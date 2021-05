Elektrische auto's zullen pas over zes jaar goedkoper zijn in aanschaf dan brandstofmodellen, zo schrijven medewerkers van BloombergNEF, een onderzoeksbureau dat zich specialiseert in de energietransitie. Is het verstandig om daarop te wachten of zijn er nu al goede aanbiedingen te scoren?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het gros van de nieuwe elektrische auto's is nog altijd relatief prijzig. Een bedrag van 32.000 euro mag dan laag zijn vergeleken met wat je voor een Tesla Model 3 of Audi e-tron betaalt, maar het is een boel geld voor een auto als een Peugeot 208.

Uiteraard is de 20.600 euro die je voor een elektrische Renault Twingo moet neertellen een stuk beter te behappen, maar dan krijg je een piepkleine auto met een beperkt rijbereik die niet kan snelladen.

Zo gezien is de elektrische Dacia Spring, die (afhankelijk van de uitvoering) wél aan de snellader kan en daardoor breder inzetbaar is, een doorbraak. Het model is er vanaf 17.890 euro. Dergelijke aanbiedingen zijn helaas zeldzaam, want ook dit jaar zal het gros van de nieuwkomers redelijk duur zijn.

Het onlangs gepubliceerde onderzoek van BloombergNEF spitst zich toe op de productiekosten, die geleidelijk aan steeds lager worden en waardoor de prijsverschillen tussen elektrische en niet-elektrische auto's op termijn zullen verdwijnen. Maar hoe verhoudt een elektrische versie zich anno 2021 eigenlijk tot een brandstofuitvoering?

Eerlijkere vergelijkingen maken

Daarvoor zetten we de bril op van een particuliere koper. Kijken we naar een auto als de Opel Corsa-E, dan blijkt dat de voordeligste uitvoering voor 30.599 euro in de prijslijst staat. De goedkoopste brandstofversie kost 18.099 euro. Dat is een prijsverschil van 12.500 euro. Is dit het ultieme bewijs dat elektrische auto's nog altijd zo duur zijn?

De benzineversie is een absolute basisuitvoering met handgeschakelde versnellingsbak en 75 pk. Moet je die willen vergelijken met een 136 pk (100 kW) sterke versie met extra uitrusting en waarin je niet hoeft te schakelen?

Een eerlijker vergelijk is er met een 130 pk sterke benzine-Corsa met automaat. Die kost 27.049 euro, waardoor het prijsverschil is teruggebracht tot 3.550 euro. Toegegeven, dat is nog altijd een pittig bedrag.

Met de huidige benzineprijzen kun je voor dat bedrag 1.870 liter tanken, waardoor het prijsverschil op basis van tanken na ongeveer 41.000 kilometer geëlimineerd moet zijn. Opel geeft namelijk een gemiddeld brandstof verbruik van 4,5 liter per 100 kilometer op.

In de praktijk zal het verbruik hoger uitvallen, maar dat kun je wegstrepen tegen het gegeven dat laden ook niet gratis is. Daarnaast is de afschrijving van een nieuwe elektrische auto lager.

Voor de elektrische versie betaal je weliswaar geen wegenbelasting, maar doordat deze duurder is om te verzekeren, wordt dat voordeel ook min of meer opgeheven. Daar staat tegenover dat de brandstofversie meer onderhoud nodig heeft.

Op papier is een elektrische Corsa 12.500 euro duurder dan een benzineversie. Klopt dat wel helemaal? Op papier is een elektrische Corsa 12.500 euro duurder dan een benzineversie. Klopt dat wel helemaal? Foto: Alexander van der Meer

Nu al voordeliger?

Kijk je naar private lease, waarbij de rekensom voor een groot deel al gedaan is, dan kan het zomaar zijn dat het bedrag nu al in het voordeel van een elektrische versie uitvalt. Zo is een elektrische Peugeot 208 op basis van het standaardcontract van zestig maanden en 10.000 kilometer per jaar 41 euro in de maand goedkoper dan een vergelijkbare, 130 pk sterke benzineversie.

Gedurende de looptijd van het contact komt het voordeel in de basis uit op 2.460 euro. Met verwachte brandstofkosten van minimaal 5.100 euro tegenover maximaal 3.780 euro aan laadkosten (de ANWB hanteert een bedrag van 0,063 euro aan gemiddelde energiekosten per kilometer) ontstaat er na vijf jaar een verschil van 3.780 euro in het voordeel van de elektrische Peugeot. Daar kun je een hoop leuke dingen van doen.

Neem dan een goedkopere benzinevariant, zal je misschien denken. Dat kan, een 208 met automaat is er ook met 100 pk. Die is ruim 6.000 euro goedkoper in de aanschaf dan zijn elektrische broer, maar het privateleasetarief is gelijk.

Toevalstreffer? Nee, het voordeel blijft overeind bij auto's als de Citroën C4, Peugeot 2008, terwijl het privateleasetarief van een elektrische Opel Mokka een fractie hoger ligt.

Het privateleasetarief van een elektrische Citroën C4 is lager dan dat van een benzineversie. Het privateleasetarief van een elektrische Citroën C4 is lager dan dat van een benzineversie. Foto: AutoWeek

Veel interessante aanbiedingen in de prijslijst verstopt

Kijk je verder dan de bedragen in de prijslijst, dan komen meer interessante 'aanbiedingen' bovendrijven. Zo is een elektrische MINI met 36.200 euro slechts 300 euro duurder dan een uitvoering met vergelijkbaar vermogen. Dat verschil heb je er na drie tankbeurten uit. Het prijsverschil tussen een elektrische Mercedes-Benz EQA en een GLA waarop de auto gebaseerd is, bedraagt slechts 869 euro.

Een 110 kW (150 pk) sterke Volkswagen ID.3 is zomaar 3.500 euro voordeliger dan een Golf met automaat met hetzelfde vermogen. Een elektrische BMW iX3 kost zelfs 8.144 euro minder dan een benzine-uitvoering die qua vermogen in de buurt komt.

Kortom, met een beetje spitten en graven door de prijslijsten kan het zomaar zijn dat er ook anno 2021 modellen zijn die onder de streep vergelijkbaar geprijsd zijn of zelfs minder kosten.

Ga je met de rekenmachine aan de slag en laat je de zogeheten total cost of ownership (TCO) meewegen, dan is het waarschijnlijk dat een nieuwe elektrische auto goedkoper uitvalt dan een brandstofmodel. Het is op z'n minst zo dat je niet nog eens zes jaar hoeft te wachten om een goede deal te scoren.

