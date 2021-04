EQS, het volledig elektrische vlaggenschip van Mercedes, komt met opgeladen batterijen maar liefst 770 kilometer ver. Ook in andere opzichten staat dit model op eenzame hoogte.

Mercedes-Benz heeft in de afgelopen jaren met lede ogen moeten toezien hoe Tesla de elektrisch rijder voor zich wist te winnen. Maar nu slaat Mercedes terug met zijn EQS. Het model maakt duidelijk dat de benzine- en dieselmotor zo langzamerhand overbodig lijken te worden.

Mercedes moest vroeg of laat met een duidelijk antwoord op Tesla komen. In 1886 had moederbedrijf Daimler immers de primeur van de allereerste auto. Zoveel faam zal de EQS niet krijgen, maar er is wel sprake van een mijlpaal.

Om te beginnen is het topmodel van de reeks behoorlijk grensverleggend met zijn grote actieradius van 770 kilometer. Daarmee hoeft de EQS alleen de Tesla Model S Plaid+ voor zich te dulden, die 837 kilometer ver komt. Het grote rijbereik is niet alleen te danken aan de hightech aandrijflijn, maar ook aan de gladde carrosserie. Volgens Mercedes heeft de EQS een Cw-waarde van slechts 0,20. Daarmee is het model de best gestroomlijnde serieproductieauto ter wereld.

Over de prijs is nog niets bekend, maar zeker is dat de EQS slechts voor weinigen betaalbaar zal zijn. Over de prijs is nog niets bekend, maar zeker is dat de EQS slechts voor weinigen betaalbaar zal zijn. Foto: Mercedes-Benz

EQS kan zijn portieren automatisch openzwaaien

Ook in andere opzichten vertoont de Mercedes technisch vernuft. Zo kan hij de portieren automatisch openzwaaien zodra je ernaartoe loopt. En waar Tesla jaren geleden opzien baarde met een groot centraal beeldscherm, verrast Mercedes nu vriend en vijand met een vrijwel volledig digitaal dashboard. Dat strekt zich tegen meerprijs als één groot beeldscherm over de volle breedte van het interieur uit.

De EQS heeft verder een grote hoeveelheid sensoren (onder meer radars, camera's en ultrasone sensoren) aan boord: tot wel 350 stuks. Die voeden het brein van de EQS niet alleen met informatie over auto's en objecten in de buurt, maar ook met informatie over weersomstandigheden, inzittenden en de conditie van de bestuurder.

Is de EQS de concurrentie daadwerkelijk op alle punten te slim af? Nee, want snelladen kan hij tot 200 kW laadvermogen en dat is niet zo krachtig als bij de `Tesla Model S of Porsche Taycan. Maar een kwartiertje laden is toch goed voor 280 tot 300 kilometer actieradius erbij. In optimale omstandigheden is de accu in 31 minuten van 10 tot 80 procent vol te laden. Het opladen van de EQS kan aan de wallbox met 11 kW of optioneel 22 kW. In het eerste geval ben je dan hooguit tien uur bezig om de accu vol te krijgen, met een 22 kW AC-lader is het binnen vijf uur gepiept.

Het vrijwel volledig digitale dashboard. Het vrijwel volledig digitale dashboard. Foto: Mercedes-Benz

Digital Light projecteert waarschuwingen op het wegdek

Volgens Mercedes leert de EQS via kunstmatige intelligentie na verloop van tijd steeds beter op herkenbare situaties in te spelen. Dit hangt ook nauw samen met de persoonlijke instellingen die op te roepen zijn door in te loggen met je persoonlijke account. Zo speelt de EQS onder meer in op eerder gereden routes, maar worden ook persoonlijke wensen wat betreft de zitpositie, kleurkeuzes in de interieurverlichting en de instellingen van de klimaatbediening opgeroepen.

Een ander snufje is de optie Digital Light voor de standaard met ledverlichting uitgeruste EQS. Dat projecteert onder meer waarschuwingen en rijinstructies op het wegdek voor je.

En met Drive Pilot kan de EQS bijvoorbeeld in files of langzaam rijdend verkeer het rijden volledig overnemen. Dat kan tot wel 60 kilometer per uur zonder dat je nog je aandacht erbij hoeft te houden. Vooralsnog is dit echter alleen in Duitsland wettelijk toegestaan. Mercedes zegt te werken aan een hoger niveau van autonoom rijden in de EQS, maar het is niet bekend wanneer dat geïntroduceerd zal worden.

Net als bij Tesla komen er ook spellen beschikbaar

De EQS krijgt als eerste Mercedes een geavanceerdere mogelijkheid tot het installeren van over-the-airupdates. Dan gaat het niet alleen over basale software-updates, maar over de installatie van nieuwe, complexere functies, zoals een optionele, grotere stuurhoek voor de achteras.

Ook komen er spellen, extra rijfuncties en abonnementen op bepaalde online diensten voor de EQS beschikbaar. Mercedes-Benz zegt bovendien met tijdelijke aanbiedingen te komen, zodat eigenaren functies kunnen uitproberen.

Komende zomer maakt de EQS zijn debuut in Nederland. Maar vanwege zijn ongetwijfeld hoge prijs zullen we hem waarschijnlijk niet vaak op de Nederlandse wegen zien.

Meer achtergrondinformatie over de EQS staat in dit artikel van AutoWeek. Mercedes presenteerde in de afgelopen dagen op de autoshow van Sjanghai niet alleen de EQS, maar ook de EQB: een compacte elektrische SUV die eveneens naar Nederland komt.