De eerste elektrische bakfiets op zonne-energie is een feit: hij heet SunRider en is een Nederlandse uitvinding. Goedkoop is de elektrische cargobike niet, want hij kost 14.500 euro.

De zonnepanelen van de SunRider kunnen volgens de makers minimaal de helft van de energie binnenhalen die nodig is voor een dagelijkse bezorgdienst. De laadruimte met geïntegreerde zonnepanelen is achter de berijder gepositioneerd. Dit is dan ook een professionele bakfiets waarvan de laadruimte 1 kubieke meter inhoud heeft. Dat is flink, al zijn er elektrische cargobikes die nóg meer bieden. De laadvloer is groot genoeg voor een europallet en het laadvermogen van de fiets bedraagt 150 kilogram.

Verder heeft de cargobike een krachtige 250 watt-elektromotor en een uitwisselbare 1.6 kWh-accu. Die wordt gevoed door zonnecellen met een vermogen van 545 wattpiek. De ingebouwde verlichting maakt de SunRider ook in de donkere uren inzetbaar en een beeldscherm geeft de fietser inzicht in de afgelegde routes en energieopbrengst.

"Dit is de eerste cargo-e-bike ter wereld die gebruikmaakt van zonne-energie", zegt Chris van Houdt, een van de grondleggers en de Chief Energy Officer van Need The Globe (NTG). Dat Nederlandse bedrijf heeft als missie "het ontwikkelen van een planeetgeoriënteerde fietsbeweging in combinatie met duurzame energie". NTG streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen aan het fietsen te krijgen en de fietsers te voorzien van schone energie. Het team werkte bij de ontwikkeling van de SunRider samen met TNO, TU Delft, Mobility Design Lab en UNStudio.

Een conventionele cargo-e-bike gebruikt doorgaans stroom van het elektriciteitsnet. Als dat geen groene stroom is, veroorzaakt zo'n cargo-e-bike nog steeds CO2-uitstoot. De SunRider reduceert die uitstoot met ten minste 50 procent, beloven de initiatiefnemers. In vergelijking met een voertuig met een dieselmotor bedraagt de winst zelfs 95 procent.

Foto: SunRider

Uitlaatgas van bestelauto's is straks verboden in sommige stadscentra

Nederlandse steden mogen vanaf 1 januari 2025 een uitlaatgasvrije zone ('zero emission') invoeren. Voorwaarde is wel dat ze die minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die vanaf dat jaar op kenteken worden gezet, mogen stadscentra dan alleen nog in als ze geen uitlaatgas verspreiden. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord en moet ertoe leiden dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49 procent verminderd is ten opzichte van 1990.

Mede door deze ontwikkeling zijn elektrische bakfietsen steeds meer in trek bij koeriersdiensten en pakketbezorgers. Bedrijven als DHL, Coolblue, Fietskoeriers.nl, de ANWB Wegenwacht, PostNL, DPD en DHL rijden al met cargobikes, vooral in en om grote steden.

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en werken efficiënter

Al in 2014 ontwikkelde ondernemer Ron Oei uit Velp een bakfiets op zonne-energie, maar die heeft de markt nooit gehaald. Dat zo'n e-bike er nu alsnog komt, is volgens Van Houdt vooral te danken aan het feit dat zonnepanelen efficiënter en tegelijkertijd goedkoper zijn geworden. "Bovendien zijn ze steeds beter te integreren in bewegende objecten."

Hoewel zonnepanelen echter steeds goedkoper worden, is de SunRider met zijn prijs van 14.500 euro niet goedkoop, al gaan de prijzen van andere elektrische cargobikes tegenwoordig ook algauw richting de 10.000 euro. Van Houdt: "Wij verwijzen graag naar de 'vergelijkbare' cargo-e-bikes van bijvoorbeeld Urban Arrow, Rytle, Fulpra en Cargo Cycling, waarbij onze SunRider als toegevoegde waarde zichzelf met schone energie oplaadt."

"Het gaat hier om zakelijke cargo-e-bikes met een aanzienlijk grotere cargobox en daarmee een groter laad- en draagvermogen dan die van de kleine (familie-)bakfietsen die voor andere soorten vervoer worden gebruikt." Van Houdt duidt daarmee op bijvoorbeeld de elektrische bakfietsen van Babboe, die je al voor zo'n 4.000 euro koopt.