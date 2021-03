De nieuwe Dacia Spring is de goedkoopste elektrische auto van Nederland. De piepkleine SUV is ontdaan van alles waar je eigenlijk best zonder mee kunt: een masterclass kostenreductie. Maar rijdt het ook een beetje?

De prijslijst van de nieuwe Dacia Spring begint bij 17.890 euro en dat is bijna 3.000 euro minder dan Renault voor zijn elektrische Twingo vraagt.

Met zijn stoere zwarte randen rond de wielkasten en doordat hij enigszins hoog op de poten is gezet, lijkt deze Dacia heel wat, maar in werkelijkheid is hij niet meer dan een piepkleine SUV. Hij is weliswaar een paar centimeter langer dan de Twingo, maar daarentegen ook een paar centimeter smaller en lager. Dit in combinatie met z'n compacte draaicirkel van 9,6 meter maakt de Spring overigens wel uitermate geschikt voor gebruik in krappe binnensteden.

De vormgeving van het interieur loopt keurig in de pas met wat we van andere Dacia's en Renaults kennen. De gebruikte materialen in stemmig grijs met blauwe accenten laten er geen twijfel over bestaan dat de kosten zo laag mogelijk gehouden moesten worden: het plastic is knalhard (of zou het bakeliet zijn?) en de naden en kieren zijn hier en daar best breed. Maar goed, alle waar is naar z'n geld.

De kleur is ver te zoeken in het interieur, maar echt armoedig is het nou ook weer niet. Foto: Autoweek

De bestuurder en bijrijder hebben genoeg ruimte

Het stuur is niet verstelbaar, evengoed lukt het om een fatsoenlijke zitpositie te creëren. Bestuurder en bijrijder hebben genoeg ruimte. Achterin is het anders: daar heb je alleen iets te zoeken wanneer je een kind in een zitje wilt gespen of er een paar tassen wilt neerzetten.

Tussen de voorstoelen zit geen pook, maar de draaiknop van de automaat met de standen D, N en R. Een P-stand ontbreekt; parkeren doe je gewoon in N met een aangetrokken handrem. Dat is eigenlijk het enige opmerkelijke aan de verder kinderlijk eenvoudige bediening.

Het instrumentarium geeft keurig alle noodzakelijke informatie. Standaard heeft de Spring een radio die je bedient met grote knoppen naast een klein display. Een multimediasysteem met 7 inch touchscreen, inclusief navigatiesysteem en achteruitrijcamera, is voorbehouden aan de Comfort Plus en Business-uitvoeringen.

Reken in de praktijk op hooguit 190 kilometer rijbereik

Een blik op de specificatielijst leert dat deze auto niet bedacht is voor verre reizen. Het wordt hooguit af en toe een klein stukje over de gemeentegrens. Het onder de achterbank weggewerkte accupakket heeft namelijk een capaciteit van slechts 27,4 kWh en daarmee komt de Spring (volgens WLTP-norm) 230 kilometer ver. Reken in de praktijk op hooguit 180 tot 190 kilometer.

Met de standaard 1-fase wisselstroomlader piekt het laadsysteem aan de laadpaal of wallbox bij 7,4 kW. Tegen bijbetaling van 495 euro krijg je een snellaadmogelijkheid voor maximaal 30 kW gelijkstroom. Het zijn allemaal bescheiden waarden en daar lopen de prestaties van het motortje keurig bij in de pas. Het vermogen daarvan is 44 pk en tot snelheden van pak 'm beet 60 kilometer per uur is dat meer dan genoeg om lekker vlot met het verkeer mee te komen. Daarboven zit er niet veel pit meer in.

Met z'n compacte accupakket weegt de auto nog geen 1.000 kilogram: dit is absoluut een vedergewicht onder de EV's. De stabiliteit die we bij veel andere elektrische auto's ervaren als gevolg van een accupakket dat onder de hele vloer zit, vertoont de Spring duidelijk niet. Daarbij staat hij ook nog eens vrij hoog op z'n wielen, waardoor de carrosserie nogal beweeglijk is. En toch gaat het er best comfortabel aan toe. Hobbels neemt de Spring zonder morren, goedmoedig lijkt het karretje door het verkeer te dartelen.

Wat er niet op zit, kan ook niet kapot

Anders dan ABS, ESP en een snelheidsbegrenzer heeft de Spring geen elektronische hulpsystemen. Radar of camera? Vergeet het maar. Deze auto is zo basic dat in het uitrustingsstaatje zelfs de mistachterlichten genoemd worden om er toch nog wat van te maken. Aan de andere kant: wat er niet op zit, kan ook niet kapot. Bovendien is er nog wel de MY Dacia-app voor je telefoon, onder meer om het interieur vooraf te koelen of verwarmen en het laadproces te starten of stoppen.

Wanneer je je verwachtingen weet te temperen, heb je aan de Spring een prima no-nonsense elektrisch vervoermiddel voor stedelijk gebruik. Je moet alleen nog wel even geduld hebben tot komend najaar, want pas dan begint de levering in Nederland.

In deze video van AutoWeek wordt de Dacia Spring uitgebreid onder de loep genomen.

Dacia trapt af met de op de consumentenmarkt gerichte Comfort- en Comfort Plus-uitvoeringen. Daarna volgt de Business-versie. Hoewel de naam van die laatste anders doet vermoeden, is hij niet bedoeld voor de verwende leaserijder, maar bedacht voor deelautoprogramma's. Vandaar dat bijvoorbeeld de stoelen zijn bekleed met makkelijk te reinigen kunstleer in plaats van een stoffen bekleding, zoals bij de Comfort-versies. Verder is de Business voorzien van rubberen matten, extra beschermlijsten op de dorpels en de tildrempel van de kofferbak én is de elektronica voorbereid om samen te werken met software van autodeelorganisaties, zodat de Spring ontgrendeld kan worden via een telefoonapp.