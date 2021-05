Het is voorjaar is voor veel kampeerliefhebbers hét moment om de caravan of vouwwagen weer van stal te halen. Hoe breng je ze na al die maanden winterslaap weer in topconditie voor het nieuwe seizoen?

De ANWB en BOVAG constateren regelmatig dat kampeerliefhebbers op pad gaan met caravanbanden die niet meer in goede staat zijn. "Als een caravan lang in de stalling staat, kunnen banden afvlakken en dat heeft een negatief effect op de wegligging. Als de caravan juist lang buiten in de volle zon heeft gestaan, kan de band uitdrogen en dan ontstaan er haarscheurtjes", waarschuwt de BOVAG.

De brancheorganisatie hanteert als vuistregel dat de banden om de zes jaar vervangen moeten worden. De ANWB is daarentegen minder stellig. "Met de huidige materialen gaan banden vaak langer mee. Wel moet je elk jaar de banden goed controleren. Preventief vervangen na tien jaar als er eerder geen aanleiding voor is, blijft ons advies. En check je caravanverzekering of die iets in de polis heeft staan over het vervangen na bijvoorbeeld zes jaar."

Twijfels over de leeftijd van de banden onder je caravan of vouwwagen? De productiedatum van elke band is op de zijkant te vinden met de zogenoemde DOT-code en die bestaat uit vier cijfers: DOT 2118 betekent bijvoorbeeld dat de band is geproduceerd in de 21e week van 2018.

Zorg vervolgens dat de bandenspanning op orde is, zeker als je met volle belading op pad gaat. BOVAG adviseert daarvoor advies in te winnen bij vakmensen.

"Vooral als de banden al eens vervangen zijn en de originele exemplaren dus niet meer zijn gemonteerd, is lastig te achterhalen welk spanningsniveau bij de betreffende caravan of vouwwagen hoort. Daarnaast is de benodigde spanning vaak hoger dan het maximale niveau dat een gemiddelde bandenpomp bij een tankstation kan produceren."

Controleer ook de gasslangen

Niet alleen de banden zijn van rubber, hetzelfde geldt voor de gasslangen. Deze kunnen dus net zo goed uitdrogen. De ANWB raadt caravanbezitters dan ook aan de slangen op de droogtescheurtjes en beschadigingen te controleren.

"Dit doe je door ze scherp te buigen. Zitten er scheurtjes in: vervangen. En controleer de houdbaarheidsdatum. Op de slang staat een datum, is die datum overschreden, koop dan een nieuwe. Ook als er nog geen scheurtjes zichtbaar zijn."

Ook de drukregelaar heeft een beperkte houdbaarheidsdatum, er zit namelijk een membraan in die kan verdrogen en daardoor kan gaan lekken. "Meestal staat er een fabricagejaar op. Elke tien jaar moet deze worden vervangen. Dat geldt ook voor de gasslang", zegt de ANWB. BOVAG wijst er bovendien op dat op veel campings in voornamelijk de Duitstalige landen een keuringsbewijs voor de gasinstallatie verplicht is.

Als je dan toch bezig bent met de inspectie van je caravan, reinig ook alvast de watertanks en leidingen. Hiervoor zijn in de winkel weliswaar speciale middelen te koop, maar sommige kampeerders gebruiken volgens de ANWB huis-, tuin- en keukenmiddeltjes zoals gebitsreiniger en soda. "Het belangrijkste is om het systeem na reiniging goed door te spoelen." De bond sluit af met een tip: "Vertrek niet met een volle watertank. want dat scheelt enorm in gewicht."

Zorg dat de breekkabel op de juiste manier aangesloten zit

Uiteindelijk moet de caravan of vouwwagen uiteraard aangekoppeld worden. Zorg ervoor dat de trekhaak in goede staat is. Is deze een beetje roestig, schuur de kogel dan met fijn schuurpapier (korrel 240) en neem hem af met een ontvetter. "Nooit invetten, want dan werkt de stabilisator niet", waarschuwt de ANWB.

Controleer vervolgens of de stekker en de stekkerdoos niet gecorrodeerd zijn. Maak deze bij twijfel eventueel schoon met contactspray. Controleer als de stekker aangesloten zit of alle verlichting werkt. Vergeet ook niet de breekkabel te controleren.

"Die kabel is van levensbelang als je caravan van de trekhaak schiet tijdens het rijden. De kabel zit dan nog wél vast (of hoort in elk geval vast te zitten) aan een ander deel van je auto en stelt daarmee de reminrichting van de caravan in werking. Het is dus niet de bedoeling dat de breekkabel ook om de trekhaak gaat; hij moet - bijvoorbeeld met een karabijnhaak - vastgemaakt worden aan een oog onderaan de trekhaak", legt de BOVAG uit.

Caravan kan gaan slingeren als bagage te zwaar is

Het laatste aandachtspunt betreft de zogeheten kogeldruk, oftewel het gewicht waarmee de caravan op de trekhaak rust. De ANWB waarschuwt dat je dit getal niet van het totale gewicht van de caravan mag halen. "Het maximumgewicht is het gewicht inclusief de kogeldruk", benadrukt de bond. Sowieso is rijden met een bepaald percentage overgewicht niet toegestaan. Het gebeurt echter regelmatig.

"Als de bagage te zwaar is of deze wordt niet goed verdeeld, kan te veel druk ontstaan op de trekhaak en kan de caravan bij hoge snelheden gaan slingeren", voegt de BOVAG hieraan toe.