Met mooie materialen in het interieur kun je je als autofabrikant onderscheiden van de concurrentie. Vraag dat maar aan Bentley of Rolls-Royce. Anno 2021 is het misschien nog wel belangrijker dat de materialen behalve fraai ook duurzaam zijn. Er komen steeds meer en steeds opzienbarendere voorbeelden bij: van afgedankte veiligheidsgordels tot zwerfafval.

In de loop der jaren zijn er tal van bijzondere materialen in auto's verwerkt: exotische houtsoorten, fraai bewerkt aluminium, natuursteen of interieurdelen afgewerkt met pianolak.

In 2018 gaf een rijke Amerikaan Aston Martin zelfs de opdracht om maanstof bij de lak van zijn auto te mengen, gewoon omdat het kan. BMW Individual, de afdeling die zich bezighoudt met het verfraaien van bestaande modellen, liet een jaar later met de 8 Serie Night Sky zien dat je ook gesteente van een meteoriet kunt gebruiken.

Ondertussen is er ook een andere stroming op gang gekomen, een waarbij er zoveel mogelijk duurzame en/of gerecyclede materialen in het interieur van de auto terechtkomen. Een vroeg voorbeeld daarvan is de Peugeot Onyx, een studiemodel uit 2013. Het interieur van de auto was voor een deel opgetrokken uit samengeperste oude kranten.

BMW stapte bij de ontwikkeling van de elektrische i3 uit datzelfde jaar zoveel mogelijk af van op aardolie gebaseerde kunststoffen ten faveure van het vezelgewas kenaf. Deze plantensoort komt oorspronkelijk uit Zuid-Azië, maar wordt tegenwoordig op meerdere plekken ter wereld gekweekt. Daarnaast pronkt de auto met speciaal hout van duurzaam gekweekte eucalyptusbomen en zijn zaken als de hemelbekleding, de stof van de stoelen en de vloermatten deels opgetrokken uit gerecycled polyester.

Voor de nieuwe BMW iX is opnieuw duurzaam hout gebruikt, net als vezels van gedumpte visnetten voor de vloermatten. Daarnaast is er zo'n 66 kilo aan gerecycled plastic in de elektrische SUV verwerkt.

586 Eerste kennismaking met de BMW iX

Oude veiligheidsgordels en koffiekersenpulp

Volvo ging door op de door BMW ingeslagen weg en liet in 2018 met een speciale versie van de XC60 zien wat er nog meer mogelijk was. Zo was de middenconsole vervaardigd uit vezels die zijn verkregen uit maritieme touwen en oude visnetten. Daarnaast werd ook hier gebruikgemaakt van vezels van petflessen. Voor de geluidsisolatie greep Volvo naar afgedankte stoelen uit oude modellen. Het Zweedse merk wil dat in 2025 een kwart van alle kunststoffen in zijn interieurs gerecycled is.

In de Renault ZOE uit 2019 zien we een nieuw textielproduct dat uit gerecyclede materialen bestaat. De bekleding van de stoelen, het dashboard, de deurpanelen en enkele sierelementen van de ZOE in de Zen- of Intens-uitvoering bestaan uit oude veiligheidsgordels, stofresten en polyestervezels van gerecyclede petflessen.

In datzelfde jaar sloegen McDonald's en Ford de handen ineen voor de toepassing van materialen waar gedroogde koffiekersenpulp in verwerkt zit. Door de gedroogde koffiekersenpulp te vermengen met plastic en andere toevoegingen kan het als basismateriaal voor bijvoorbeeld de koplampbehuizing dienen. Daarnaast rept Ford dat er ook toepassingen onder de motorkap en in het interieur denkbaar zijn.

Gedroogde koffiekersenpulp kan volgens Ford goed zijn voor onderdelen als koplampbehuizingen. Gedroogde koffiekersenpulp kan volgens Ford goed zijn voor onderdelen als koplampbehuizingen. Foto: Ford

Leer van zalmhuiden nog in experimentele fase

Het van SEAT afgesplitste merk Cupra liet in mei weten voor de sportstoelen van de nieuwe Born het zogeheten Seaqual Yarn te zullen gebruiken. Deze stof bestaat uit polymeervezels gemaakt van zwerfplastic. Dit wordt door het Seaqual Initiative uit onder meer het water en de stranden van Middellandse Zee gewonnen. Voor de stoelen geldt geen meerprijs, ze zijn standaard voorzien van de speciale stof.

Eerder kwam Tesla en Porsche al met geheel diervrije interieurs voor respectievelijk de Model 3 en de Taycan. Dat wil zeggen dat het er zogeheten vegan leer is gebruikt in plaats van gewoon leer. In de Porsche Taycan zijn voor het tapijt en de vloermatten bovendien vezels van afgedankte visnetten gebruikt.

Het Franse DS experimenteert ondertussen met de toepassing van zalmleer en leer uit andere vishuiden. Ook dit kan, afhankelijk van hoe het leer gelooid wordt, als duurzamer alternatief voor leer dienen. Volgens de Nederlandse woordvoerder van het merk wordt vegan leer nog niet toegepast in productiemodellen van het merk.