Na een pick-up is van de nieuwe generatie van de roemruchte Hummer nu ook een SUV onthuld. Elektrische aandrijving moet een einde maken aan zijn milieuvervuilende imago. Opzienbarend is zijn Crabwalk-techniek: dankzij extreme vierwielbesturing rijdt de wagen min of meer zijwaarts uit krappe situaties.

De eerste Hummers werden eind vorige eeuw ontwikkeld voor het Amerikaanse leger en speelden dan ook een hoofdrol in de Golfoorlog en andere conflicten waarin Amerikaanse militairen een onverwoestbare terreinauto nodig hadden. Maar in Nederland leidde de Hummer zélf tot een conflict. Die werd rond de eeuwwisseling al gauw als provocerend - om niet te zeggen asociaal - bestempeld, vanwege zijn enorme omvang en benzineslurpende karakter.

Politici deden meermaals pogingen om de Hummer uit steden te weren. Zo stelde de gemeenteraad van Nijmegen in 2005 voor om dergelijke grote terreinwagens te verbieden in het centrum van de stad. Vervolgens werd de Hummer daar gekscherend de P.C. Hoofttractor genoemd, omdat bekende Nederlanders zoals Gordon en Emile Ratelband zich er graag mee vertoonden in de duurste winkelstraten van het land.

Nadat de Hummer de SUV in Nederland in een kwaad daglicht had gesteld, werd de verkoop hier gestaakt. Maar ook in andere landen trok hij steeds minder kopers. De productie van de originele Hummer werd beëindigd in 2010, toen de olieprijs sterk gestegen was en het zelfs voor Amerikanen bijna onbetaalbaar werd om met een dergelijke auto te rijden.

Het nieuwe interieur van de Hummer duidt in alle opzichten op een SUV van deze tijd. Foto: GMC

Ook deze Hummer wordt een reusachtige alleskunner

Vorig jaar werd duidelijk dat de Hummer terugkeert, maar dan wel elektrisch. Ook deze SUV wordt een reusachtige alleskunner met uitgebreide 4x4-techniek om als volbloed terreinauto ook in de lastigste omstandigheden te kunnen overleven. Net als de pick-up heeft de nu gepresenteerde SUV verwijderbare dakpanelen en is hij al even snel. Al is het op dit moment nog stil rond de eerder aangekondigde allersnelste versie met meer dan 1.000 pk motorvermogen.

In plaats daarvan moet de krachtigste Hummer-SUV het voorlopig doen met 841 pk, wat nog altijd goed is voor een acceleratie vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur in slechts 3,5 seconden. De basisversie krijgt twee in plaats van drie elektromotoren.

Fabrikant GMC, onderdeel van General Motors, kondigt voor de Amerikaanse markt een prijs van circa 68.000 euro aan. Over twee jaar begint de verkoop van de SUV, de pick-up maakt volgend jaar al zijn debuut.

