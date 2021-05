Terwijl benzinemotoren de afgelopen jaren kleiner zijn geworden, met het oog op minder verbruik en uitstoot, zoeken caravanliefhebbers juist een auto met veel trekkracht. Waaraan herken je een goede caravantrekker? En hoe zit dat eigenlijk met elektrische auto's?

Vierwielaandrijving of niet? Wel of geen automaat? En in hoeverre zijn (deels) elektrische auto's in staat om een caravan te trekken? Menig caravanliefhebber breekt daar zich het hoofd over. Het belangrijkste punt van aandacht volgens de ANWB is echter de gewichtsverhouding tussen de trekauto en de aanhangwagen, opdat je met een veilige combinatie op pad gaat.

Volgens de bond moet je bij een caravan, waarbij de luchtweerstand door rijwind een flinke rol speelt, niet zomaar uitgaan van het maximale trekgewicht dat de fabrikant heeft vastgesteld (dit staat op het kentekenbewijs en op de website van de RDW).

"Als vuistregel houden we aan dat een beladen caravan niet zwaarder mag zijn dan 75 procent van de massa (oftewel het gewicht) van de beladen trekauto. Als je met een caravan die beladen 1.200 kg weegt op pad gaat, moet de beladen trekauto dus minimaal 1.600 kg wegen. En voor een flinke caravan die 1.500 kg weegt, heb je een (beladen) trekauto van zo'n 2.000 kg nodig", aldus een woordvoerder van de ANWB.

Op verschillende websites, zoals caravantrekker.nl, zijn handige rekenhulpjes te vinden waarmee je precies kunt zien wat de caravan maximaal mag wegen op basis van jouw auto en de belading ervan. Vooral bij relatief zware elektrische auto's en gewichtige SUV's met plug-inhybride aandrijving is het zaak om extra goed op de kilo's letten. Zo is het niet ondenkbaar dat je voor een Tesla Model X met zware aanhanger een rijbewijs B+ of zelfs BE nodig hebt.

Een beetje extra motorvermogen is meegenomen

Eenmaal onderweg heb je baat bij een auto die goed presteert. Voorheen werden diesels geprezen als caravantrekkers, vanwege hun trekkracht bij lage toerentallen. Inmiddels hebben moderne benzinemotoren met turbo een vergelijkbare karakteristiek. De ANWB wijst op het belang van een beetje extra vermogen: "In het meestal vlakke Nederland heb je al snel voldoende vermogen, maar in de bergen heb je meer reserves nodig."

De BOVAG stipt aan dat een motor in combinatie met een CVT (continu variabele transmissie) of automaat met koppelomvormer zo z'n voordelen heeft bij het trekken van een caravan. "In deze transmissies ontbreekt de traditionele koppeling die voorzichtig bediend moet worden bij het wegrijden op hellingen of in fileverkeer", aldus de bond van garagehouders.

Tenslotte doe je er goed aan om een auto met relatief ferme demping te kiezen. "De demping van de achteras mag verder best stevig zijn om de invloed van de druk op de trekhaak op te vangen, als je bijvoorbeeld door een kuil rijdt", zegt de ANWB.

Zorg daarom ook dat je de maximale kogeldruk niet overschrijdt. Deze waarde staat in het instructieboekje van de auto of soms op een informerend plaatje bij de trekhaak. "Overschrijding van de maximale kogeldruk kan ervoor zorgen dat de auto van achteren te ver inzakt. Daardoor krijgt de vooras minder grip en wordt de combinatie minder stabiel", legt de BOVAG uit.

Elektrische auto's zijn prima caravantrekkers

Waar de meeste mensen inmiddels wel weten dat je ook met hybride auto's een aanhanger of caravan kunt trekken, is het gegeven dat dat ook met steeds meer volledig elektrische modellen kan, nog niet erg ingeburgerd.

Helaas, want de ANWB prijst elektrische auto's als goede trekauto's. "Door het hoge eigen gewicht en het direct beschikbare koppel (maximale trekkracht zodra je het pedaal aanraakt, red.), zijn het juist hele goede caravantrekkers". Wel moet je beducht zijn op de afname van de actieradius, waardoor je mogelijk vaker moet laden onderweg.

Toegegeven, aan veel populaire elektrische auto's, waaronder de Kia e-Niro en Hyundai Kona Electric, kan geen aanhanger gekoppeld worden. Weer andere modellen zoals de Jaguar I-Pace en de recent geïntroduceerde Mercedes-Benz EQA hebben een beperkt trekgewicht van 750 kilo. Toch wordt het lijstje met auto's die flink meer kunnen trekken steeds langer.

Elektrische auto's die meer dan 750 kilo mogen trekken Tesla Model X: 2.270 kilo

Audi e-tron: 1.800 kilo

Mercedes-Benz EQC: 1.800 kilo

Polestar 2: 1.500 kilo

Volvo XC40 Recharge P8: 1.500 kilo

Skoda Enyaq iV: 1.200 kilo

Volkswagen ID.4: 1.000 kilo

Tesla Model 3: 910 kilo

Autoweek publiceerde vorig jaar een praktijktest van een elektrische Audi E-Tron mét caravan. Het resultaat lees je hier.