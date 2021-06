De oprichters van Lightyear zaten een jaar of vijf geleden nog op een studentenkamer te brainstormen. Anno 2021 staat er in Helmond een hypermoderne fabriek met 150 man personeel en is de eerste serie productieauto's aanstaande. Een gesprek met designbaas Koen van Ham (31) en chef strategie Martijn Lammers (31) over de opzienbarende zonneauto.

Het idee was ogenschijnlijk misschien simpel, maar tegelijkertijd briljant: een elektrische auto die dankzij een 5 vierkante meter groot zonnedak tot maximaal 20.000 kilometer per jaar uit zonne-energie haalt. En die ook op het gebied van aerodynamica en vier zelfontwikkelde elektromotoren in de wielen nieuwe standaarden zet. Het resultaat is een gezinsauto met een actieradius van 725 kilometer.

Nu, twee jaar later, zijn we dicht bij het moment dat de eerste klanten de sleutel van hun Lightyear One krijgen. Dat gebeurt in het laatste kwartaal van dit jaar of begin volgend jaar.

Heren, jullie kennen elkaar van het Solar Team Eindhoven, bekend van de zonneauto's die door studenten worden ontwikkeld én gereden in races overal ter wereld. Hoe ontstond het idee om dat studentenproject te vertalen naar een daadwerkelijke auto?

Van Ham: "Die Solar-wagen was inderdaad niet gebouwd voor de verkoop, maar toen we in 2015 in Amerika de Crunchies Award (een soort Oscar voor technologie, red.) wonnen, kregen we steeds vaker de vraag wanneer de auto op de markt zou komen en wat hij moest kosten. Dat heeft bij mij iets getriggerd."

Lammers: "Ik had een vergelijkbaar moment toen we op een consumentenbeurs in China stonden. Daar proefde je dat dit concept echt iets kan oplossen voor mensen in overvolle steden. Dat ze niet naar een laadpaal hoeven te zoeken, maar hun auto gewoon op straat kunnen laten staan."

Wat hebben jullie van het Solar-project geleerd?

Van Ham: "De basis van hoe je een auto ontwerpt, de technische architectuur van de elektra en de software. Maar ook hoe je met een team samenwerkt en hoe je simulaties en modellen ontwikkelt."

Lammers: "Je leert ook compromissen sluiten. We hadden niet de meest aerodynamische auto, niet de lichtste en niet de optimale voor zonnepanelen, maar juist de manier waarop we die factoren hadden gecombineerd, maakte van onze Solar-auto een winnaar."

Het interieur maakt duidelijk dat de Lightyear op de toekomst is gericht. Foto: Lightyear

Inmiddels is de organisatie van Lightyear enorm gegroeid. Zijn de verhoudingen in het oorspronkelijke team van oprichters veranderd?

Lammers: "Als we met z'n vijven bij elkaar zijn, discussiëren we nog precies hetzelfde als toen we begonnen. In die zin zijn we niet veranderd. Wel zijn er intussen allerlei zeer ervaren mensen aan boord gekomen, die op bepaalde vlakken veel meer weten dan wij. Die moet je de vrijheid geven om hun rol in te vullen. Wat we als oprichters nog het meeste doen, is onze initiële visie waarborgen: welke koers varen we en waarom? Lightyear is duidelijk iets anders dan Tesla, dat moet niet verwateren."

Als we in een glazen bol kunnen kijken, waar staan jullie over tien jaar?

Lammers: "Ik hoop dat we dan met de Lightyear 4 bezig zijn. Dat we met ons in grote aantallen geproduceerde model heel veel mensen over de streep hebben kunnen trekken om over te stappen op elektrisch rijden."

Van Ham: "Het hoeft niet eens een auto te zijn. Als we over tien jaar een tweede product hebben gelanceerd dat helemaal geabsorbeerd is door de markt, dan lijkt me dat vet. Schone mobiliteit voor iedereen, dat is onze missie."

Het volledige dubbelinterview met de oprichters van Lightyear staat in AutoWeek 23, het nummer dat nu in de winkels ligt.