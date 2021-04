Wie een Model 3-Tesla heeft gekocht, ziet zijn of haar auto dankzij over-the-air updates regelmatig vernieuwd worden. Maar nu is ook de hardware aangepakt. Een echte facelift dus, voor een van de meest verkochte auto's van de afgelopen twee jaar.

De vernieuwde Model 3 is te herkennen aan andere koplampen, zwarte omlijstingen van de stijlen en zwarte deurhendels. Ook heeft de auto nu een elektrische kofferklep standaard. In het interieur zien we dat het basisontwerp niet is aangepast, maar dat de Tesla wel een nieuwe middentunnel heeft gekregen. De wiebelige plastic klep maakte plaats voor een mooie schuif en voorin zien we nu twee fraai afgewerkte plekken om je telefoon via inductie op te laden. De pianolak verdween en in de deuren prijkt een mooiere raambediening. Eveneens een vooruitgang is de betere geluidsisolatie, die windgeruis op hoge snelheid heeft verminderd.

Technisch is er niet veel aangepast, afgezien van de vele software-updates die ook beschikbaar waren voor de auto's die al op de weg zijn. Maar de nieuwe warmtepomp is wel belangrijk nieuws. Hij zorgt voor een veel betere efficiency, onder meer bij het (vooraf) verwarmen van de auto, wat de actieradius ten goede komt.

Los van dit alles maakt de vernieuwde Model 3 (prijs vanaf 48.995 euro) een kwalitatief betere indruk dan de auto die twee jaar geleden in Nederland debuteerde. Het is niet helemaal duidelijk of dit volledig aan de facelift is toe te schrijven, of dat Tesla intussen zijn fabricageproces heeft verbeterd, maar feit is dat afwerking en materiaalgebruik de zwakste punten waren van de Model 3 en dat de auto juist op dat vlak de grootste verbetering heeft ondergaan.

Ook het interieur is aangepakt. Foto: Autoweek



De stoelen zijn nog altijd niet denderend

Voor wat betreft het rijden is er niet veel veranderd. De Long Range waar AutoWeek mee reed, blijkt bizar snel en zijn wegligging is super. Ja, de Tesla is zwaar, maar al die kilo's zitten laag en tussen de wielen, dus heb je daar amper last van.

Het interieur is saai en de stoelen zijn nog altijd niet denderend, maar verder koop je toch veel auto voor het geld. Helemaal als je kijkt naar de capaciteiten als elektrische auto. De Model 3 Long Range komt in de praktijk inmiddels ruim 500 kilometer ver. En het snelladen (bij Tesla's eigen superchargers) is inmiddels mogelijk met meer dan 200 kW. Dat zijn laadsnelheden die verder alleen zijn voorbehouden aan de duurdere Porsche Taycan en Audi E-tron.

In een vergelijkingstest van AutoWeek nam de Model 3 het eind vorig jaar op tegen de Polestar 2. Alle specificaties en prijzen van de Tesla Model 3 vind je in dit overzicht. Een uitgebreide eerste rijtest met de vernieuwde Tesla Model 3 staat in AutoWeek 14, het nummer dat morgen uitkomt.