek. Hyperloop is zoiets nieuws en bovendien is het iets dat beter aansluit bij deze eeuw en niet nog voortborduurt op iets uit de vorige eeuw", zegt Giegel.

De voordelen zijn naast de hoge snelheid volgens de topman ook dat je zonder te stoppen direct naar je bestemming gaat. Doordat Virgin Hyperloop met capsules voor twintig tot dertig passagiers wil werken, hoef je bovendien niet heel lang te wachten totdat iedereen is ingestapt.

Kritiek is er ook. "Ik heb nog geen goede reden gehoord waarom we dit nodig zouden hebben", liet Carlo van de Weijer, mobiliteitsdeskundige verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, zich al eens ontvallen. De Britse wetenschapper Phil Mason wijst op de risico's rondom het onttrekken van lucht aan de tunnelbuis. "Met hyperloop haal je de gevaren van de ruimtevaart naar het aardoppervlak".

De tunnelbuizen van de hyperloop brengen een hoop voordelen met zich mee. Foto: Virgin Hyperloop

De draad versus de staaf

Giegel ziet kansen voor het concept omdat veel landen afwillen van de vervuilende korteafstandsvluchten. De hogesnelheidstrein wordt dan vaak opgevoerd als alternatief, maar die is lang niet altijd sneller. "Met hyperloop behoud je de tijdswinst van het vliegtuig, maar dan zonder de schadelijke emissies", zegt Giegel.

De benodigde hyperloop-infrastructuur is bovendien iets goedkoper dan het spoor van de hogesnelheidstrein, aldus de topman. Dat komt onder meer doordat de hyperloop scherpere bochten kan maken en meer hoogteverschillen kan overwinnen. "Vergelijk het maar met het draperen van een lint over het landschap versus een staaf. Bovendien hoef je de buis maar een keer aan te leggen. Bij ons draait alles namelijk om de capsule, en die kun je tot in lengte van dagen opwaarderen."

Daarnaast wijst Giegel op het formaat van de buis, die een stuk kleiner is dan de huidige tunnelbuizen voor treinen of metro's. Daardoor kunnen ook de stations een stuk kleiner zijn. "In stadscentra nemen treinstations best veel ruimte in, om over de rails nog maar te zwijgen. Met andere woorden, de voetafdruk van zo'n station en het spoor is heel fors. Dat is met hyperloop niet het geval, zonder dat de vervoerscapaciteit daardoor in het geding komt."

Zijn criticasters wijzen op het gegeven dat de aanleg van de benodigde infrastructuur in de eerste fase fors duurder zal zijn dan de bestaande vervoersoplossingen. Volgens Mason komt dat onder meer door de benodigde vacuüm op langere trajecten. "Het vrijwel vacuüm zuigen van een buis met een lengte van van zo’ n 150 kilometer is zo goed als onmogelijk. En als het al lukt dan heb je regelmatig grote vacuümpompen nodig om het vacuüm te behouden, anders kan de capsule zijn maximumsnelheid niet behalen."

Virgin Hyperloop heeft buiten Las Vegas een 500 meter lange testopstelling. Virgin Hyperloop heeft buiten Las Vegas een 500 meter lange testopstelling. Foto: Virgin Hyperloop

'De Nederlandse situatie bracht ons op ideeën'

Virgin Hyperloop richt zich in de eerste fase op plekken waar de aanwezige infrastructuur te wensen over laat. In andere landen wil het bedrijf dat hyperloop onderdeel wordt van de vervoersmix. "Voor regeringen en beleidsbepalers die aan de volgende stap denken qua vervoer: denk aan hyperloop."

De andere plannen die Virgin Hyperloop heeft, zijn verbindingen tussen de luchthavens van grote steden. Dit idee kreeg vorm in Nederland, waar het bedrijf een aantal jaar terug zijn visie voor Europa presenteerde. "Onze gesprekken met Schiphol en de ideeën voor een verbinding met Lelystad Airport bracht de toegevoegde waarde van de luchthavenverbindingen per hyperloop veel scherper in beeld bij ons", legt Giegel uit.

Virgin Hyperloop is nog druk doende met zijn testprogramma, net als veel andere bedrijven die met deze technologie bezig zijn. Dat zal de komende drie à vier jaar niet anders zijn. Binnen die periode hoopt Virgin Hyperloop ook de gesprekken over de wettelijke goedkeuring van het concept in de Verenigde Staten en de EU afgerond te hebben.

"Vooral de Europese regeringen hebben zich heel welwillend en vooruitstrevend getoond op dit vlak. Een drijvende kracht als het ware", aldus Giegel. Na 2027 verwacht het bedrijf echt stappen te gaan zetten met de aanleg van trajecten, zodat mensen nog voor het einde van dit decennium van de hyperloop gebruik kunnen maken.

CEO Josh Giegel (links) was afgelopen november samen met Sara Luchian, die over de reizigerservaring gaat, de eerste passagier. De veiligheidsgordels zijn dadelijk niet meer nodig. CEO Josh Giegel (links) was afgelopen november samen met Sara Luchian, die over de reizigerservaring gaat, de eerste passagier. De veiligheidsgordels zijn dadelijk niet meer nodig. Foto: Virgin Hyperloop

Astronautenpak kun je thuis laten

Giegel benadrukt dat je niet in een astronautenpak hoeft te verschijnen om van de hyperloop gebruikt te maken. Daarnaast onderstreept hij dat reizigers zich echt geen zorgen hoeven te maken om de snelheden die gehaald kunnen worden.

"In een vliegtuig ga je bijna net zo snel. In de hyperloop zit je echter dichter bij de grond dus dat zou mensen gerust moeten stellen. Bovendien zal er op korte trajecten minder hard worden gereden. Dan moet je eerder denken aan zo'n 480 kilometer per uur. Je zult te allen tijde een kopje koffie kunnen drinken", besluit Giegel.