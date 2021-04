Tijdens Koningsdag maken koning Willem-Alexander en zijn gezin in Eindhoven kennis met de bekende voertuigen van deze stad. Daaronder niet alleen de klassieke DAF met het 'pientere pookje', maar ook de zonneauto van de Technische Universiteit Eindhoven. Een auto met zonnepanelen is nog altijd niet te koop, maar als het aan een groeiend aantal start-ups ligt, komt daar snel verandering in. Wie zijn deze spelers en hoe zinvol zijn zonnepanelen op de auto eigenlijk?

Het lijkt zo logisch, zonnepanelen op de auto. Er zijn bovendien tal van voorbeelden. De eerste Nissan Leaf had een klein zonnepaneel op de achterspoiler, om de 12-voltaccu van prik te voorzien. De Audi A8 had er een om de airco te laten draaien. Het zonnepaneel van de Toyota Prius kon daadwerkelijk helpen om het accupakket te laden, maar heel veel zoden aan de dijk zette het niet.

Dat doen zonnepanelen tot op heden sowieso niet echt. Op YouTube verscheen onlangs een filmpje van iemand die een aantal draagbare zonnepalen over zijn geparkeerde Tesla Model 3 had uitgevouwen. Na anderhalf uur in de zon had de auto er zo'n 12 kilometer aan rijbereik bij gekregen.

Toch gaat Toyota door op de ingeslagen weg. In het maandag gepresenteerde elektrische studiemodel bZ4X zitten opnieuw zonnecellen. Net als op de elektrische G80 van Genesis, het luxemerk van Hyundai.

Wat maakt een zonnepaneel tot een goed zonnepaneel?

"Prestaties zijn afhankelijk van de efficiëntie van het zonnepaneel. Dit varieert per producent van de zonnecellen", zegt een woordvoerder van Solar Team Eindhoven, de knappe koppen achter de Stella-zonneauto's. Hij legt uit wat de verschillen zijn en waar een goed zonnepaneel aan moet voldoen.

"Neem het type laminaat wat de zonnecellen beschermt. Het laminaat kan reflectief of anti-reflectief zijn. Anti-reflectief vangt meer zonlicht dan reflectief doordat het geen zonlicht weerkaatst. Daarnaast moet je een goede MPPT (Maximum Power Point Tracker) hebben. Dat is een omvormer die achter het zonnepaneel zit. De MPPT zorgt ervoor dat je door middel van een algoritme de maximale hoeveelheid energie uit je zonnepaneel haalt. Deze moet efficiënt werken voor een optimaal resultaat."

Dat klinkt kostbaar. Moet je daarom zonnepanelen wel op je auto willen hebben? Volgens het Solar Team is er niet direct reden tot zorg.

"De zonnecellen op het voertuig zijn gelamineerd en gecoat, hierdoor kunnen ze niet zomaar beschadigen. De kosten van zonnecellen op voertuigen verdien je terug over de tijd, net zoals bij het zonnepaneel boven op je huis. De zonnepanelen op je auto zorgen ervoor dat je niet of minder vaak hoeft op te laden en je actieradius groter wordt. Hierdoor ben je onafhankelijk van de laadinfrastructuur."

Lightyear One kan langer zonder laadsessies

Dat laatste is de reden waarom er tal van bedrijven actief om een zonneauto op de markt te brengen, waaronder het Nederlandse Lightyear. Dankzij zonne-energie zou de Lightyear One, zoals de auto heet, langer zonder laadsessies kunnen.

De Lightyear One is het geesteskind van oud-studenten van de TU Eindhoven die betrokken waren bij het Solar Team dat in 2013, 2015 en in 2017 de Bridgestone World Solar Challenge wist te winnen. De Lightyear One is dan ook rijkelijk voorzien van zonnecellen, die in totaal bijna 5 vierkante meter van het oppervlak beslaan.

De makers verwachten dat je gemiddeld tussen de 50 en 70 kilometer per dag op zonne-energie kan rijden met de Lightyear One. Daarbij ben je wel afhankelijk van de lichtintensiteit. Volgens een tabel op de website van Lightyear zou je daarom in januari in Nederland slechts 154 kilometer in de maand op zonne-energie kunnen rijden, terwijl dat in juli kan oplopen tot 1.190 kilometer.

De ontwikkeling van de Lightyear One is in een vergevorderd stadium. (Foto: Lightyear) De ontwikkeling van de Lightyear One is in een vergevorderd stadium. (Foto: Lightyear) Foto: Lightyear

Zonneauto voor de kleine beurs

Waar Lightyear met een geschatte prijs van anderhalve ton op de bovenkant van de markt mikt, heeft de Duitse start-up Sono Motors met de 25.500 euro kostende Sion de onderkant van de markt in het vizier. In 2023 moet de Sion uit de fabriek rollen. Er zijn 13.000 reserveringen en aanbetalingen gedaan.

Dankzij zonnepanelen op de carrosserie krijgt de bestuurder er tot 34 kilometer aan rijbereik bij. De Sion heeft een actieradius van in totaal 255 kilometer. Afgelopen december werd de laatste hand aan het prototype gelegd, waardoor de eerste testkilometers waarschijnlijk nog dit jaar gemaakt kunnen worden.

De Sion is een no-nonsense zonneauto. (Foto: Sono Motors) De Sion is een no-nonsense zonneauto. (Foto: Sono Motors)

Druppel op drie wielen

De Amerikaanse tegenhanger van de Sion is de Aptera. In februari tekenden volgens de Washington Post zich 7.500 mensen in voor de eerste 330 beschikbare exemplaren.

De driewieler heeft een duidelijke druppelvorm voor een optimale stroomlijn. Daarnaast het voertuig met ongeveer 800 kilo zeer licht. Op een heldere, zonnige dag moeten de zonnecellen energie kunnen leveren voor een actieradius van meer dan 60 kilometer. Wanneer de Aptera toch wordt opgeladen moet moet-ie zelfs 1.600 kilometer ver kunnen komen. Aptera belooft een prijskaartje van 25.900 dollar, omgerekend 21.500 euro.

Het eveneens Amerikaanse Humble Motors probeert ook met indrukwekkende specificaties en fraaie computerbeelden investeerders zover te krijgen zich achter het bedrijf te scharen. Zo moet de Humble One realiteit worden. Dat zou volgens de makers de eerste zonne-SUV zijn.

De Aptera is een aparte verschijning. (Foto: AutoWeek) De Aptera is een aparte verschijning. (Foto: AutoWeek) Foto: AutoWeek

Wil je meer te weten komen over de activiteiten van Solar Team Eindhoven? Klik dan hier.