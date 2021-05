Nu door het warme weer de airco in de auto weer overuren draait, bestaat de kans dat je ineens wordt geconfronteerd met vieze lucht uit het systeem. Hoe kan je voorkomen dat de airco gaat stinken?

Hoe ontstaat die vieze lucht?

Op de plek van de verdamper in het aircosysteem is het koel, vochtig en donker: een ideale verblijfplaats voor bacteriën, schimmels en stof. Na verloop van tijd kan het daardoor vreselijk muf gaan ruiken en die stank wordt met de gekoelde lucht meegevoerd in het auto-interieur.

Is die stank te voorkomen?

Er bestaat een trucje dat het risico in elk geval vermindert. Door de airco telkens vijf tot tien minuten voor het verlaten van de auto uit te zetten, droogt de verdamper door de rijwind en verdwijnt de condens uit het systeem. Als je desondanks toch een keer last krijgt van een stinkende airco, ga dan bij je garage langs voor een verdamperreiniging. Daarna zal hij weer lekker fris ruiken.

Heeft een airco regelmatig onderhoud nodig?

Jazeker. Als een auto pas nieuw is, heb je er nog even geen omkijken naar, maar een aircosysteem verliest doorgaans zo'n 10 procent van zijn koudemiddel per jaar. Dat moet dus zo nu en dan worden bijgevuld, omdat de werking anders minder wordt. Boven­dien is dat koudemiddel ook een transportmiddel voor de olie waar de compressor mee gesmeerd wordt. Als er alleen nog maar damp doorheen gaat, zal de compressor stukgaan en die reparatie is een dure grap.

Bij een aircocheck wordt het koudemiddel door de garage bijgevuld via ventielen die op de leidingen zitten. Ook zal worden gekeken of zich geen rottende bladeren in de luchtinlaat bevinden. Elke twee jaar een controle bij een bedrijf met STEK-erkenning (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) verdient aanbeveling, ook om te kijken of de aandrijfriem intact is en de slangen niet zijn beschadigd.

Zijn er nog andere risico's die de werking van de airco in gevaar brengen?

Het gebeurt nog weleens dat de airco lek raakt. Vaak is er dan een lek ontstaan in de condensor. Die zit voor in de auto, net achter de grille en is dus kwetsbaar voor opspattende steentjes die er een gat in kunnen slaan.

Op deze pagina van AutoWeek lees je hoe een airco precies werkt.