Menig sportwagen moet het tegenwoordig qua acceleratie afleggen tegen een elektrisch model. Inmiddels is een sprinttijd vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur in zo'n twee seconden niet langer ondenkbaar, waardoor je op een goede dag een Formule 1-auto nog achter je zou laten. Wordt dit acceleratievermogen niet een beetje te veel van het goede?

Berg je maar vast als je ooit naast de eerder deze maand gepresenteerde Rimac C_Two komt te staan bij het stoplicht. De 1.914 pk sterke elektrische sportwagen schiet in 1,85 seconden naar 97 kilometer per uur. Dat komt neer op 60 mijl per uur, een getal wat veel fabrikanten voor de sprinttijd hanteren. Van de Rimac, die een topsnelheid van 412 kilometer per uur heeft, worden slechts 150 exemplaren gebouwd voor minimaal 2 miljoen euro per stuk. De kans dat je er een in het echt ziet, is dus klein.

Dat geldt niet voor de Tesla Model S Plaid, die vorige week zijn publieksdebuut beleefde. De nieuwe uitvoering heeft doodleuk 1.020 pk, raffelt de sprint naar 97 kilometer per uur in 1,99 seconden af en haalt en top van 320 kilometer per uur. De sprintjes zijn bovendien dankzij verbeterde technologie keer op keer te herhalen. De auto is met een prijs 129.990 euro uiteraard kostbaar, maar afgezet tegen de prestaties is het een schijntje.

"Dergelijke sprinttijden zijn ongelofelijk. Dat halen we met onze raceauto's bij lange na niet", zegt coureur Jeroen Bleekemolen, die dit jaar in een Ferrari deelneemt aan de 24 uur van Le Mans. "Eigenlijk moet het niet kunnen, want het is echt te snel. Dit is iets waarvan je hoopt dat het alleen voor bestuurders beschikbaar is als ze een cursus hebben gedaan, want het scheelt echt als je een dergelijke acceleratie een paar keer hebt ervaren. Uiteraard wel op een circuit, zodat je niet op verkeer hoeft te letten."

Ook gewone auto's halen halen sportwagencijfers

Storm in een glas water, zal de gemiddelde autobezitter of -liefhebber zeggen. Dergelijke auto's kom je immers toch bijna niet tegen. Maar, de bestverkochte auto van Nederland is dit jaar de Volvo XC40. Ruim een derde daarvan is volledig elektrisch. Deze versie raast ook al in 4,9 seconden naar 100 kilometer per uur. De voordeligste Tesla Model 3 doet de sprint in 5,6 seconden en als het moet is er een uitvoering die het in 3,3 seconden doet.

Dat volgend jaar zelfs Kia met een elektrisch model komt waarmee het bijna alle Porsche's kan aftroeven op de sprint, zegt eigenlijk alles. De nieuwe GT-uitvoering van de EV6, die volgens Kia eind 2022 op de markt komt, schiet in 3,5 seconden naar de 100. De auto gaat 63.595 euro kosten en is daarmee volgens AutoWeek in Nederland het voordeligste model waarmee je in minder dan vier seconden de 100 kilometer per uur bereikt.

Porsche geeft vanwege het prestatieniveau van zijn modellen al jarenlang een rijtraining aan zijn klanten. "Dat is een programma van drie uur op de openbare weg. Het kan tevens op meerdere niveaus, zodat iemand die aan zijn derde Porsche toe is niet weer dezelfde training krijgt", legt Jasper Koek uit, de pr-manager bij Pon Luxury & Performance Cars. Het roept de vraag op of dat niet ook een idee is voor de uiterst rappe elektrische auto's van nu.

'Dit moeten we niet willen'

Mark Maaskant van Prodrive Academy, een bedrijf dat verkeersveiligheid- en gebruikerstrainingen verzorgt, ziet dat mensen inderdaad verrast worden door de ongelooflijke snelle acceleratie van moderne elektrische auto's, met ongevallen als gevolg.

"Dit prestatiepotentieel voor auto's die dagelijks voor woon-werkverkeer worden ingezet is natuurlijk erg vreemd. Als fabrikanten wat realistischer zouden zijn, dan zouden ze inzien dat dergelijke uitzonderlijke prestaties niet handig zijn. Dan hoef je ook niet iedereen een rijtraining te geven", zegt Maaskant.

ProDrive verzorgt onder meer gebruikerstrainingen voor eigenaren van de nieuwe Audi e-tron GT, die in 4,1 seconden naar de 100 sprint. Het bedrijf gaat ook samenwerken met Kia zodra de EV6 op de markt is.

Maaskant benadrukt dat hij niets tegen indrukwekkende prestaties heeft, omdat er altijd nog verkeersregels zijn. Daarnaast kan wat vermogensreserve de veiligheid ten goede komen als een automobilist genoeg vermogen voor handen heeft om een inhaalactie te plegen of vlot in te voegen. "Een verpletterende acceleratie maakt een auto niet veiliger. Dit moeten we niet willen", besluit hij.