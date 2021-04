Matchbox, een van de bekendste en meest verkochte merken van speelgoedauto's ter wereld, wordt duurzaam. Dat heeft fabrikant Mattel bekendgemaakt. Het bedrijf gunt een miniatuur-Tesla volgend jaar de primeur.

Alle speelgoedauto's van Matchbox zullen uiterlijk in 2030 gemaakt zijn van gerecycled materiaal of bioplastics. Bovendien kunnen ze tegen die tijd volledig gerecycled worden. Dit alles geldt niet alleen voor de autootjes zelf, maar ook voor de verpakking.

De allereerste miniatuurauto die er - volgend jaar al - aan mag geloven is een Tesla. Matchbox heeft de nieuwe Tesla Roadster nagemaakt. Het autootje bestaat voor 62,1 procent uit gerecycled zink en voor 36,9 procent uit gerecycled plastic. De resterende 1 procent is roestvrij staal.

"We wilden graag met Tesla werken om kinderen, de automobilisten van de toekomst, te inspireren", zegt Nuria Alonso, hoofd marketing van Matchbox in Europa, tegen persbureau Reuters. "We denken dat hun ouders het geweldig zullen vinden om te zien zien hoe hun kinderen spelen met auto's die het milieubewustzijn aanmoedigen, zoals elektrische auto's."

Het schaalmodel (1 op 64) zal volgend jaar te koop zijn, gelijktijdig met het debuut van de Tesla Roadster op ware grootte. Die auto is het nieuwe paradepaard van Tesla-directeur Elon Musk: een pure, bliksemsnelle en volledig elektrische sportauto.

De nieuwe EV-set van Matchbox bestaat uit speelgoedauto's van elektrische modellen. Foto: Matchbox

Matchbox maakte bijna zeventig jaar geleden zijn debuut

De modelauto zoals we die tegenwoordig kennen, stamt al uit 1919. Toen maakte de Amerikaanse speelgoedfabrikant TootsieToys voor het eerst een auto uit een metalen legering in een gietvorm (het zogenoemde diecasting). Europese fabrikanten maakten hun speelgoedauto's aanvankelijk vooral van blik. Het Franse Solido en het Britse Dinky Toys brachten daar al voor de Tweede Wereldoorlog verandering in met een zamaklegering uit tin in plaats van ijzer. Matchbox maakte bijna zeventig jaar geleden zijn debuut.

"Sinds de eerste gegoten speelgoedauto's bijna zeventig jaar geleden op de markt kwamen, heeft Matchbox design en innovatie toegepast om kinderen door het spelen te verbinden met de werkelijke wereld om hen heen", aldus Roberto Stanichi, wereldwijd verantwoordelijk voor de speelgoedvoertuigen van Mattel. "Wij willen nu ons aandeel leveren in de strijd tegen de milieuproblemen en we willen dat de volgende generatie van Matchbox-fans ons gaat helpen richting een duurzame toekomst."

Het bedrijf wil daarom alleen nog plasticvrije verpakkingen, FSC-gecertificeerd papier en houtvezel gebruiken. Soortgelijke plannen als bij Matchbox zijn eveneens aangekondigd voor Hot Wheels, een ander groot merk speelgoedauto's van Mattel. Bij die producent zijn de plannen nog niet concreet.

Een van de nieuwe producten van Matchbox is ook een set van vijf speelgoedauto's van elektrische modellen: een BMW i3, BMW i8, Nissan Leaf, Toyota Prius en een elektrische bestelauto. Binnenkort zal het assortiment verder worden uitgebreid met een miniatuurlaadstation voor elektrische auto's.