Als volledig gevaccineerde vakantieganger kun je zonder test of quarantaine op reis in de Europese Unie, zo is vorige week besloten in Brussel. Zo loont het misschien om voor de zomervakantie een goedkope vakantiekar op de kop te tikken, zeker als je ondanks de versoepelingen onderweg in je eigen bubbel wil zitten. We zetten er een aantal voor je op een rij.

Iemand die deze zomer comfortabel lange afstanden hoopt af te leggen, zal andere eisen aan een voertuig stellen dan een student die alleen op en neer hoeft naar de Ardennen. Een gezin zal juist op zoek zijn naar zoveel mogelijk ruimte. Dat maakt het lastig om een bepaald model tot perfecte vakantieauto te bombarderen. Toch gaan we een aantal pogingen wagen.

Om de keuze wat te vereenvoudigen gaan we uit van een aanschafprijs van zo'n 1.500 euro. Daarnaast blijven we weg van extreem hoge kilometerstanden. Bovendien vallen dieselauto's af. Niet alleen betaal je daar een hogere wegenbelasting voor, je kan onderweg ook te maken krijgen met milieuzones en andere gebiedsverboden.

Ten slotte blijven we bij auto's vandaan waarvan vaststaat dat de betrouwbaarheid te wensen overlaat. Denk daarbij aan een Renault Laguna van de tweede generatie of een Peugeot 307.

Op safe spelen

Auto's die een aantal jaar geleden op weinig belangstelling konden rekenen, kun je tegenwoordig voor een gunstig bedrag op de kop tikken. Zo heb je voor nog geen 1.500 euro een relatief jonge (bouwjaar 2000) Nissan Almera, de Japanse tegenhanger van de Volkswagen Golf. Op AutoWereld.nl staat een exemplaar met airconditioning dat nog geen 100.000 kilometer heeft gelopen. De auto in kwestie heeft nog een trekhaak ook.

Wil je iets meer bewegingsruimte, dan kun je je geen buil vallen aan een Mitsubishi Space Star. Dit exemplaar op AutoTrack heeft een vergelijkbaar prijskaartje als de Nissan, is voorzien van airconditioning en heeft ook een trekhaak achterop. De ramen moet je wel zelf naar beneden slingeren. De Mitsubishi liep tussen 1998 en 2004 in het Nederlandse Born van de band en staat bij de ANWB te boek als erg betrouwbaar.

Heeft een maatje kleiner de voorkeur, dan kun je opnieuw voor een bedrag van rond de 1.500 euro prima terecht bij Mazda voor een Demio. Suzuki heeft in de vorm van de Ignis een auto die vergelijkbaar is en inmiddels minstens zo voordelig geprijsd. Het SUV-achtige uiterlijk zal bovendien vermoedelijk meer aanspreken dan de ietwat belegen vormgeving van de Demio. Via Gaspedaal.nl kun je van beide modellen flink wat exemplaren vinden, vrijwel altijd met relatief gunstige kilometerstanden.

In de Suzuki Ignis zit je net iets hoger. De auto is er ook als vijfdeursversie. Foto: AutoWeek

Weinig SUV's voor de krappe beurs

Zweer je bij een stationwagen, dan is het niet ondenkbaar dat je bij een Ford Focus uitkomt voor je vakantiekar. Dan moet je wel een iets hogere kilometerstand voor lief nemen, want het aanbod heeft al snel meer dan 150.000 kilometer gelopen.

Wil je voor een prikkie toch omgeven door flink wat luxe onderweg gaan, dan zijn de grote en weinig geliefde Koreaanse sedans de auto's voor jou. Denk daarbij aan de Daewoo Evanda, die je overigens meer dan eens met een Chevrolet-logo zult aantreffen, omdat moederbedrijf GM destijds besloot om de modellen van Daewoo in Europa door het leven te laten gaan als Chevrolet. Een Kia Magentis kost iets meer, maar daar krijg je wel een V6-motor voor terug. Voor beide modellen geldt: zie er maar weer van af te komen bij thuiskomst.

Uiteraard mag in dit overzicht ook de SUV niet ontbreken. Dat is immers de carrosserievorm die de afgelopen jaren zo in trek was. Het moet gezegd, de spoeling is dun als je met een krappe beurs gaat winkelen. Een Daihatsu Terios is nog wel te vinden voor een bedrag van rond de 1.500 euro, maar voor veel andere modellen moet de portemonnee toch iets verder open. De Honda HR-V komt dan in beeld als redelijk alternatief voor de geijkte personenwagens.

Ben je op zoek naar die ene krent in de pap voor aanstaande zomervakantie? Wellicht kan deze auto je over de streep trekken.