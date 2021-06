De coronaregels in ons land worden steeds verder versoepeld, waardoor mensen er vaker op uit trekken. Meer dan eens is dat met de fietsendrager achter op de auto. Het heeft ertoe geleid dat veel fietsendragers inmiddels uitverkocht zijn. Wat is er aan de hand in fietsendragersland?

"Het is ongelofelijk hoeveel fietsendragers er op dit moment verkocht worden. Dan moet je echt denken aan duizenden exemplaren per week", zegt Hans de Looij, fietsexpert bij de ANWB. "Heel veel modellen zijn daardoor uitverkocht en zullen voorlopig niet op voorraad zijn. De schaarste zal tot zeker 2022 doorlopen."

Dat stormloop is volgens De Looij terug te voeren op de aanhoudende vraag naar fietsen in Nederland, vooral naar elektrische exemplaren. Daarbij komt dat we door de coronacrisis ook in het buitenland meer zijn gaan fietsen.

"Mensen willen een fietsendrager omdat ze er weer op uit kunnen en willen. Daarbij willen ze nieuwe plekken ontdekken, omdat ze uitgekeken zijn op hun directe omgeving", aldus De Looij.

Elektrisch rijden zorgt voor opschudding

Een fietsendrager is in feite een simpel product. Je drukt de drager op de trekhaak, plaatst de fietsen en gaat op pad. Maar met de doorbraak van hybride voertuigen en elektrische auto's is er een hoop veranderd. Lang niet alle (deels) elektrische voertuigen mogen namelijk iets trekken.

Voor dergelijke modellen is de RMC-trekhaak ontwikkeld. Deze heeft in de kogel of aan de zijkant een stalen pin of andere uitstulpingen, zodat je er geen standaardkoppeling van een aanhanger of caravan op kunt drukken. Zo kun je alsnog een item als een fietsdrager meenemen.

"We zien een duidelijke vraag naar voor RMC-trekhaken geschikte fietsendragers, zeker nu de verkoop van elektrische auto's een vlucht heeft genomen", zegt De Looij. "En hoewel de lijst met fietsendragers die op een RMC-kogel past steeds langer wordt, is het nog geen gemeengoed. Zo komt de geschikte drager van de ANWB pas volgend jaar op de markt."

Maximale kogeldruk wordt al snel overschreden

Daarnaast heeft de stortvloed aan relatief zware elektrische fietsen de markt voor fietsendragers overhoop gegooid. De grootste problemen waar mensen tegenaan lopen zijn de maximale kogeldruk en problemen met de frameklem.

"Bij compacte auto's is de maximale kogeldruk maar zo'n 50 kilo en daar zit je met twee e-bikes plus fietsendrager al snel overheen", zegt Kees Bakker, consumentenvoorlichter bij de Fietsersbond.

"Je moet absoluut niet met overgewicht op pad gaan, ook al is het qua mechaniek geen probleem. Stel je raakt van de weg of betrokken bij een ongeluk, dan kan het verzekeringstechnisch een heel lastig verhaal worden. Dat risico kan je niet nemen", vult De Looij aan.

Elektrische fiets vaak te zwaar voor alternatieve dragers

Een bijkomend probleem voor consumenten is dat er weinig alternatieven zijn. "Dakdragers vangen meer wind en de fiets erop zetten is uiteraard meer werk", zegt Bakker. "Een elektrische fiets is te zwaar om boven je hoofd te tillen en bovendien al snel te zwaar voor de maximale daklast van een auto", aldus De Looij.

Daarnaast zijn er dragers te koop die je aan de achterklep monteert, maar ook daar zit je met het probleem van het gewicht van elektrische fietsen. "Echt handig zijn ze niet en je moet er eigenlijk ook een lichtbalk bij kopen, omdat je de eigen verlichting er al snel mee afdekt. Ook is er geen goede plek voor de nummerplaat. Ze zijn vooral bedoeld voor lichte racefietsen en mountainbikes", legt Bakker uit.

Met een elektrische fiets ben je eigenlijk aangewezen op een fietsendrager. (Foto: ANWB)

'Consumenten worstelen met situatie'

Ten slotte zie je steeds meer e-bikes met zogenoemde in-tube accu's, oftewel accu's die in het frame verwerkt zitten. Dat betekent echter dat de klem van de fietsendrager er niet omheen past.

"Daar komen nu oplossingen voor zoals speciale riemen, maar ook dat is weer even puzzelen. Je kan wel stellen dat de komst van de elektrische fiets echt wat teweeg heeft gebracht, ook in negatieve zin. Sommige mensen zijn echt wanhopig, want die willen dolgraag op vakantie maar kunnen soms niet", ziet De Looij. "Consumenten worstelen met deze situatie".