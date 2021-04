Luca de Meo, de topman van Groupe Renault, heeft aangekondigd dat straks geen enkel model van Renault of Dacia nog sneller kan rijden dan 180 kilometer per uur. Hij wil dat de auto's er veiliger door worden.

De topman van Renault deed zijn uitspraak tijdens een aandeelhoudersvergadering. De nieuwe volledig elektrische versie van de Renault MEGANE zal er volgend jaar als eerste aan moeten geloven. Zijn topsnelheid wordt elektronisch afgeregeld op 180 kilometer per uur. Het is niet bekend of de snelheidsbegrenzing ook wordt toegepast op de auto's van Alpine, het sportwagenmerk van Renault.

De Meo zegt dat hij zich niet simpelweg wil beperken tot lagere topsnelheden voor de Renault- en Dacia-modellen. Hij introduceert tegelijkertijd een nieuwe generatie adaptieve cruisecontrol die de snelheid aanpast op basis van verkeersborden en gegevens uit het navigatiesysteem. Dankzij dit slimme systeem met de naam Safety Coach remmen de auto's straks automatisch af voor bijvoorbeeld bochten en rotondes.

Bovendien gaat Safety Coach nog een stap verder. Zo zal het systeem via het beeldscherm in de auto 'veiligheidsscores' uitdelen aan bestuurders. Die scores worden bijgehouden waardoor uiteindelijk afwijkingen van de norm en 'onveilig rijgedrag' zichtbaar worden. De automobilist kan ervoor kiezen om zijn scores te delen met derden.

Volgens de topman kan dit in samenwerking met verzekeringsmaatschappijen leiden tot lagere premies voor 'veilig rijdende bestuurders'. Dit idee is niet nieuw. Onder meer de ANWB biedt al langer een autoverzekering aan waarbij je met een voorbeeldige rijstijl korting op je verzekeringspremie krijgt.

Ook Volvo noemde de verkeersveiligheid als reden

Renault is niet de eerste autofabrikant die de topsnelheid van zijn auto's beperkt tot 180 kilometer per uur. Precies een jaar geleden voerde ook Volvo deze maatregel voor al zijn auto's in. Ook Volvo noemde toen de verkeersveiligheid als reden. Een derde van de ongelukken met een dodelijke afloop zou gebeuren doordat bestuurders te hard rijden. Nu is 180 kilometer per uur nog steeds een flinke snelheid, gaf de fabrikant destijds toe, "maar elke stap telt".

"Wij geloven dat een autofabrikant de verantwoordelijkheid heeft om de verkeersveiligheid te helpen verbeteren. Onze snelheidsbeperking en de dialoog die ontstaat, past in dat denken", zei Malin Ekholm, hoofd van het Volvo Cars Safety Center, vorig jaar.

Naast de strikte topsnelheid van 180 kilometer per uur kan elke nieuwe Volvo sinds vorig jaar ook met een zogenoemde Care Key worden geleverd. Dat is een speciale sleutel met gebruikersprofielen waarmee de eigenaar de instellingen van zijn auto kan wijzigen. Bijvoorbeeld een lagere rijsnelheid (50 tot 180 kilometer per uur) indien een van de kinderen of de chauffeur van de valetparking ermee op pad gaat.