Doordat veel Nederlanders tijdens de coronacrisis tot de aanschaf van een elektrische snorscooter overgingen, raakten de bromfietsen ondergesneeuwd. Toch gelooft de Nederlandse start-up Brekr nog steeds heilig aan de brommer, maar dan wel elektrisch. Met de vorig jaar geïntroduceerde Brekr Model B gooit het bromfietsmerk momenteel hoge ogen. NU.nl sprak met Niels Willems, bij Brekr verantwoordelijk voor strategie, merk en commercie, over de stand van zaken.

Vorige week sleepte Brekr met de Model B de zogeheten Red Dot-design award binnen. De onderscheiding komt krap zes maanden na de eerste uitlevering van de Brekr. Vorig jaar produceerde het bedrijf een eerste lichting van honderd exemplaren, die direct uitverkocht waren. Inmiddels is ook de tweede serie van honderd stuks uitverkocht. Plannen voor nog eens vijfhonderd exemplaren staan in de steigers. Willems schat de levertijd van een Brekr momenteel op zo'n tien weken.



Het in de Achterhoek gevestigde Brekr prijst zichzelf gelukkig met de aandacht voor de Model B, want door de coronacrisis droogde het aantal evenementen waar de het merk zich het afgelopen jaar wilde presenteren snel op. "Als nieuwkomer ben je opzoek naar aandacht. Daarnaast moeten potentiële klanten de Brekr kunnen zien en proberen", zegt Willems.



Brekr moest daardoor creatief te werk gaan. Dat resulteerde in een aanwezigheid in elf filialen van een bekende kledingzaak. "Je ziet in dergelijke winkels nog wel eens een oude motorfiets staan. Waarom niet mee gaan met de tijd en daar een elektrische bromfiets voor in de plaats? Dat pakte goed uit."

Brekr blijft bewust weg uit de scooterzaken en kiest voor andere verkoopkanalen. Brekr blijft bewust weg uit de scooterzaken en kiest voor andere verkoopkanalen. Foto: Brekr

Aandacht voor snorfietsen typisch Nederlands fenomeen

Ondanks de aandacht die er voor elektrische snorfietsen was tijdens de coronacrisis, merkt Brekr dat de vraag vanuit klanten toch vooral naar het exemplaar met een top van 45 kilometer per uur is. "Bijna 90 procent kiest voor de snellere versie", aldus Willems.



Volgens Willems is dat vooral terug te voeren op het gegeven dat het merk vooralsnog de liefhebbers van motorfietsen aantrekt en minder het publiek dat simpelweg van A naar B wil. "Mede daarom hebben we onze plannen voor een voordeliger instapmodel geschrapt. Klanten wilden liever een rijker aangekleed model dan een uitgeklede uitvoering.



De aandacht voor snorfietsen ziet Willems bovendien als een heel Nederlands fenomeen, omdat je hier op veel plekken nog zonder helm en op fietspaden mag rijden. Dat is in het buitenland niet aan de orde.

Waar de verkoop van snorfietsen in 2020 met 49 procent steeg tot ruim 48.676 exemplaren, nam het aantal registraties van bromfietsen met slechts 7 procent toe tot 18.331 stuks. Dat blijkt uit cijfers van dataprovider RDC en BOVAG.

De Brekr Model B heeft een uitgesproken vormgeving. De Brekr Model B heeft een uitgesproken vormgeving. Foto: Brekr

Oog op uitbreiding naar Duitsland en België

Ondanks dat Brekr nog vaste voet aan de grond moet krijgen in ons land, kijkt het bedrijf al voorzichtig over de grens. Zo is het merk bezig om de Brekr Model B in vijf grote steden in Duitsland onder de aandacht te brengen. De eerste exemplaren zijn er inmiddels al verkocht.

Ook in België wil het merk zich met de Model B presenteren. De elektrische brommer is voor heel Europa gehomologeerd, dus uitbreiding naar andere landen is op papier mogelijk.

De Brekr Model B is voorzien van een accupakket van 2,0 kWh, maar kan tegen meerprijs voorzien worden van een tweede exemplaar. Hierdoor loopt het rijbereik op tot maximaal 160 kilometer. De laadtijd van een enkele accu is vijf uur. Het accupakket is uitneembaar en weegt 10 kilo, zodat je eenvoudig thuis of op kantoor bij kan laden. De Brekr Model B heeft een basisprijs van 4.499 euro.