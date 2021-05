Niets irritanter dan een benzinepomp die telkens afslaat tijdens het tanken. Ligt het aan de auto of aan het tankstation? Het is allebei mogelijk. En gelukkig zijn er oplossingen om het probleem aan te pakken.

Een van de mogelijke oorzaken van dit euvel is dat de tankontluchting van de auto verstopt of geblokkeerd is geraakt. In dat geval komt mogelijk brandstof in de auto omhoog, wat ertoe leidt dat dat de pomp afslaat. Sommige auto's zijn hier extra gevoelig voor doordat de ontwikkelingsingenieurs niet goed hebben nagedacht over de constructie.

Maar vaak is het euvel niet te wijten aan auto, maar aan de werking van de pomp. Zo'n pomp bevat een klep die de benzinestroom kan onderbreken. Dat is handig als je tank vol raakt en het systeem automatisch afslaat, maar blijkt ronduit irritant als je nog maar net begonnen bent met tanken.

“Ook het kantelen van het pistool kan helpen of het pistool iets terugtrekken uit de pijp. Lukt dat niet, zoek dan een benzinestation met trager stromende pompen.”

De oorzaak zit meestal in de constructie van het vulpistool, dat je in de tankopening steekt. Dat vulpistool heeft een uitstroomopening voor de brandstof én een kleine opening die lucht aanzuigt. Het is belangrijk dat er lucht door die opening blijft stromen. Wordt het gat afgedekt, bijvoorbeeld door het (te snel) stijgende niveau van benzine in de tank, dan ontstaat er een vacuüm in het pistool. Dat vacuüm zuigt vervolgens de afsluitklep naar beneden, waardoor de brandstofstroom stopt.

Als de pomp telkens weer blijft afslaan, is er dus meestal iets dat het kleine gaatje blokkeert. Vaak is de boosdoener simpelweg brandstof die hard genoeg terug spat om het gat tijdelijk te blokkeren, waardoor de afsluitklep in actie komt. In het geval van kleinere auto's is de kans hierop vaak groter door een ​​relatief korte pijp tussen vulopening en tank. Een mogelijke oplossing in dit geval: minder hard het vulpistool inknijpen. Ook het kantelen van het pistool kan helpen of het pistool iets terugtrekken uit de pijp. Lukt dat niet, zoek dan een benzinestation met trager stromende pompen.

Ook achterstallig onderhoud kan de oorzaak zijn

Een andere mogelijke oorzaak heeft te maken met achterstallig onderhoud van de pomp. Soms is de houdbaarheid van de uitstroomopening van zo'n pomp hooguit een jaar of drie. Exploitanten van tankstations kunnen geld besparen door hem niet op tijd te vervangen. Het gevolg is dat er geen egale brandstofstroom meer uit het pistool komt.

De afwijking in de straal kan onder meer door ongewenste turbulentie het luchtgat in het vulpistool blokkeren. Soms helpt het in dat geval ook om het vulpistool tijdens het tanken zoveel mogelijk ondersteboven te houden, wat te draaien of iets verder terug te trekken uit de tankopening.