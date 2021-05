Tesla test momenteel een nieuwe generatie van zijn spraakmakende Autopilot-software, die het werk van de bestuurder uit handen neemt. De oorsprong van zelfrijdende voertuigen gaat al terug tot 1788. Zelfs de naam Autopilot bestaat al heel lang: die werd in 1958 geïntroduceerd door de Amerikaanse autofabrikant Chrysler.

Tesla werkt aan een nieuwe, nu nog bètaversie van de 'Full Self-Driving'-software (FSD). Dat meldde topman Elon Musk afgelopen week op Twitter. De nieuwe software wordt nu al in kleine kring getest, maar over een maand of twee zal een grote groep Tesla-rijders er kennis mee kunnen maken, belooft Musk.

Intussen doet de Amerikaanse autoriteit voor de verkeersveiligheidsorganisatie National Highway Traffic Safety Agency (NHTSA) nog steeds onderzoek naar enkele fatale crashes waarbij Tesla's waren betrokken. Volgens vakblad Automotive News heeft de NHTSA in totaal 28 onderzoeken geopend, waarvan er nog 24 openstaan.

De autoriteiten vermoeden dat de assistentiesystemen van Tesla iets te maken hebben met de ongevallen, al lijkt daar nog geen duidelijk bewijs voor te vinden. Wel heeft het hoofd softwareontwikkeling van Tesla gezegd dat Musk het innovatietempo 'extrapoleert' en dat volledige automatisering van het rijden nog ver weg is.

“Er is veel meer vooruitgang geboekt dan het lijkt.” Elon Musk, topman Tesla

Musk meldde deze maand over de Autopilot dat er inmiddels "veel meer vooruitgang is geboekt dan het lijkt" en dat Tesla onder meer het probleem van 'ghost braking', waarbij de auto op de rem trapt zonder enige aanleiding, heeft aangepakt. Verder stelt Musk in een andere tweet dat hij zijn FSD voor het einde van het jaar nog in Europa wil introduceren als de regelgeving het toelaat.

Basisprincipe van cruisecontrol werd al in 1788 bedacht

De auto-industrie werkt al meer dan een eeuw aan zelfrijdende auto's. Het begon ooit met de cruisecontrol, die tegenwoordig zelfs in de goedkoopste auto's verkrijgbaar is. Al in 1788 bedachten de pioniers James Watt en Matthew Boulton een primitieve snelheidsregeling voor stoomlocomotieven. Op basis van een constructie met centrifugaalgewichten werd de stoomtoevoer gedoseerd, zodat de snelheid van de trein bergop en bergaf constant kan worden gehouden.

In 1910 introduceerde Peerless, een Amerikaanse fabrikant van luxe auto's uit Cleveland, eveneens een soort van cruisecontrol. Hierbij werd de stand van de gasklep gevarieerd om zoveel mogelijk een constante snelheid aan te houden. De spil in het systeem werkte net als bij de locomotieven van Watt en Boulton met centrifugaalgewichten.

Halverwege de jaren dertig werd er een andere mijlpaal in de ontwikkeling van dit soort systemen bereikt. De blinde Amerikaanse uitvinder en auto-ingenieur Ralph Teetor zat bij zijn advocaat in de auto en kwam op een idee. Terwijl de advocaat aan het woord was, liet hij het gas los en op het moment dat hij luisterde gaf hij weer gas bij. Deze snelheidsschommelingen stoorden Teetor en deden hem besluiten hier iets op te vinden.

En met succes. Na bijna tien jaar experimenteren kreeg Teetor in 1945 patent op een systeem dat de snelheid van de auto vasthoudt. Het systeem ging in die dagen nog door het leven onder namen als Controlmatic, Touchomatic, Pressomatic en Speedostat, totdat de meeste mensen het uiteindelijk cruisecontrol noemden.

Chrysler introduceerde Autopilot in auto's

Toch duurde het uiteindelijk nog tot 1958 totdat Chrysler de eerste auto met 'zijn' cruisecontrol op de markt bracht. Chrysler noemde het Autopilot en monteert het in de New Yorker, de Windsor én de Imperial: in die tijd een separaat merk van Chrysler waarmee de strijd werd aangebonden met Cadillac en Lincoln, de exclusieve merken van die tijd. In Europa maakte de cruisecontrol in 1962 zijn debuut in een auto van fabrikant Mercedes-Benz, die het systeem Tempomat noemde.

Vooral sinds de laatste eeuwwisseling is de cruisecontrol steeds verder ontwikkeld tot de bijna zelfrijdende technologie in de auto's van dit moment. De cruisecontrol kan nu al automatisch afstand houden tot andere auto's en desnoods zelf inhaalmanoeuvres uitvoeren.

Ook blijft de auto met de gevorderde versies van deze technologie keurig binnen de lijnen op het wegdek. Computerprocessoren met steeds meer rekenkracht, intelligente navigatie met digitale kaarten met een hoge resolutie, steeds preciezere satellietplaatsbepaling, radars en camera's werken eraan mee dat de volledig zelfrijdende auto over een paar jaar een feit zal zijn.

Op de website van AutoWeek vind je meer informatie over de geschiedenis van de cruisecontrol en over de nieuwe bètaversie van Tesla's Auto