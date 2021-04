De allereerste klassieker onder de elektrische auto's dient zich aan: de Tesla Roadster. Het is de auto die de weg heeft geplaveid voor de doorbraak van het elektrisch rijden.

De Tesla Roadster debuteerde in 2010. Hij is dus nog lang geen 25 jaar oud om officieel als oldtimer bestempeld te kunnen worden. Maar duidelijk is wel dat hij hard op weg is om als eerste elektrische auto de klassiekerstatus te bereiken.

Aan de wieg ervan stond niet Elon Musk, maar Colin Chapman, de oprichter van het Britse Lotus. Vooral in de Formule 1 vergaarde hij roem met zijn radicale uitvindingen, waarbij lichtgewicht de rode draad was. Lang na Chapmans dood in 1982 was Lotus zijn filosofie nog niet vergeten. De Lotus Elise, die in 1998 op de markt kwam, onderscheidde zich vooral door zijn minimale gewicht, wat een extreem goede sportauto opleverde.

Dat viel heel veel mensen op, ook Martin Eberhard en Marc Tarpenning. Deze twee Amerikanen richtten Tesla op, met als doel een elektrische sportwagen te bouwen. Als investeerder wisten ze een zekere Musk te strikken, op dat moment vooral bekend als bedenker van PayPal, een systeem om elektronisch je winkelaankopen op internet te regelen.

Tesla liet zich inspireren door de tzero, een kleine, elektrisch roadster van het Amerikaanse AC Propulsion. Hoewel die nog op oude, loodhoudende accu's reed, was Tesla voldoende onder de indruk van de aandrijflijn om er een licentie op te nemen. Alleen het chassis, dat kon beter. Daarvoor sloeg Tesla de handen ineen met Lotus, zodat het voor de eerste Tesla in licentie het onderstel van de Elise mocht gebruiken. Eberhard noemt dat onderstel ronduit "a work of genius".

De allereerste Tesla was voor een groot deel gebaseerd op een Lotus. Foto: Autoweek

Tesla Roadster was allesbehalve goedkoop

De Roadster was - mede dankzij de kennis en ervaring van Lotus - goed genoeg om de naam Tesla definitief op de kaart te zetten. Hij bewees hoe leuk, spannend en sexy elektrisch autorijden kon zijn. En daarmee plaveide hij de weg voor de Model S, Model X en Model 3. Een belangrijke verdienste voor een kleine auto die je nauwelijks op de weg ziet.

Dat laatste is overigens niet zo gek, want de Tesla Roadster was allesbehalve goedkoop. Hij kostte in Nederland bijna 100.000 euro. Toen de Tesla Roadster op de markt kwam, waren er ook veel minder laadpalen en waren elektrische auto's nog niet zo fiscaalvriendelijk als nu. Dat de Roadster nooit een bestseller werd, is dus begrijpelijk.

Eric van Leeuwen is niet alleen fan van Tesla, maar ook van Lotus. Eric van Leeuwen is niet alleen fan van Tesla, maar ook van Lotus. Foto: Autoweek

'Tesla Roadster heeft bijna crimineel vermogen'

En toch rijden er ook in Nederland nog altijd een paar van deze auto's rond. Eric van Leeuwen (58) heeft al jaren een Tesla Roadster. "Ja, ook ik heb geprofiteerd van de subsidies voor elektrische auto's", geeft hij onmiddellijk toe. Maar hij haast zich daaraan toe te voegen dat overheidssubsidie niet dé reden is dat hij met deze Tesla rijdt.

"Deze auto heb ik omdat hij de nieuwe klassieker is, en omdat hij mijn bètakant aanspreekt. Ik hou van elektronica, maar ook van techniek in het algemeen. Ik heb een grote affiniteit met Lotus: de Esprit was heel lang mijn favoriete auto. Het verhaal van Colin Chapman spreekt mij enorm aan", aldus Van Leeuwen.

"Met de Tesla Roadster heb ik mijn Lotus-droom vervuld, want hij heeft onmiskenbaar de look and feel van een Lotus. En deze auto heeft een ongelooflijk, bijna crimineel vermogen. Accelereren is een explosie in een actiefilm, maar dan met het geluid uit. Heel apart, die geruisloze power, en heel verslavend ook."

De grijze Roadster is jarenlang de dagelijkse auto geweest van Van Leeuwen, maar inmiddels heeft een andere Tesla die rol overgenomen. "Ik wilde de Roadster inruilen, maar kan er toch geen afstand van doen."

