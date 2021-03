Nu de elektrische auto eindelijk lijkt door te breken, komt het stroomnet onder druk te staan. Hoewel Nederland de beste laadinfrastructuur ter wereld heeft, is het de vraag of het de groei aankan. Gaat het straks lukken om al die elektrische auto's van echt groene stroom te voorzien? AutoWeek vroeg het aan NewMotion, een grote leverancier van laadpunten.

Arjan Keizer is chief strategy officer bij NewMotion. "We bestaan nu tien jaar en zijn sinds 2017 onderdeel van Shell", vertelt hij. "We leveren laadoplossingen voor bedrijven en consumenten: laadpunten en laadpassen die je onderweg in heel Europa kunt gebruiken. Voor Shell Recharge verzorgen wij de 175 kW-snelladers."

Het aandeel elektrische kilometers groeit op dit moment snel, terwijl het grootste deel van de elektriciteit nog fossiel wordt opgewekt. In hoeverre zijn we in staat op termijn al die elektrische voertuigen van duurzame stroom te voorzien?

"Al vanaf het begin hebben wij alleen maar slimme laadpunten verkocht, anders dan wat tot voor kort de norm was in bijvoorbeeld Duitsland en Engeland. Zo'n slim laadpunt is verbonden met internet en in staat om afhankelijk van de beschikbaarheid van duurzame energie sneller of juist helemaal niet te laden."

"We hebben momenteel een proefproject met TenneT waarbij we bekijken hoeveel groene stroom beschikbaar is voor het aantal auto's dat moet laden. Ook optimaliseren we het laadmoment, zodat maximaal gebruik kan worden gemaakt van hernieuwbare energie."

"De meeste mensen rijden maximaal 50 kilometer per dag. Dat is 10 kWh, terwijl een batterij wel 40 tot 80 kWh is. We hoeven dus maar een klein deel van die batterij op te laden per dag, terwijl de auto van 18.00 uur tot 8.00 uur, nu met corona zelfs nog langer, geparkeerd staat."

“Na ongeveer 2030 moet het elektriciteitsnetwerk hier en daar worden verzwaard.” Arjan Keizer, NewMotion

"Een thuislader met 11 kW laadsnelheid biedt daarbij genoeg vermogen om in een uurtje vol te zijn. Als je dat uurtje nou precies midden in de nacht doet, als er veel wind is en er geen wasmachines aanstaan, dan kun je op een veel duurzamere manier laden dan wat het gemiddelde is van de nu duurzaam opgewekte energie."

"Daarom is het ook zo goed dat in Engeland voortaan alleen nog maar slimme laadpunten geïnstalleerd mogen worden. In Nederland zijn er alleen maar slimme laadpunten, vooral vanwege de leaserijders die zo hun laadkosten automatisch vergoed kunnen krijgen. Maar ook voor particulieren is het beter om slim te laden."

Groen of niet, is er eigenlijk wel voldoende elektriciteit?

"Landelijk gezien is de energiecapaciteit toereikend, zolang niet iedereen tegelijk begint met laden, bijvoorbeeld om 18.00 uur. Lokaal kunnen er wel problemen ontstaan, bijvoorbeeld in een parkeergarage in een oude binnenstad: daar kun je niet zomaar honderd laadpunten neerzetten, want het netwerk is er niet op berekend."

"Dit kunnen wij oplossen met wat we Dynamic Power Sharing noemen. Stel, er zijn tien auto's ingeplugd en er komt een elfde bij. Dan zullen ze allemaal net iets langzamer laden, totdat de eerste vol is en er weer extra snelheid beschikbaar komt."

"Tot ongeveer 2030 komen we met die oplossing een heel eind, daarna zal hier en daar het elektriciteitsnetwerk moeten worden verzwaard. Niet alleen bij parkeergarages in oudere steden, maar ook bij VVvE's en bij snelladers langs de snelweg. Je kunt niet zomaar ergens vijftig snelladers neerzetten. Daar is een behoorlijke netwerk-upgrade voor nodig."

"Dat is nu al een enorme uitdaging en er bestaan inmiddels dan ook flinke wachttijden voor. Aan de andere kant, als je ziet hoe die snelladers benut worden over de dag verspreid, kun je daar in sommige gevallen ook batterijen naast zetten. Op momenten dat het rustig is, laad je die batterijen dan op, waarmee je in de piek weer auto's kunt laden. Het is belangrijk dat hier goede oplossingen voor komen."

