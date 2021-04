Toyota bleef in de afgelopen jaren heilig geloven in (stekkerloze) hybrides en waterstofauto's. Volledig elektrische auto's waren volgens het bedrijf te duur en bovendien zouden er onvoldoende accu's beschikbaar zijn. Maar op de autoshow van Sjanghai onthult het merk nu toch een volledig elektrische auto die wereldwijd verkocht gaat worden.

In Sjanghai staat de bZ4X Concept, een concrete vooruitblik op een elektrische SUV waarvan de productieversie medio volgend jaar ook Nederland zal bereiken.

Hoewel Toyota in Europa al enkele decennia heer en meester is met hybride aandrijflijnen, heeft het merk op de brandstofcel-Mirai na geen enkel volledig elektrisch model in het gamma. Daar komt volgend jaar dus verandering in.

De bZ4X is dan ook in meerdere opzichten een belangrijke auto voor Toyota. Zo maakt de relatief hoekige elektrische SUV gebruik van Toyota's e-TNGA-platform, een speciaal voor elektrische auto's ontwikkeld modulair platform waarop in de toekomst nog tal van andere elektrische Toyota's worden ontwikkeld. Het bZ-deel in de naam van dit studiemodel staat voor 'Beyond Zero' en is het voorvoegsel waarmee Toyota aanduidt dat het een elektrisch model betreft. Het getal erachter geeft de plaatsing in het gamma aan en de X duidt erop dat het een cross-over of SUV is.

De auto heeft twee elektromotoren en vierwielaandrijving

De Toyota bZ4X is - net als het e-TNGA-platform zelf - in samenwerking met Subaru ontwikkeld. Binnen nu en enkele jaren komt ook Subaru met een eigen versie van de elektrische SUV. Van die auto is al eens een mock-up opgedoken. Uitgebreide technische specificaties van de dankzij twee elektromotoren vierwielaangedreven bZ4X Concept houdt Toyota nog even onder de pet.

Toyota belooft dat de bZ4X dankzij een lange wielbasis achterin eveneel beenruimte heeft als een auto in de klasse van de VW Passat. De definitieve bZ4X lijkt net als dit studiemodel te worden uitgerust met steer-by-wiretechniek. Hierbij is er dus geen fysieke stuurstang meer die het stuurwiel met de rest van de stuurinrichting verbindt. Om deze techniek te benadrukken, krijgt de Toyota bZ4X Concept een opvallend gevormd stuurwiel. Dankzij de zeer variabele stuurinrichting is het volgens Toyota in bochten immers niet meer nodig om je handen te verplaatsen.

Het innovatieve stuur doet denken aan dat van een vliegtuig. Het innovatieve stuur doet denken aan dat van een vliegtuig. Foto: Toyota

Tot en met 2025 introduceert Toyota zeven elektrische modellen

Toyota leverde de vorige generatie Prius Plug-in én de plug-inhybride van de huidige generatie Prius met een zonnedak met zonnecellen. De techniek keert in zekere zin ook op de bZ4X terug. De weinige energie die daaruit komt, wordt slechts ingezet ter ondersteuning. Het is niet de bedoeling dat je er echt veel kilometers mee kunt rijden.

De Toyota bZ4X wordt de eerste, maar zeker niet de laatste EV die het bedrijf onder het bZ-label hangt. Tot en met 2025 introduceert het merk namelijk zeven volledig elektrische bZ-modellen. Intussen houdt het bedrijf ook vast aan zijn hybride-, plug-inhybride- en brandstofceltechniek. Omstreeks 2025 wil Toyota wereldwijd ruim zeventig geëlektrificeerde modellen in zijn aanbod hebben, waaronder vijftien volledig elektrische modellen. In Europa moet rond 2025 meer dan 70 procent van de verkochte Toyota's een hybride aandrijflijn hebben. 10 procent is dan naar verwachting een plug-inhybride en nog eens 10 procent moet volledig emissievrij (elektrisch of waterstof) zijn.

De bZ4X is weliswaar de eerste elektrische SUV van Toyota voor de Europese markt en de eerste EV die in grote aantallen zal worden geproduceerd, maar is niet de allereerste elektrische SUV van het merk. Zo verkocht de joint venture Toyota-GAC in China al een elektrische C-HR. En van zowel de eerste als tweede generatie RAV4 verkocht Toyota in de Verenigde Staten een beperkt aantal elektrische exemplaren.