Wat doe je als wereldwijd opererend autoconcern nadat je overal successen hebt behaald? Dan zoek je het hogerop. Die weg bewandelde Toyota met Lexus. Hyundai heeft met de afsplitsing van het merk Genesis in 2015 iets vergelijkbaars gedaan. In de Verenigde Staten worden de eerste successen gevierd, waardoor nu Europa in het vizier is gekomen. Wat is dat eigenlijk voor merk, Genesis?

Koreaanse merken als Hyundai en Kia, beiden onderdeel van de Hyundai Motor Group, zijn wereldwijd ingeburgerd. Ook in Nederland zijn de merken niet meer weg te denken. Kia was vorig jaar na Volkswagen het bestverkochte merk in Nederland, de Kia Niro het bestverkochte model. De Hyundai Kona eindigde in 2020 in ons land op de derde plaats.

Toen Japanse merken als Toyota, Nissan en Honda in de jaren tachtig dergelijke successen vierden, resulteerde dat in de oprichting van speciale luxedivisies. Honda kwam met Acura, Nissan met Infiniti en Toyota met Lexus.

Acura, Infiniti en Lexus zijn stuk voor stuk merken die snel een ijzersterke reputatie op wisten te bouwen, met name in de Verenigde Staten. Het zijn ook merken die hun tanden stukbeten op de Europese markt.

Acura waagde zich niet aan een oversteek, Infiniti kwam, zag en vertrok, terwijl Lexus ook na bijna veertig jaar nog altijd niet in de buurt komt van de verkoopresultaten van Audi, BMW en Mercedes-Benz. Het beperkte succes van Franse en Italiaanse merken in het hogere segment laat bovendien zien dat dit geen specifiek probleem van Aziatische merken is. Toch gaan de Koreanen met Genesis een poging wagen in Europa.

De GV70 werd eind vorig jaar gepresenteerd. De GV70 werd eind vorig jaar gepresenteerd. Foto: Genesis

Europa is een moeilijke markt voor nieuwkomers

Jon Walsh, de pr-manager van Genesis in Europa, weet voor welke taak hij staat. "Een merk in de markt zetten in Europa, de bakermat van luxemerken, is niet eenvoudig. Maar we gaan deze uitdaging graag aan. We denken een interessant totaalpakket voor de klant hebben", aldus Walsh in gesprek met NU.nl.

Zo wil het merk klanten over de streep halen met een speciaal vijfjarig onderhoudsplan, luxe leenauto's en vijf jaar lang gratis over-the-air softwareupdates.

In de Verenigde Staten plukt Genesis de eerste vruchten van zijn aanpak. Daar zijn de drie van de vier modellen goed voor toptiennoteringen in de segmenten waarin ze actief zijn. Merken als Alfa Romeo, Jaguar, Infiniti en Cadillac zijn door Genesis overvleugeld, ongetwijfeld geholpen door de betrouwbaarheidsstatistieken. Het consumenteninformatiebureau J.D. Power beoordeelde Genesis in 2020 voor het vierde jaar op rij als meest betrouwbare premium merk.

Met de GV80 gooit Genesis hoge ogen in de Verenigde Staten. Met de GV80 gooit Genesis hoge ogen in de Verenigde Staten. Foto: Genesis

Voorzichtige start in drie landen

Genesis trapt deze zomer voorzichtig af met verkooppunten in Londen, München en Zurich. Zodra de tijd rijp is, wil het merk ook in andere Europese landen gaan beginnen. Dat Genesis op termijn naar Nederland komt, is niet uitgesloten. Temeer daar het merk ook met een volledig elektrisch model naar Europa komt.

Dat wordt de Genesis G80e, die elders in de wereld ook met benzine- en dieselmotoren te krijgen is. Daar moeten in het eerste verkoopjaar van het merk in Europa nog twee andere volledig elektrische modellen bij komen, zo laat Walsh weten. Een daarvan deelt zijn basis met de onlangs gepresenteerde Hyundai IONIQ 5 en de KIA EV6.

De Genesis G80 is een bijna 5 meter lange sedan die als tegenhanger van auto's als de Audi A6, BMW 5-Serie en Mercedes E-Klasse gezien kan worden. Daarnaast levert Genesis de GV80, een grote SUV die het moet opnemen tegen modellen als een BMW X5. Een segment lager haalt Genesis hetzelfde kunstje uit met de G70 en GV70, concurrenten voor respectievelijk de BMW 3-Serie en BMW X3.

Om te laten zien dat het Genesis menens is met zijn komst naar Europa, komt er een speciaal voor ons continent ontwikkeld model, de G70 Shooting Brake, oftewel een stationwagen met een wat vlottere vormgeving.

De G80 wordt de eerste Genesis met volledig elektrische aandrijving. De G80 wordt de eerste Genesis met volledig elektrische aandrijving. Foto: Genesis

Bescheidenheid is op zijn plaats

Over het precieze motorenaanbod is nog weinig bekend, behalve dat de brandstofmotoren waarmee de modellen van Genesis elders in wereld voorzien zijn, in Europa uit de gratie raken.

Hier gaat de consument, al dan niet vanwege fiscaal voordeel, steeds vaker voor de plug-inhybridevariant of een volledig elektrische versie. Dat vooralsnog alleen de Genesis G80 met elektrische aandrijving te krijgen is, geeft in dat opzicht te denken.

Walsh zet dan ook bescheiden in als het om verkoopverwachtingen gaat. "Als we bij klanten überhaupt in beeld zijn als alternatief voor de gevestigde orde, dan is dat winst. Als we aan tests van de bekende autobladen mee mogen doen, dan is dat winst. Kortom, als we als nieuwkomer in Europa 'in de mix' kunnen zitten, dan is dat wat ons betreft een succesvol begin van onze campagne."