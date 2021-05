Wat is de beste elektrische fiets? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Elektrische fietsen waren al enorm populair, maar door de coronacrisis is de vraag groter dan ooit. Het voordeel van een e-bike is natuurlijk dat je heerlijk kunt fietsen, zonder dat het je veel inspanning kost. Zelfs met wind tegen. Je maakt het fietsen zo zwaar als je wilt.

De Consumentenbond test e-bikes op onder meer elektrische ondersteuning, actieradius, bediening en uitrusting. Er zijn in totaal 334 elektrische fietsen getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn. Vooral door de grote vraag als gevolg van de coronacrisis hebben sommige e-bikes tijdelijk langere levertijden.

Een elektrische fiets van Cube komt als Beste uit de Test. Er kwamen meer fietsen als Beste uit de Test, maar dit is de best geteste fiets met de laagste richtprijs. Een goed en iets goedkoper alternatief is een e-bike van Kalkhoff.

Beste uit de Test: Cube Touring Hybrid Pro 625

Beste uit de Test, met de laagste richtprijs: de Cube Touring Hybrid Pro 625 Foto: Consumentenbond

Richtprijs: 2750 euro

Testoordeel: 8,2

Aantal versnellingen: 10

Deze fiets van Cube is geschikt voor bijna elk type gebruik, van woon-werkverkeer tot langere fietstochten. Hij heeft een krachtige, stille motor en fietst erg fijn. Zelfs heuvelop kun je vaak nog met een snelheid van zo'n 25 kilometer per uur fietsen.

De accu heeft met 625 Wh een behoorlijke capaciteit. Je kunt ook de ondersteuning vaak wat lager zetten, dankzij de krachtige motor. Op 1 volle acculading haal je dan zelfs ruim 100 kilometer.

De fiets heeft een derailleurversnelling met 10 versnellingen. Dit schakelt lekker sportief, maar vergt wel iets meer onderhoud dan een naafversnelling of riemaandrijving. De kettingkast bij een derailleur is open, waardoor het onderhoud makkelijker is dan bij een dichte kast.

Ondanks de sportieve eigenschappen is deze fiets ook comfortabel. Dit komt onder andere door de voorvorkvering, zadelpenvering en extra brede banden van 55 mm.

Een nadeel is dat er standaard geen slot op de fiets zit. Ook is de meegeleverde lader wat traag. Het duurt zo'n negen uur om de accu helemaal op te laden.

Alternatief: Kalkhoff Endeavour 1.B Move 400Wh

Een goed alternatief voor de Cube én nog iets goedkoper: Kalkhoff Endeavour 1.B Move 400Wh Foto: Consumentenbond

Richtprijs: 2250 euro

Testoordeel: 7,4

Aantal versnellingen: 8

Heb je genoeg aan een model met een iets lichtere accu? Dan is de Kalkhoff een prima keuze.

Deze fiets van Kalkhoff heeft dezelfde krachtige motor als de Cube. Maar dan met een wat lichtere accu van 400 Wh, wat je terugziet in de prijs. Hij fietst net als de Cube erg fijn, maar je kunt er minder lange tochten mee maken.

De Kalkhoff heeft net als de Cube een derailleurversnelling, die sportief schakelt. Wel moet je het doen met acht versnellingen in plaats van tien.

Het comfort van de fiets is goed. Hij heeft voorvorkvering en brede banden van 47 millimeter. Hij heeft geen zadelpenvering.

Een nadeel is dat het display vrij eenvoudig van opzet is. Je kunt het ook niet van de fiets afhalen om diefstal te voorkomen.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.