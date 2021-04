Waterstof was lange tijd niet in beeld voor de aandrijving van bestelbussen. Maar met name de Franse autofabrikanten lijken er nu toch in geloven. Nog dit jaar worden de eerste auto's op de markt verwacht.

Renault maakte eerder dit jaar bekend te gaan samenwerken met het Amerikaanse Plug Power, voor de ontwikkeling en bouw van lichte bestelwagens op waterstof. Hun joint venture wordt gevestigd in Frankrijk. Maar Stellantis, het nieuwe moederbedrijf van Peugeot, Opel, Citroën en Fiat blijkt al veel concretere plannen te hebben.

Stellantis gaat de bestaande, elektrische bestelbussen van Citroën, Peugeot en Opel ervoor aanpassen. Dat zijn de Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e en Peugeot e-Expert. Hun elektrische aandrijving wordt simpelweg uitgebreid met een brandstofcel. Die brandstofcel wordt gevoed door waterstof om via een chemisch proces stroom te produceren.

Volgens Stellantis zal dit gedeeltelijk ten koste gaan van de accucapaciteit, om ruimte te maken voor de waterstoftank(s). Maar een brandstofcel is tegenwoordig zo klein te maken dat hij kan worden ingebouwd in de motorruimte van de busjes. Daar is plek zat, want een benzine- of dieselmotor nam daar vroeger veel meer ruimte in.

Volkswagen ziet waterstofbestelbussen niet zitten

Er waren de afgelopen jaren al tal van proefprojecten met bestelauto's op waterstof, maar die leidden vrijwel nooit tot serieuze plannen. Wel zijn er bedrijven die bestelauto's op kleine schaal ombouwen om op waterstof te kunnen rijden. Volkswagen experimenteerde er ook mee, maar topman Herbert Diess van de Volkswagen Group kondigde onlangs aan dit definitief niet te zien zitten. Hij wijst het niet alleen af voor bestelauto's, maar voor alle soorten auto's.

“Waterstof hoort niet in auto's.” Herbert Diess, CEO Volkswagen Group

Diess: "Waterstof is zeker interessant, maar niet voor auto's. Het is tijd dat politici de wetenschap omarmen: waterstof is nodig voor staal-, chemische- en aero-industrie. Het hoort niet in auto's te komen. Het is veel te duur, inefficiënt en langzaam en lastig uit te rollen en transporteren." Bij de verkoop van personenauto's op waterstof lopen Toyota en Hyundai voorop in Europa. Toyota toonde vorig jaar ook zijn eerste vrachtauto op waterstof.

Het is inmiddels ook bekend hoe Stellantis de techniek precies wil inbouwen. Stellantis kiest voor een relatief groot accupakket en een relatief kleine brandstofcel. Stellantis noemt dit 'mid-power', het zoekt de middenweg tussen een krachtige brandstofcel en een brandstofcel die enkel als range-extender fungeert, dus om de reikwijdte te kunnen verlengen.

Op deze manier hoeven er geen grote structurele veranderingen doorgevoerd te worden in het ontwerp van de busjes en gaat de aanpassing voor waterstof ook nauwelijks ten koste van de bagageruimte.

Het accupakket heeft in deze basis 10,5 kWh capaciteit en de elektriciteit wordt uit 4,4 kilo waterstof door een 45 kW brandstofcel gegenereerd. Al met al moet het volgens Stellantis goed zijn voor minimaal 400 kilometer actieradius (WLTP) en het voltanken van de waterstofbestelbus zal hooguit een paar minuten in beslag nemen.

Toyota maakte onlangs zijn waterstofauto Mirai ruim 15.000 euro goedkoper. Wordt hij daarmee aantrekkelijker? Autoweek staat er uitgebreid bij stil in dit artikel. Autoweek heeft de nieuwe Toyota Mirai ook al getest. Dat zie je in deze video.