Het weer is er niet naar, maar de zomer staat toch echt voor de deur. Voor veel automobilisten betekent dat cabrioweer, waarbij de open auto weer van stal kan. De cabriolet lijkt echter stilaan uit de gratie geraakt bij de consument, met als gevolg dat het aanbod steeds verder uitdunt. Waar kun je tegenwoordig nog terecht voor een open auto?

De tijd dat het gros van de automerken een of meerdere cabrio's in het aanbod had, ligt alweer even achter ons. Met name de betaalbare modellen zijn verdwenen. Van een Suzuki Swift was een cabrioversie te koop, net als van een Fiat Punto, Peugeot 206 of Nissan Micra. Ook een Volkswagen Golf Cabrio hebben veel mensen nog op het netvlies.

Wil je anno 2021 een betaalbare cabrio, dan zal je goed door de prijslijsten moeten spitten. Bovendien zijn lang niet alle modellen die als open auto worden aangeprezen ook daadwerkelijk een cabrio. Een Citroën C1 heeft een mooi canvas dak, maar dat gaat slechts van voor tot achter open.

Een Fiat 500C heeft eveneens zo'n dak, maar dat gaat slechts tot aan de achterklep open. Daar staat tegenover dat deze auto's met een basisprijs van ongeveer 17.000 euro relatief betaalbaar zijn.

Flink doorsparen is noodzakelijk

Wil je echt in de buitenlucht zitten, dan moet je flink doorsparen. Pas bij 31.200 euro komt de MINI Cabrio in beeld: een open auto van de zuiverste soort. Bovendien gaat het om een kersvers model, aangezien de auto afgelopen januari nog is vernieuwd.

Een trede hoger in de prijslijst staat de Volkswagen T-Roc Cabrio, die voor 37.890 euro op de oprit staat. Het model is een open versie van een cross-over. Daarmee hoopt het Duitse merk zowel liefhebbers van cabrio's aan te spreken als mensen die iets SUV-achtigs zoeken.

Daarna volgt een hele tijd niets, wat tekenend is voor de markt voor cabrio's. BMW kwam eind vorig jaar nog met de 4-Serie Cabrio, maar verder is het stil in dit deel van de markt. Er bestaat nog een Mercedes-Benz C-Klasse Cabrio, maar die is nog gebaseerd op de vorige generatie C-Klasse. Wat overblijft, zijn tweezits modellen die meer neigen naar sportwagens, zoals een Mazda MX-5 (vanaf 35.990 euro, dus relatief goedkoop) of Porsche 718 Boxster.

433 Eerste rijtest: Volkswagen T-Roc Cabrio

Waar blijven de elektrische cabrio's?

Een traditionele cabriolet is met andere woorden voor steeds minder mensen weggelegd. Kunnen elektrische aandrijving en de bijbehorende fiscale voordelen daar verandering in brengen? Het is niet ondenkbaar, maar dan moet er wel aanbod zijn.

Volkswagen liet eerder dit jaar een schets van een open ID.3 zien. Daar kunnen we uit opmaken dat er in ieder geval over nagedacht wordt, zo ook bij MINI. Anderzijds wordt een elektrische auto meer nog dan reguliere voertuigen ingezet voor ritjes van A naar B. Een elektrische auto lijkt geen voor de hand liggende keuze voor een dagenlange roadtrip langs mooie kustwegen.

Met een smart EQ fortwo cabrio kun je overigens al wel open elektrisch rijden, al is ook dit model geen volwaardige cabrio. Daarnaast ben je gebonden aan twee zitplaatsen en een beperkte actieradius. Zeker als je dat afzet tegen de prijs van 26.995 euro, is de nieuwe en volledig elektrische Fiat 500C een betere propositie. Die kost 31.600 euro.

Gelukkig kun je voor de prijs van pak 'm beet twee elektrische fietsen op de tweedehandsmarkt een prima cabrio scoren. Of het nou gaat om een compact model met stalen klapdak of een authentieke tweezitter met traditionele cabriokap, het online aanbod via sites als Gaspedaal.nl is uitgebreid genoeg.