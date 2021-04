Veel zomerbanden voor auto's in de klasse van de VW Golf hebben een veel te lange remweg. En bij banden voor compacte SUV's komt het tamelijk onbekende merk Imperial verrassend goed uit de bus. Het zijn slechts enkele conclusies uit de jaarlijkse bandentests van AutoWeek.

Uit de bandentests van AutoWeek blijkt dat het aanbod van merken en types autobanden groter is dan ooit. En dat maakt het er voor de consument niet gemakkelijker op. Vooral ook omdat de prijs niet altijd gelijk opgaat met de kwaliteit.

Bij de banden voor personenauto's in de klasse van de VW Golf, Opel Astra, Peugeot 308 en Renault Mégane (bandenmaat 205/55R16) vielen deze keer veel banden al bij de eerste de beste testronde door de mand. Van de 53 bandensoorten bleken er maar liefst 14 een veel te lange remweg te hebben.

Met honderden metingen en bandenwissels werden de remwegen op droog en nat wegdek gemeten. Bij het remmen op nat wegdek bij een rijsnelheid van 80 kilometer per uur had de best scorende band een remweg van 29,6 meter nodig. De slechtst scorende band kwam pas na 51,0 meter tot stilstand. Volgens het testteam is dat veel te lang om bij een noodstop een aanrijding te voorkomen. Alleen de twintig banden met gemiddeld de kortste remwegen op zowel nat als droog wegdek gingen daarom door naar de finale.

Slechts 5 van de 53 banden die AutoWeek in deze test aan de tand voelde, kregen het predicaat 'uitstekend'. Grote winnaar werd de Kumho Ecsta HS51, op het erepodium gevolgd door de Continental PremiumContact 6, de Semperit Speed-Life 3, de Debica Presto HP2 en de Bridgestone Turanza T005.

Ook gekeken naar prijsstunters in de markt

AutoWeek testte ook tien zomerbanden in het populaire segment van de compacte SUV's (bandenmaat 215/60 R17). Daar deden ook prijsstunters in de markt aan mee. Je kunt er immers voor kiezen om zo'n 500 euro uit te geven aan een set zomerbanden van gerenommeerde merken als Michelin of Goodyear. Maar voor ongeveer de helft, pakweg 240 euro, heb je zo'n zelfde set van een minder bekend merk dat met lage prijzen de markt probeert te veroveren.

Zoals het tamelijk onbekende merk Imperial, dat pas sinds 2011 op de markt is. Achter Imperial gaat de Belgische bandengroothandel Deldo schuil, die de Imperial-banden in een van de grootste bandenfabrieken van China laat produceren. Dat verklaart het enorme prijsverschil met rubber van westers fabricaat.

Bij eerdere tests van AutoWeek kwamen al twee dingen naar voren: de Chinese fabrikanten zetten bijzonder grote stappen én het is gebleken dat je niet alle Chinese banden over één kam kunt scheren. De onderlinge verschillen zijn net zo groot als de bij banden van de gevestigde orde.

“In de top 5 van de SUV-bandentest eindigen uiteindelijk vijf gerenommeerde merken.”

Er is maar één manier om te ontdekken wat de verschillende banden echt in huis hebben: op een professionele manier testen en metingen verrichten. En dan blijkt dat de Imperial EcoSport SUV eigenlijk bij geen enkel testonderdeel grote tekortkomingen vertoont.

Op het bochtenrijke en natte testcircuit haalt hij echter slechts zes van de vijftien punten door de matige grip in bochten en de verhoudingsgewijs trage stuurreacties. Dat doet hem de das om, omdat een dergelijke lage score tot puntenaftrek leidt, waardoor de band onder de streep het predicaat 'matig' krijgt.

Bij de overige deelnemers is dat bij geen enkel testonderdeel het geval. De andere kandidaten uit het Verre Oosten - Falken, Maxxis en Toyo - eindigen zodoende vóór de Imperial. Dat geldt ook voor de banden van BF Goodrich, een Amerikaanse fabrikant met een lange historie die al dertig jaar eigendom is van de Franse bandenreus Michelin.

Elke band heeft zo zijn eigen sterke punten

In de top 5 van de SUV-bandentest eindigen uiteindelijk vijf gerenommeerde merken. Elke band heeft zo zijn eigen sterke punten die kopers over de streep zouden kunnen trekken. De Nokian, die op de vijfde plaats eindigt, biedt verhoudingsgewijs veel grip op gras en gravel, maar daar staat tegenover dat zijn rolweerstand hoger is.

De Continental (vierde plaats) is met name op gras en gravel niet in zijn element, maar deze band is onverslaanbaar wat betreft de grip op een natte ondergrond. De Bridgestone (derde plaats) doet het uitstekend op droog wegdek, maar hij laat punten (en grip) liggen op het natte gras.

De als tweede geëindigde Michelin komt alleen op zand niet goed uit de verf, maar verder blijkt dit een bijzonder harmonieuze band. De testwinnaar bij de SUV-banden is de Goodyear, want die presteert op geen enkel testonderdeel minder dan de rest. Een setje van dit zomerrubber, waarvoor je rond de 500 euro betaalt, blijkt de hoge prijs absoluut waard.

Alle resultaten van de bandentests die AutoWeek in meer dan tien jaar heeft gepubliceerd vind je in dit overzicht. Handig is ook deze prijsvergelijker voor autobanden. De antwoorden op heel veel vragen over banden vind je in dit speciale dossier van de AutoWeek-redactie. En de volledige testuitslag van de compacte SUV-zomerbanden, inclusief ranglijsten en grafieken, staat in AutoWeek 16.