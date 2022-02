De brandstofprijzen staan op recordhoogten. Wie niet in het grensgebied woont en in Duitsland of België goedkoop kan tanken, doet er verstandig aan om zuinig te rijden. Hoe kan je brandstof besparen? We zetten een aantal tips op een rij.

Volgens United Consumers staat de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) inmiddels 2,178 euro, terwijl voor een liter diesel 1,869 afgerekend moest worden. Ter vergelijking, een jaar eerder betaalde je voor een liter E10 of diesel gemiddeld nog respectievelijk 1,787 euro en 1,457 euro per liter. Een tankbeurt wil je met de huidige prijzen het liefst zo lang mogelijk uitstellen.

Dat kan onder meer met het Nieuwe Rijden, een rijstijl die ruim vijftien jaar geleden voor het eerst gepromoot werd. Daarbij kwam er bijvoorbeeld aandacht voor vroeg opschakelen en het zo snel mogelijk inleggen van de hoogste versnelling. Ook het aanhouden van een gelijkmatige snelheid, vooruitkijken en anticiperen, evenals het uitrollen werden onder de aandacht gebracht. Allemaal zaken waar je ook nu nog je voordeel mee kunt doen.

Brandstofbesparing begint bij onderhoud

Toch komt er meer bij brandstofbesparing kijken. Dat begint volgens BOVAG en de ANWB bij goed technisch onderhoud van de auto. "Als je je auto gewoon netjes volgens fabrieksvoorschrift laat onderhouden en slijtageonderdelen tijdig laat vervangen, dan verlengt dat niet alleen de levensduur van de motor, het zorgt er ook voor dat die motor minder hard hoeft te werken om de prestaties te leveren", zegt BOVAG.

"Een vervuild luchtfilter, verouderde bougies of ontstekingsfoutjes reduceren de prestaties van de motor en zorgen voor een hoog verbruik", laat een woordvoerder van de ANWB weten, waarbij bovendien het belang van de juiste bandenspanning wordt onderstreept.

Bedenk voordat je op pad gaat ook dat extra gewicht voor een hoger brandstofverbruik kan zorgen. "100 kilo aan bagage kan tot 0,6 liter brandstof per 100 kilometer meerverbruik veroorzaken", waarschuwt de ANWB.

Ga je uiteindelijk op pad, rij dan gelijk weg na het starten. "Een koude motor verbruikt meer brandstof. Stationair draaiend warmt de motor maar heel langzaam op. Door direct weg te rijden komt de motor zo snel mogelijk op bedrijfstemperatuur", legt een woordvoerder van de bond uit.

Extra gewicht meezeulen zorgt voor een verhoogd brandstofverbruik. Foto: Seat

Lagere snelheid scheelt aanzienlijk

Eenmaal onderweg kun je ook het een en ander doen om het brandstofverbruik binnen de perken te houden. Naast het nieuwe rijden zijn dat het sluiten van de ramen en het (tijdig) uitschakelen van energieverbruikers.

"Wees je ervan bewust dat ook de airco uiteindelijk op brandstof draait. Met tropische hitte is de airconditioning natuurlijk onmisbaar, maar deze zorgt wel voor een hoger verbruik. Overigens geldt dat ook voor het rijden met open ramen, omdat dat de stroomlijn aantast", zegt BOVAG.

Daarnaast kun je je afvragen of je per se 130 kilometer per uur moet rijden als dat kan. Een langere snelheid zorgt immers voor een lager brandstofverbruik. "Vooral als je de (adaptieve) cruisecontrol gebruikt, scheelt het zomaar 15 of misschien wel 20 procent. Dus voor de kilometervreters onder ons die lange stukken op de snelweg rijden, scheelt een lagere snelheid echt een slok op een borrel", zegt een woordvoerder van de branchevereniging.

230 100 of 130: hoeveel tijd kost het en hoeveel geld bespaar je?

Pak minder vaak de auto

Moet je uiteindelijk tanken, dan loont het volgens de ANWB om een studie te maken van waar je dat het goedkoopst kunt doen. "Bij prijsvechters en witte pompen worden kortingen van 6 tot 12 cent per liter gegeven".

Daarnaast bestaan er allerlei zogeheten brandstofadditieven, die een reinigende werking zouden hebben. "Over speciale additieven die je in de tank kunt gooien lopen de meningen uiteen. De een verguist ze, de ander zweert erbij. Eigenlijk zou je het zelf moeten uitproberen en ervaren", zegt BOVAG.

Twijfelde je nog over de aanschaf van een andere auto? Dan kunnen de huidige prijzen je misschien over de streep trekken. De ANWB-woordvoerder rekent voor dat je met een zuinigere auto op jaarbasis zomaar honderden euro's kunt besparen.

"Een verbruik van 1 op 10 betekent bij de huidige benzineprijzen en een tankinhoud van 45 liter zo'n 22 cent per kilometer. Een verbruik van 1 op 15 komt neer op 14 cent per kilometer. Dat is bij 15.000 kilometer per jaar zomaar 1.200 euro minder."

Minder rijden kan natuurlijk ook, zegt de ANWB tenslotte. Er zijn tal van situaties denkbaar waarbij je je kunt afvragen of je er wel de auto voor moet pakken. "Vooral tijdens korte ritten (met koude motor) in de bebouwde kom verbruikt een auto veel. Ga liever te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Of wat te denken van een elektrische scooter."