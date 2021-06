Het is de droom van iedereen met een elektrische auto: een weg die jouw auto draadloos oplaadt tijdens het rijden. De technologie staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste proeftrajecten zijn veelbelovend.

Het Israëlische bedrijf ElectReon loopt op dit moment voorop met de ontwikkeling van zo'n automatische oplaadweg.

Het principe is relatief simpel: onder het asfalt worden koperen spoelen aangebracht. Aan de rand van de weg worden computers geplaatst die het systeem regelen. Dankzij magnetische inductie wordt de elektriciteit draadloos overgebracht naar de elektrische aandrijflijn van de auto.

De deelnemende auto's hebben slechts een kleine aanpassing nodig om hiervoor geschikt gemaakt te worden. De belangrijkste toevoeging is een ontvanger die in het chassis wordt geplaatst.

Veel is nog onduidelijk. Zo zijn de precieze kosten nog onbekend en is het onduidelijk of het lukt om auto's van voldoende stroom te voorzien. Tot nu toe wil het met draadloos opladen via inductietechniek zelfs bij stilstaande auto's nog niet erg vlotten. BMW leverde het korte tijd, ook in Nederland, maar haalde het vervolgens weer snel van de markt. En Mercedes kondigde het bij de komst van de vorige generatie van de S-klasse al aan, maar durfde het tot nu toe toch niet te introduceren. Vooral de snelheid van het opladen blijkt telkens weer teleurstellend. Met een voertuig in beweging wordt de uitdaging nog groter.

In Zweden lukte het bij snelheden tot 60 kilometer per uur

Maar ElectReon ziet de toekomst zonnig in. Dat bedrijf opende begin dit jaar een ruim 1,6 kilometer lang proeftraject op het Zweedse eiland Gotland. Dit is het tot nu toe grootste weggedeelte waar de technologie is getest. Een volledig elektrische vrachtwagencombinatie moest bewijzen dat die dankzij de installaties boven en onder de grond kon worden opgeladen. Dat lukte bij snelheden tot 60 kilometer per uur op een 200 meter lang deel van de innovatieve snelweg. De slimme weg slaagde erin de truck met gemiddeld 70 kW laadvermogen van stroom te voorzien.

De onderzoekers van zowel ElectReon als de Zweedse overheid waren enthousiast over de stabiliteit en constateerden dat sneeuw en ijs geen invloed op het draadloos opladen hadden. Vrachtwagenchauffeur Emelie Gardell, in het dagelijks leven in dienst van een groot Zweeds transportbedrijf, voerde de proef uit: "Ik was verrast hoe rustgevend en stil het was om de elektrische truck te besturen, terwijl hij reed én oplaadde vanuit de weg. Het had verder geen enkele invloed op mijn rijbeleving."

Dit jaar wordt de proef vervolgd op het gehele 1,6 kilometer lange traject. Naast de truck wordt dan ook een elektrische autobus ingezet. Trafikverket, de Zweedse evenknie van Rijkswaterstaat, wil zo snel mogelijk een 30 kilometer lang traject openen.

In Zweden is de technologie succesvol getest met een elektrische truck. Al was de rijsnelheid slechts 60 kilometer per uur. In Zweden is de technologie succesvol getest met een elektrische truck. Al was de rijsnelheid slechts 60 kilometer per uur. Foto: ElectReon

In Italië wordt de technologie voor het eerst op een snelweg getest

Het eerste proefproject van ElectReon vond plaats in Tel Aviv en betrof een 700 meter lang stuk snelweg. Binnenkort volgt in diezelfde stad een proef met een traject met stadsverkeer, waarbij een elektrische bus wordt ingezet. En in Italië gaat ElectReon de technologie dit jaar voor het eerst testen op een snelweg. Dat gebeurt op een 1 kilometer lang deel van de tolweg A35 tussen Milaan en Brescia.

Voor deze test werkt ElectReon samen met meer dan tien Italiaanse partners, waaronder autofabrikanten Stellantis (onder andere Fiat, Peugeot, Opel) en Iveco (trucks). Bij de proef in Italië is er ook bijzondere aandacht voor de manier waarop gebruikers in de toekomst voor de stroom zouden kunnen betalen. Zo is Brebemi, het bedrijf dat de tolweg exploiteert, er nauw bij betrokken.

“Dit is nu al realiteit bij smartphones.” Enak Ferlemann, staatssecretaris van Transport

Duitsland gaat in de buurt van Keulen testen

Nog veel groter dan al deze proeftrajecten is het onderzoek waar de Duitse regering 1,9 miljoen euro subsidie aan verleent. Daarbij zal ElectReon samenwerken met autofabrikant Volkswagen. Dit project met de naam eCharge wordt geleid door het Duitse onderzoeksinstituut voor snelwegen BASt. En ook hierbij draait alles om het inductief opladen van elektrische voertuigen tijdens het rijden.

Volkswagen levert de voertuigen in dit project en de universiteit van Braunschweig bestudeert de gevolgen voor de weginfrastructuur. De plannen voor de Duitse testweg zijn nog niet helemaal duidelijk. Wel staat al vast dat de weg in de buurt van Keulen wordt aangelegd.

Enak Ferlemann, de Duitse staatssecretaris van Transport en Digitale Infrastructuur ziet een grote toekomst voor deze technologie: "Dit is nu al realiteit bij smartphones. Draadloos opladen tijdens het rijden kan niet alleen de reikwijdte van elektrische auto's enorm vergroten, het bespaart de bestuurder ook een rit naar een laadpaal."

ElectReon denkt dat de technologie relatief snel te implementeren is, vooral omdat wordt gebruikgemaakt van de bestaande weginfrastructuur. Het bedrijf denkt met de technologie ook de kosten van het elektrisch rijden te kunnen verlagen. In auto's zouden uiteindelijk minder batterijcellen geïnstalleerd hoeven te worden. Dat maakt ze goedkoper en lichter en biedt bovendien meer ruimte voor passagiers, bagage of lading.