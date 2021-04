Je kan de MINI tegenwoordig als elektrische auto nieuw kopen. Maar het is misschien nog wel veel spannender om de klassieke MINI elektrisch te maken. Dat gebeurt tegenwoordig, ook in Nederland.

Een gloednieuwe MINI Electric kost minimaal 36.200 euro. Serieus geld voor een elektrische auto die weliswaar goed rijdt en de modernste techniek aan boord heeft, maar waarvan de actieradius in de praktijk met 150 à 170 kilometer aan de krappe kant is.

MINI-specialist Ben van Leeuwen in Ter Aar heeft er sowieso zijn twijfels bij. Hij sleutelt met zijn autobedrijf al decennia aan MINI's, zowel het oorspronkelijke model als de nieuwe generatie die onder de hoede van BMW wordt gemaakt. Van Leeuwen verzamelde door de jaren heen ook een indrukwekkende collectie van het Britse icoon.

Van Leeuwen is gewoon geen groot fan van elektrische auto's, geeft hij onmiddellijk toe. "Voor mij is de lol er wel af, het zijn rijdende wasmachines en koelkasten. Laat mij maar lekker rommelen met een carburateur", bromt hij.

Maar dat is natuurlijk ook een beetje zijn rol, als nestor van het familiebedrijf. Zoon Tom heeft zich namelijk gespecialiseerd in elektronica en zoon Bert heeft een gezonde interesse voor elektrische aandrijving. Met z'n drieën vormen ze zo een mooie mix van oude en nieuwe kennis.

Vooral de accupakketten zijn nog erg duur

Het autobedrijf onderhoudt tegenwoordig nauwe contacten met Luke van Adrichem van het bedrijf Electric Mini. Samen onderzochten ze de mogelijkheden om op kleine schaal ongeveer vijftig oude MINI's om te bouwen naar elektrisch.

Bert van Leeuwen heeft op dit moment nog wel zijn twijfels over de haalbaarheid. "Ik vraag mij sterk af of het rendabel is. Het is een lastig verdienmodel, de prijs van de ombouw moet omlaag. Met name de accupakketten zijn nog erg duur. Je begint met een basisprijs van ongeveer 20.000 euro voor de ombouw, exclusief btw en exclusief MINI."

"Voor een goed totaalpakket ben je minimaal 35 mille kwijt, maar als je het echt goed wil doen, moet je eerder richting de 50.000 euro denken. Het is de vraag wie dat geld ervoor overheeft."

Het lijkt een terechte vraag, want de praktische bruikbaarheid van een 'gewone' oude MINI is al beperkt en dat wordt er met een elektrische aandrijflijn niet beter op als de bagageruimte is gevuld met accu's. Bij Electric Mini hebben ze daar iets op bedacht: de batterijen liggen nu achter de voorstoelen. De achterbank is dus opgeofferd, maar daarvan wordt in de praktijk nu eenmaal nauwelijks gebruikgemaakt. Bovendien kun je boven op het accupakket ook nog het een en ander aan bagage kwijt.

Het doet een beetje denken aan het geluid op de kermis

Hoe is het om met zo'n omgebouwde MINI te rijden? Als voorbeeld krijgen we de beschikking over een exemplaar waarvan de oorsprong teruggaat naar 1963. Klik het pookje naar voren en met een tikje op het stroompedaal schiet de MINI vlot uit de startblokken. De zoemende elektromotor en het zingende differentieel laten goed van zich horen; het doet een beetje denken aan het geluid van zo'n elektrisch scootertje waarmee je als kind op de kermis reed.

Hoewel de acceleratie best pittig is, geldt dat niet voor de topsnelheid; bij 100 kilometer per uur is de rek eruit. Op de provinciale wegen rond Ter Aar is dat ruim voldoende, maar tussen het moderne snelwegverkeer wil je toch graag wat reserve hebben. Deze MINI blijkt dus vooral geschikt voor binnendoorwegen. Met een actieradius van zo'n 200 kilometer kun je in elk geval aardig uit de voeten voordat je op zoek moet naar een laadpunt.

Het is leuk om te ervaren hoe zulke moderne technologie zich manifesteert in een klassieker, maar bedenk wel dat dit een auto van bijna zestig jaar oud is en dan moet je een beetje coulant zijn; de aandrijftechniek is modern, maar de rest van de auto niet. Wie waarde hecht aan de veiligheid, het comfort en de luxe van een moderne auto, kan beter voor de gloednieuwe MINI SE kiezen. Maar ja, hoe leuk de MINI van de 21e eeuw ook is, je mist dan wel de charme van het origineel.

Alle specificaties en prijzen van MINI vind je in de database van AutoWeek. Een uitgebreide vergelijking van de klassieke, elektrisch gemaakte MINI én de nieuwe MINI Electric staat in AutoWeek 17.