Nu de maand april opeens weer winterweer met zich meebrengt, worden automobilisten die op winterbanden rijden opnieuw geconfronteerd met het eeuwige dilemma: alvast overstappen naar zomerbanden of niet?

De ideale wisseldatum bestaat niet. Immers, niets is zo veranderlijk als het weer. Als richtlijn wordt vaak een temperatuur van 7 graden Celsius aangehouden. Komt de temperatuur daar overdag structureel weer boven, dan lijkt het op zijn minst verstandig om te wisselen.

Zodra het warmer wordt, zijn zomerbanden immers een veiligere keuze. Bij hogere temperaturen slijten winterbanden sneller dan zomerbanden. Ook is het weggedrag van winterbanden bij hogere temperaturen minder goed.

Als de zomerbanden weer tevoorschijn komen, is het uiteraard verstandig om meteen even hun profieldiepte te checken. Een personenautoband moet namelijk wettelijk minimaal 1,6 millimeter profiel hebben. Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland, adviseert om een zomerband al bij een profieldiepte van minimaal 2 millimeter te vervangen.

Bij winterbanden ligt het anders. Die verliezen al bij een profieldiepte van 4 millimeter hun specifieke eigenschappen. Het advies is dus om winterbanden zelfs al bij minimaal 4 millimeter profiel te vervangen.

De vierseizoenenband is een compromis, maar wel een goed compromis

Wie de afgelopen jaren in de wintermaanden op winterbanden reed, maar het telkens weer moeten wisselen zo langzamerhand beu is, kan een vierseizoenenband of allseasonband overwegen. Dat is deels een zomerband en deels een winterband, en die kan dus heel het jaar worden gebruikt.

De belangrijkste voordelen van zo'n vierseizoenenband zijn dat je geen aparte set winterbanden hoeft aan te schaffen en je de banden niet twee keer per jaar hoeft te (laten) omwisselen. Overigens is een vierseizoenenband pas een 'echte' winterband wanneer deze aan de zijkant is voorzien van de zogenoemde 'three peak mountain'; een figuur van een berg met drie pieken en in het midden een afbeelding van een sneeuwvlok.

Een belangrijk nadeel van een vierseizoenenband blijft het compromis. De eigenschappen in de zomer zijn minder dan van een 100 procent zomerband. Hetzelfde geldt in de winter in vergelijking met een 100 procent winterband. Aan de andere kant is de kwaliteit van vierseizoenenbanden de afgelopen jaren steeds beter geworden. Uit bandentests, zoals die van AutoWeek, blijkt regelmatig dat hun prestaties nauwelijks nog verschillen van 'volbloed' zomer- of winterbanden.

Hoelang gaat een band eigenlijk mee?

Banden drogen na verloop van tijd uit, waarbij droogtescheurtjes ontstaan. Door veroudering lopen de eigenschappen van het rubber terug. Het wordt aanbevolen om banden na zes jaar te vervangen, ook als er nog voldoende profiel op zit.

Hoe kan ik zien hoe oud mijn banden zijn?

De maximum leeftijd van een band of het maximum gebruik van een autoband bedraagt zes jaar. Een band die zes jaar of ouder is, dient uit veiligheidsoverwegingen vervangen te worden. Je kunt de leeftijd van de band aflezen aan de zijkant van de band. Achter de zogenaamde DOT-code vind je de productiedatum van de band.

Voorbeeld: de code 1920 betekent dat de band in de negentiende week van het jaar 2020 is gefabriceerd. De productiedatum kan ook uit drie cijfers bestaan. In dat geval is de band nog van de vorige eeuw en alleen daarom al aan vervanging toe.

De antwoorden op nog veel meer vragen over banden vind je in dit speciale dossier van AutoWeek. De resultaten van bandentests die AutoWeek in de ruim tien jaar heeft uitgevoerd, vind je in dit overzicht. Heel handig is ook deze prijsvergelijker voor autobanden.