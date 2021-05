Fords keuze om zijn eerste elektrische SUV 'Mustang' te noemen leidde tot kritiek. Maar ook in andere opzichten blijkt de Mustang Mach-E behoorlijk eigenwijs.

De elektrische auto markeert bij veel autobouwers het begin van een nieuw tijdperk en daar horen nieuwe namen bij, denken veel autofabrikanten. Daarom koos Volkswagen voor ID en Mercedes voor EQ. Ford kiest voor Mustang, en dat is nota bene een naam die juist naar het verleden verwijst. Maar dan wel naar een auto waarmee Ford al sinds de jaren zestig vooral de liefhebbers van sportauto's aan zich bindt.

De klassieke sportauto heeft natuurlijk niets met deze elektrische auto te maken en Ford erkent dan ook dat niet alle liefhebbers hier blij mee zullen zijn. Maar tegelijk is er een veel grotere groep die zich volgens de marketeers juist aangetrokken voelt door de naam en de uiterlijke kenmerken van de Mach-E, die vanaf 49.925 euro in de prijslijst staat. Wie om praktische of financiële redenen nooit een Mustang heeft kunnen rijden, kan dat wellicht nu wel, stelt Ford.

De Mustang Mach-E is een SUV, maar hij oogt langgerekt en een beetje als een coupé. De aflopende daklijn is deels het gevolg van een slimme designtruc, want in onopvallend zwart loopt het eigenlijke dak verder naar achteren door dan de zijruit suggereert.

Als gevolg daarvan blijkt de hoofdruimte voor mensen tot ongeveer 1,85 meter nog goed te doen, terwijl de beenruimte vrij riant is. De auto biedt verder een handige opbergruimte voor losse spullen onder de laadvloer en een extra bagageruimte in de neus van 82 liter.

Een verticaal gepositioneerd scherm domineert het interieur.

Systeem 'leert' gewoontes van de gebruiker

Vanbuiten is de Ford doorspekt met Mustang-elementen, maar aan de binnenkant blijft dat beperkt tot een logo op het stuur. Afwerking en materiaalgebruik zijn prima, maar ontstijgen niet het gebruikelijke Ford-niveau.

Het enorme touchscreen is met 15,5 inch niet te missen. Het scherm is niet in 'breedbeeld'-, maar in portretmodus geplaatst. Verticaal dus, als een los element tegen een verder behoorlijk strak en opgeruimd dashboard. Op het hoofdscherm zijn zes tegels te vinden met daarop de laatst gebruikte apps, die na één tik op het grote veld bovenaan worden getoond. Helemaal vrij van kleine onhebbelijkheden was het systeem in de testauto nog niet, maar indrukwekkend uitgebreid al wel.

Het instrumentarium is erg compleet en toont altijd kilometerstand, accupercentage en rijbereik. De Mustang is sowieso lekker bij de tijd. Zo werkt Ford met eenvoudig instelbare persoonlijke profielen die allerlei instellingen in het geheugen opslaan. Verder 'leert' het systeem de gewoontes van de gebruiker en is er een - wat onoverzichtelijke - app, die de functie van de sleutel kan overnemen.

Stoer is hij zeker, maar verdient deze elektrische Ford het om de naam Mustang te mogen dragen?

Goed geschikt om langere ritten te maken

Deze elektrische Ford heeft met 99 kWh een vrij grote accu en toont een aanvaardbaar verbruik op de boordcomputer. Hij maakt in de praktijk de indruk minder vatbaar voor hogere snelheden en lagere temperaturen dan andere EV's te zijn en is daardoor goed geschikt om langere ritten te maken. In theorie kom je met opgeladen batterijen 540 kilometer ver.

AutoWeek rijdt voor deze test de voorlopige topversie en die combineert de grootste accu met twee elektromotoren. Samen zijn ze goed voor 351 pk, waarmee de Mustang meer dan goed is bediend. De beloofde 5,1 tellen van 0 naar 100 halen we niet, maar met ruim onder de 6 seconden is de Mustang alsnog bovengemiddeld snel. Ga van het gas af en de auto komt geheel tot stilstand, althans als dat via het menu is ingeschakeld.

Opvallender dan zijn snelheid is dat de Mach-E duidelijk een speels karakter heeft. De Ford reageert snel op stuurbewegingen, laat zich precies plaatsen en helt nauwelijks over. En dat voor een SUV van bijna 2.200 kilo. Keerzijde is dat het onderstel aan de stevige kant is.

De Mustang in AWD Extended Range-trim moet minimaal euro 67.140 kosten. Je kunt desgewenst een kleiner accupakket nemen of één elektromotor weglaten, waarmee de auto zo'n 10 mille goedkoper wordt dan in de hier geteste configuratie.

