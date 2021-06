De autorally zat de afgelopen jaren in het verdomhoekje, niet in de laatste plaats vanwege het milieuvervuilende karakter. Opel hoopt het fenomeen met elektrische rallyauto's nieuw leven in te blazen.

Met auto's zonder uitlaatgas is de kou natuurlijk niet helemaal uit de lucht. De rallysport blijft omstreden, ook vanwege het risico van ongevallen en schade aan de natuur door het met hoge snelheid racen op harde en onverharde wegen. Maar in sommige landen is de sport nog erg geliefd en veel autofabrikanten maken er ook nog steeds goede sier mee.

Zoals Opel, dat deze maand zijn elektrische Opel Corsa-e Rally laat debuteren op de Duitse rallypaden. Hij deelt veel genen met de straatversie waarop hij is gebaseerd. De gewone Corsa-e is allerminst een opzwepend scheurijzer. Zelfs zijn flinke trekkracht, een positieve karaktertrek van elektrische auto's, en de daaruit voortvloeiende acceleratie van 0 tot 100 kilometer per uur in 8,1 seconden dagen een rallyrijder nauwelijks uit.

Aan de andere kant zijn er genoeg cruciale veranderingen doorgevoerd om de auto om te toveren tot een machine waarmee jonge talenten het rallyvak kunnen leren, concludeert AutoWeek na een eerste rijervaring met deze auto.

De belangrijkste wijzigingen zijn onderhuids te vinden

De motor en het 50kWh-accupakket zijn ongemoeid gelaten. Wel is er een nieuwe 'koelstrategie' ontwikkeld, aangestuurd door een aparte regeleenheid. In het koetswerk zijn de nodige verstevigingen aangebracht en is een aantal lichtere carrosseriedelen gemonteerd. Uiteraard is het interieur gestript en uitgerust met een rolkooi en racekuipen.

De belangrijkste wijzigingen zitten echter onderhuids. De Rally heeft een serieus sportonderstel, dat voor een deel verstelbaar is. Speciale aandacht is er ten slotte voor de veiligheid. Zo wordt een extra 5 millimeter dikke aluminium beschermplaat onder het batterijpakket gemonteerd. Ook gaan er aan zowel de buitenkant als de binnenkant rode alarmlichten branden als er een probleem is met het elektrische hoogvoltagesysteem. In geval van een crash schakelt de auto zichzelf binnen een seconde uit.

De auto's worden door Opel kant-en-klaar geleverd voor 49.900 euro. De zogenoemde Opel e-Rally Cup komt dit jaar in zeven rally's in actie: zes Duitse en één Tsjechische. De eerste betreft op 11 en 12 juni de ADAC Rallye Stemweder Berg.

Bij elke rally moet een laadstation worden opgebouwd

Opel heeft niet alleen veel energie gestoken in de auto, maar ook in de laadinfrastructuur. Rallyauto's zijn immers langdurig in actie, met zo'n zes tot acht klassementsproeven per dag en vele verbindingsstukken. Bij volle belasting bedraagt de actieradius van de Corsa-e Rally slechts zo'n 60 kilometer, dus moet er frequent stroom worden 'bijgetankt'.

Daarom bouwt Opel bij elke rally een laadstation op de paddock. "We krijgen gewoon voeding van het publieke netwerk. Zelfs als we ergens in een weiland staan, is aansluiting nooit ver weg", vertelt een medewerker van eLoaded, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur.

"Dankzij een totale capaciteit van 2.000 kW kunnen met gemak achttien wagens tegelijk laden. Elk laadpunt kan 280 kWh leveren, maar omdat de Corsa-e zich met maximaal 100 kWh voedt hebben we dat beperkt tot 120 kWh. In ongeveer een half uur zijn de accu's weer zo'n 80 procent vol. Daarom is het wedstrijdschema zo ingericht dat de Corsa's als eerste binnenkomen in het servicepark en als laatste weer weg mogen."

Er zijn twee trucks nodig om het laadpark op te bouwen

Voor elk evenement wordt groene stroom ingekocht. Verder is er een grote, mobiele transformator nodig voor de omzetting van AC naar DC en worden er vier waterkoelers geïnstalleerd. In totaal zijn er twee trucks met apparatuur nodig om het laadpark met vier mensen in één dag op te bouwen.

Evengoed kom je nog steeds niet altijd uit met de actieradius. Zeker bij rally's waar twee of drie langere klassementsproeven achter elkaar worden verreden. Soms hebben de Corsa's daarom een iets korter programma dan de andere deelnemers en rijden ze bijvoorbeeld maar vijftien van de twintig proeven. Ook worden er extra stops ingepland om bij te laden.

Voormalig autocoureur Sandor van Es heeft de Opel Corsa e-Rally voor AutoWeek uitgebreid aan de tand gevoeld. Zijn ervaringen lees je in deze reportage. Meer informatie over de gewone Opel Corsa-e vind je op deze pagina van AutoWeek.