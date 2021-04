In gesprekken over auto's ging het vroeger al gauw over het aantal pk's of de topsnelheid. Tegenwoordig kan het zomaar gaan over de software-updates die je hebt doorgevoerd of welke extra functie je voor je auto hebt aangeschaft in een appstore: de auto heeft steeds meer weg van een smartphone. BMW en de Volkswagen Group leggen in gesprek met NU.nl uit wat er mogelijk is.

De tijd dat je naar een autospeciaalzaak moest voor een nieuwe autoradio ligt alweer even achter ons. Inmiddels zijn we zo ver dat je bij veel merken door middel van een software-update of aanpassing ineens de beschikking hebt over Apple CarPlay of Android Auto. Ook als die auto al twee jaar op de oprit staat. Soms moet je daarvoor nog met een USB-stick aan de slag, maar steeds vaker komen de updates 'over-the-air' beschikbaar.

BMW begon voor dergelijke zaken in 2015 de zogeheten BMW ConnectedDrive Store. Daarmee werd een vervolg gegeven aan een ontwikkeling die in de jaren negentig in gang was gezet.

"We zijn toen begonnen met het inbouwen van simkaarten in de auto's. Niet alleen om te bellen, maar ook eerste informatie naar de auto te brengen. Daarmee kreeg je een soort teletekst voor in de auto", vertelt Tom Koenders, digital mobility services manager bij BMW Group Nederland.

De komst van Android Auto kwam bij BMW vrij letterlijk uit de lucht vallen. Foto: BMW

'Principe kennen we van smartphone'

Via de store werd het voor BMW-rijders mogelijk om bepaalde diensten te verlengen, bijvoorbeeld die voor kaartenupdates maar later ook voor online entertainment zoals de integratie van Spotify of de komst van Apple CarPlay achteraf.

Dat laatste vormde de springplank voor waar de technologie nu staat; dat je ook na aanschaf van je auto nog bepaalde functionaliteiten kunt toevoegen en activeren.

"Het principe van nieuwe functionaliteit die na aankoop wordt bijgekocht kennen mensen inmiddels van smartphone en tablet. Zeker nu bijvoorbeeld de Volkswagen ID.-modellen systeemupgrades over-the-air kunnen krijgen, zien klanten dat je een auto gedurende zijn leven beter kunt maken en up-to-date kunt houden", zegt Volkswagen pr-manager Luuk Hoogezand.

In de Volkswagen Golf kun je achteraf de sfeerverlichting opwaarderen. In de Volkswagen Golf kun je achteraf de sfeerverlichting opwaarderen. Foto: Volkswagen

Dashcam activeren en opgewaardeerde sfeerverlichting

BMW biedt naast alle digitale zaken inmiddels vijf hardwaregerelateerde opties aan die je achteraf kunt activeren op je auto. Zo kun je de camera van de auto laten werken als dashcam, kun je van de cruisecontrol een adaptieve cruisecontrol maken en kun je via de speakers van je auto het motorgeluid versterken. Bovendien is een grootlichtassistent te activeren en heb je de mogelijkheid om het sportonderstel van de M-afdeling adaptief te maken.

Upgrades downloaden kan ook bij de Volkswagen Golf en Golf Variant. Denk daarbij aan adaptieve cruisecontrol, verkeerstekenherkenning, App Connect (Apple Carplay, Android Auto), voice-control, navigatie-upgrades en grootlichtassistent en sfeerverlichtingupgrade. Later dit jaar worden on demand-functies mogelijk voor de huidige Passat, Arteon, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, T-Cross, de Polo en de ID.-modellen.

Wat er precies bij welk model mogelijk is, zul je dus even moeten uitzoeken. Dat kan vaak heel eenvoudig via de websites van de verschillende merken of via een app op de telefoon. "Auto's vanaf 2014 werken heel goed met de My BMW-app samen. Daar kun je tevens zien wat er op jouw auto al actief is en wat er nog mogelijk is", zegt Koenders.

Het is goed mogelijk dat er nog van alles mogelijk is op een auto van een paar jaar oud. Het is goed mogelijk dat er nog van alles mogelijk is op een auto van een paar jaar oud. Foto: BMW

Gebruikte auto op smaak brengen

Dat laatste kan van pas komen voor mensen die op zoek zijn naar een gebruikte auto. Op die manier kun je ook als tweede of zelfs derde eigenaar je voertuig naar eigen wens aanpassen, wat ook gunstig kan zijn voor de restwaarde.

"We zien bij modellen van zo'n drie jaar oud dat het gebruik van bepaalde diensten af begint te nemen. Dat betekent dat nieuwe eigenaren niet altijd weten wat er mogelijk is, zeker als de auto bij een algemene garage gekocht is. Daar ligt dus nog een grote markt met veel potentie", zegt Koenders.

Van de functionaliteiten die je achteraf kunt activeren, is bij BMW de dashcam het meeste in trek. Bij Volkswagen gaan veel klanten voor de grootlichtassistent en de upgrade van de sfeerverlichting.

Het is vooralsnog niet mogelijk dergelijke zaken te verrekenen met het (private)leasetarief. Er wordt bij BMW wel onderzocht wat er mogelijk is op dat vlak, maar op dit moment moet er gewoon eerst betaald worden. Dat geldt ook voor zakelijke rijders.

Alsnog behoefte aan grootlichtassistent? Je kan het bij Volkswagen achteraf activeren. Alsnog behoefte aan grootlichtassistent? Je kan het bij Volkswagen achteraf activeren. Foto: Volkswagen

Steeds vaker iets bij meer modellen mogelijk

De volgende stappen van de verschillende merken zijn niet alleen meer modellen geschikt te maken voor het achteraf aanschaffen van opties, maar ook het aantal beschikbare opties uit te breiden. Wat er in de pijplijn zit, kunnen de merken niet zeggen. Wel zegt BMW dat het straks ook bij dochtermerk MINI mogelijk moet zijn om functionaliteiten achteraf te activeren.

Bij de Volkswagen Group verspreidt de technologie ook als een olievlek. Bij Porsche (Taycan), SKODA (Octavia) en Audi (A3, A4, A5, A6, A7, Q5, Q7, Q8, e-tron) worden functies on demand aangeboden.

"Audi biedt (per model verschillend) upgrades van of met navigatie, digitale radio DAB+, matrix-ledkoplampen, grootlichtassistent en parkeerassistent. Bij SKODA gaat het om services als de grootlichtassistent en een upgrade van de sfeerverlichting)", licht Hoogezand toe.

Bij Porsche gaat daar nog een schep bovenop met zaken als snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging, Active Lane Keep Assist en een systeem dat de snelheid van de auto aanpast op basis van de ingestelde route, bijvoorbeeld als er een scherpe bocht of rotonde aankomt.