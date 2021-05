Saab, Daihatsu, MG, Rover, Lancia: er zijn de afgelopen jaren heel wat automerken van de Nederlandse markt verdwenen. Maar sommige daarvan blijken nog springlevend of zijn zelfs druk bezig met een comeback.

In de internationale auto-industrie kunnen alleen de sterkste fabrikanten en merken overleven. Het kan op elk moment misgaan: een zware economische crisis in belangrijke afzetmarkten, nieuwe concurrenten die je het leven zuur maken, technische achterstand of simpelweg modellen die maar niet willen aanslaan bij de kopers.

Steeds meer automerken hebben daarom de afgelopen jaren hun heil gezocht bij een sterk moederbedrijf, die ze minder kwetsbaar maakt. Daaruit ontstonden reusachtige groepen als Stellantis (onder meer Peugeot, Fiat en Opel), de Volkswagen Group (onder meer Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Porsche) , de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi en de hier minder bekende maar in China op grote schaal opererende groepen SAIC, Dongfeng en Geely.

Dat laatste trio bouwt in China inmiddels ook grote aantallen auto's van de westerse allianties. Tegelijkertijd worden in China regelmatig bekende Europese merknamen opgepikt en nieuw leven ingeblazen. MG, sinds vorig jaar weer in Nederland te koop, is daarvan een goed voorbeeld.

Rover in China als Roewe in de markt gezet

Zelfs met een sterk moederbedrijf als BMW bleek autofabrikant MG Rover eind vorige eeuw niet meer te redden. Het Chinese concern SAIC ontfermde zich er uiteindelijk over en MG is alweer jaren een succes in China. Omdat alleen de merkrechten voor Rover nog steeds liggen bij Jaguar Land Rover, tegenwoordig eigendom van het Indiase Tata, is Rover in China als het nieuwe automerk Roewe in de markt gezet. Voormalige Rover-modellen waren daar als Roewe te koop.

Opmerkelijk genoeg is MG via het Chinese moederbedrijf weer in Europa teruggekeerd. De MG ZS, een elektrische SUV voor minder dan 30.000 euro, kende vorig jaar in Nederland het spraakmakende debuut. Dit jaar wil het merk onder meer een elektrische stationwagon introduceren: een unicum in de automarkt.

Inmiddels heeft ook Roewe, 'het nieuwe Rover', grote stappen gezet. Zo is er de gloednieuwe Roewe i5 en Roewe fungeerde als inspiratiebron voor de onlangs onthulde MG 5 Electric.

Volgens Mike Belinfante, woordvoerder van MG Europa, komt Roewe op termijn niet naar Europa. Hij zegt dat de fabrikant het voor de export naar Europa bij MG zal houden. Een revival van de merknaam Rover zal dus echt van het Indiase Tata moeten komen. Bovendien is het de vraag of dat ooit gebeurt. Voorlopig heeft Tata immers de handen vol om zijn prestigemerken Land Rover en Jaguar overeind te houden.

Made in China: de MG ZS. De betaalbare elektrische SUV maakte vorig jaar zijn debuut in Nederland. Foto: MG

Lancia bestaat alleen nog in Italië

Als Saab ooit terugkomt, zal ook die comeback uit China moeten komen. Er is na het faillissement van de Zweedse autofabrikant - die uiteindelijk ook onder de Nederlandse leiding van Victor Muller het loodje legde - zelfs al zo'n herstartpoging geweest. Dat gebeurde eind 2013 in Trollhättan bij het Chinees gefinancierde NEVS, met de Saab 9-3 Aero Sport Sedan. NEVS heeft nog steeds de rechten op de ontwerpen.

Uiteindelijk moest de echte troefkaart - de merknaam Saab - in 2014 van de neus van de auto's na de zoveelste productiestop door financiële problemen. De merkrechten voor Saab liggen voor zover bekend nog steeds bij de Zweedse luchtvaart- en defensietak Saab AB.

Het met een rijke historie gezegende, Italiaanse merk Lancia verdween deze eeuw uit Nederland en bestaat nu alleen nog in Italië. Toch lijkt het erop dat daar op een nieuwe toekomst wordt gebroed. De nog jonge Stellantis-alliantie heeft onlangs namelijk een zeer ervaren, veelbelovende directeur voor Lancia aangesteld.

Lancia speelde ook nog een rol bij het verdwijnen van een ander merk in Europa: Chrysler. Dat Amerikaanse merk verkocht eind vorige eeuw met veel succes onder meer MPV's zoals de Voyager in Nederland, maar het toenmalige moederbedrijf Fiat-Chrysler had andere plannen. Eerst werden Chrysler-modellen nog onder het Lancia-label verkocht, maar dat bleek geen succes. Daarna verdween het merk definitief van de Europese markt, maar in de Verenigde Staten is het nog steeds heel groot.

Daihatsu viel niet fysiek om, maar werd begin 2013 simpelweg door de Japanse directie uit Europa teruggetrokken. Het bleek een voorbode van de actuele trend: met kleine auto's valt volgens de meeste fabrikanten niet genoeg geld meer te verdienen. In andere delen van de wereld is Daihatsu, tegenwoordig eigendom van Toyota, nog wel te koop.

