De nieuwe SKODA Fabia wordt groter en daardoor ruimer dan voorheen. De auto krijgt de techniek van de Volkswagen Polo en komt in november naar Nederland.

De nieuwe SKODA Fabia staat op hetzelfde platform als zijn familieleden uit de Volkswagen Group: de Volkswagen Polo, SEAT Ibiza en Audi A1. Het nieuwe model is 11 centimeter langer dan zijn voorganger. Hij is ook 5 centimeter breder en ongeveer 1 centimeter lager geworden.

De wielbasis is met 9,4 centimeter toegenomen en dat belooft meer interieurruimte: de Fabia lijkt hierin zelfs de straks ongetwijfeld duurdere Volkswagen Polo te overtreffen. Die Polo is immers 5 centimeter korter en heeft een kleinere bagageruimte. De nieuwe SKODA Fabia slokt 380 liter op: 50 liter meer dan voorheen en zo'n 30 liter meer dan de Polo. Als je de achterbank platgooit, kun je tot wel 1.190 liter aan spullen verstouwen.

Traditiegetrouw voegt SKODA kleine slimmigheden aan zijn modellen toe. Zo heeft de nieuwe Fabia onder meer voorstoelen waarvan de rugleuningen plat kunnen, een USB-C-aansluiting in de binnenspiegel voor bijvoorbeeld een dashcam, leeslampjes voor- en achterin waarbij je de achterste voorin kunt bedienen, een verwijderbare bekerhouder en diverse handige opbergvakken.

Meer slimmigheden komen in de vorm van een flexibel schot voor in de bagageruimte, een opbergvakje voor je smartphone aan de achterkant van de voorstoelen, uitneembare bekerhouders en een zonnescherm voor het optionele panoramadak dat onder de hoedenplank kan worden opgeborgen.

Het centrale beeldscherm is in verschillende formaten verkrijgbaar. Het centrale beeldscherm is in verschillende formaten verkrijgbaar. Foto: SKODA

Voor het eerst leverbaar met 'virtual cockpit'

In het interieur van de SKODA Fabia is de verwantschap met auto's als de Volkswagen Polo evident. Toch is er ook een heleboel 'eigen'. Zo heeft de Fabia speelser vormgegeven ronde ventilatieroosters op de hoeken van het dashboard en een eigen infotainmentscherm dat een beetje uit het dashboard steekt.

Dit centrale beeldscherm heeft een diameter van 6, 8, of 9,2 inch. Voor het eerst is de Fabia ook verkrijgbaar met de 'virtual cockpit', een volledig digitaal instrumentarium met een diameter van 10,25 inch. Andere noviteiten zijn de stuur- en voorruitverwarming. Vanaf het uitvoeringsniveau Ambition is de voorzijde van het dashboard met stof bekleed en vanaf de Style wordt het binnenste verder opgeleukt met sfeerverlichting. Daarnaast is de Fabia voor het eerst leverbaar met in twee zones gescheiden klimaatregeling, compleet met uitstroomopeningen aan de achterkant van de middentunnel voor de achterpassagiers.

In deze vierde generatie worden ook nieuwe veiligheidssystemen geïntroduceerd. Beschikbaar zijn onder meer de uitgebreide parkeerhulp Park Assist en adaptieve cruisecontrol met de mogelijkheid om deels autonoom te rijden. Ook behoren rijstrookbewaking en verkeersbordherkenning tot de mogelijkheden.

Fabia is nu goedkoopste model van SKODA

Sinds de introductie van de eerste generatie in 1999 heeft SKODA ruim 4,5 miljoen Fabia's verkocht. Omdat de piepkleine Citigo onlangs van de markt is gehaald, is de Fabia nu het goedkoopste en kleinste model van SKODA.

In Nederland is de nieuwe Fabia verkrijgbaar met 95 pk en 110 pk sterke 1.0 TSI-benzinemotoren. De 110 pk-variant is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en is optioneel met een DSG7-automaat leverbaar. De 95 pk krachtige 1.0 TSI stuurt zijn krachten altijd via een handgeschakelde vijfbak naar de voorwielen.

Er staat vooralsnog geen geëlektrificeerde Fabia gepland, zelfs geen mildhybride aandrijflijn. "Mochten we de Fabia elektrificeren, dan zou de auto mildhybride versies krijgen, maar daarvoor zijn op dit moment geen plannen", zegt Martin Hrdlicka, hoofd van het Chassis & Powertrain Development, tegenover AutoWeek. Wel staat er voor 2023 opnieuw een stationwagon, de Fabia Combi, op de kalender.

Meer informatie over de nieuwe SKODA Fabia lees je in dit artikel van AutoWeek.