Het is alweer vier jaar geleden dat in Nederland het doek viel voor de Citroën C5. Maar nu is er een opvolger: de C5 X. Het blijkt een gewone gezinsauto, met veel luxe en comfort, die verrassend genoeg aan de SUV-hype ontkomt.

Weinig autofabrikanten durven tegenwoordig nog een nieuwe auto te introduceren die géén SUV is. Sedans, stationwagons en hatchbacks die jarenlang populair waren, krijgen simpelweg geen opvolger meer. Volkswagen weigert bijvoorbeeld de nieuwe Passat nog als sedan uit te brengen. Die komt straks alleen nog als stationwagon beschikbaar. Ford geeft zich met de Mondeo eveneens gewonnen; die auto krijgt volgend jaar geen opvolger.

Des te opvallender is het dat Citroën met de nieuwe C5 niet de zoveelste SUV presenteert. Hoewel de afgelopen jaren ook heel veel nieuwe SUV's van Citroën op de weg verschenen, is tegen de stroom in zwemmen nog steeds een traditie bij dit merk.

De nieuwe generatie van de C5 heet C5 X, komt in de tweede helft van dit jaar naar Nederland en zal dan ook meteen leverbaar zijn als plug-inhybride. De X in de naam is een verwijzing naar de CXperience Concept uit 2016 waarop het design is gebaseerd, maar ook naar het feit dat deze nieuwkomer een mengelmoesje van meerdere carrosseriestijlen is. Volgens Citroën combineert hij een sedan met een stationwagon, maar heeft hij de bodemspeling van een SUV.

Een groot centraal aanraakscherm domineert in het interieur. Een groot centraal aanraakscherm domineert in het interieur. Foto: Citroën

De C5 X is 4,81 meter lang en dat is maar liefst 30 centimeter langer dan de C5 Aircross, een van de huidige SUV's van het merk. Qua afmetingen zit de C5 X dan ook meer in de buurt van de 4,75 meter lange Peugeot 508. De bagageruimte heeft een riante inhoud van 545 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.640 liter aan materiaal kwijt. Ter vergelijking: de 508 heeft 487 liter inhoud en de C5 Aircross slokt 580 liter op.

De plug-inhybride komt volledig elektrisch meer dan 50 kilometer ver

Een elektrische C5 X zit vooralsnog niet in het vat, maar dat betekent niet dat Citroëns nieuwe topmodel het zonder enige vorm van elektrificatie moet doen. Integendeel, de C5 X komt direct bij zijn introductie als plug-inhybride op de markt. Deze C5 X Plug-in Hybrid heeft een systeemvermogen van 225 pk en moet meer dan 50 kilometer volledig elektrisch kunnen afleggen. Zijn topsnelheid is dan 135 kilometer per uur.

Hoewel Citroën uitgebreide technische specificaties pas vrijgeeft in de aanloop naar de marktintroductie die in de tweede helft van dit jaar plaatsvindt, geeft de aandrijflijn van de plug-inhybride C5 Aircross Hybrid volgens Citroën een goede indicatie van wat we van die stekker-C5 X kunnen verwachten.

Reken op een 180 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor die gekoppeld is aan een 109 pk sterke elektromotor. Het accupakket van de C5 Aircross Hybrid heeft een capaciteit van 13,2 kWh en de C5 X Plug-in Hybrid krijgt waarschijnlijk hetzelfde. Dieselmotoren krijgt de C5 X niet. Wél zet Citroën twee conventionele benzinemotoren op de leveringslijst.

Centraal op de middenconsole prijkt een 12-inch aanraakscherm

Het dashboard van de C5 X lijkt enigszins op dat van de nieuwe C4 en is dus helemaal Citroën Nieuwe Stijl. Achter het stuur zie je een digitaal instrumentarium en centraal op de middenconsole prijkt een 12-inch aanraakscherm. Het nieuwe infotainmentsysteem heet My Citroën Drive Plus en is helemaal nieuw, compleet met widgets en aanpasbare menu's. Wie dat wil, kan ook spraakcommando's geven.

Afhankelijk van de gekozen versie heeft de C5 X, net als bijvoorbeeld de nieuwe DS 4, een Extended Head-up Display. Dit systeem projecteert informatie recht voor de bestuurder, alsof die 4 meter vóór de auto op het wegdek wordt geprojecteerd.

De Citroën C5 X krijgt veel comfort, ook dankzij de gekozen ondersteltechniek. De Citroën C5 X krijgt veel comfort, ook dankzij de gekozen ondersteltechniek. Foto: Citroën

Citroën belooft dat de ruimte op de achterbank van de C5 X meer dan riant is. Veel beenruimte is natuurlijk al bevorderlijk voor het comfort, maar de boterzachte Advanced Comfort Seats zijn dat evenzeer. Citroën geeft 'm standaard het Advanced Comfort-onderstel met Progressive Hydraulic Cushions. In het geval van de C5 X Plug-in Hybrid komen er zelfs adaptieve dempers aan te pas.

Meer technische verwennerij komt in de vorm van een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen. Prijzen en uitgebreide technische specificaties zijn nog niet bekend, die volgen in de aanloop naar de marktintroductie in de tweede helft van dit jaar.

Alle specificaties van vorige generaties van de Citroën C5 vind je hier in de database van AutoWeek.