Segway werd beroemd met zijn stepachtige, elektrische tweewielers waarmee je je razendsnel kunt verplaatsen. Nu komt het merk terug met drie elektrische scooters en een elektrische bromfiets. Het bedrijf wil daarmee onder meer de concurrentie met de makers van e-bikes aangaan.

Segway leek rond de eeuwwisseling zijn tijd ver vooruit. De Amerikaanse elektrische tweewieler was in 2001 ineens een opvallende verschijning in veel wereldsteden. De Segway was even hét vervoermiddel voor toeristen die - al dan niet onder begeleiding van een gids- een metropool wilden verkennen. Maar ook politiekorpsen en bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee op Schiphol maakten er gretig gebruik van.

De grote doorbraak bleef echter uit, omdat dergelijke voertuigen in veel landen niet de openbare weg op mochten. Bovendien was de Segway duur en echt veilig in het verkeer was hij ook al niet.

Na een ruzie met Ninebot over patenten was er in 2015 de verrassende overname door datzelfde Chinese bedrijf. Segway kreeg een tweede leven onder de naam Segway-Ninebot. De bekende tweewielers werden in de jaren daarna nog wel geproduceerd, maar in 2020 trok Ninebot de stekker eruit.

Uiteindelijk bleek de prijs van gemiddeld 5.000 dollar (4.200 euro) te hoog. Ook de tijd die nodig is om te leren hoe je je op de tweewieler goed staande kunt houden, bleek een blokkade te zijn. Video's op internet van bekende en minder bekende gebruikers die ongelukken veroorzaakten, hielpen ook niet mee. Uiteindelijk zijn er slechts 140.000 exemplaren geproduceerd.

Nederland krijgt de primeur

Donderdag keert Segway terug met drie nieuwe e-scooters. Nederland krijgt de primeur in Europa. De drie modellen zijn de Launch Edition E110SE, de standaard E110S en de luxere E125S.

De matzwarte Launch Edition E110SE heeft een introductieprijs van 2.399 euro en een extra grote accu, waarmee een actieradius tot 97 kilometer behaald moet worden. De standaard E110S heeft een prijskaartje van 2.199 euro en een actieradius tot 75 kilometer. Ten slotte zal de Premium E125S 3.499 euro gaan kosten. Die is onder andere uitgerust met een extra accu, waarmee de actieradius in theorie toeneemt tot 140 kilometer.

“De Nederlandse consument geeft duidelijk de voorkeur aan het gemak en comfort van een scooter.” Dennis Hardholt, Segway

Dennis Hardholt, president-directeur van Segway-Ninebot EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika): "Nederland is in Europa het grootste scooterland in de zogenoemde L1-categorie: snor- en bromfietsen tot 45 kilometer per uur. Het kent verder een uitstekende infrastructuur."

Volgens Hardholt zijn deze elektrische scooters voor het eerst voordeliger dan soortgelijke kwaliteitsscooters met een benzinemotor: "Met onze prijzen, vergelijkbaar met die van de bestverkochte benzinescooters van vandaag, doorbreken we een belangrijke grens en de beperkende factor voor een doorbraak van elektrische scooters. Dit moet echt ons Tesla 3-moment worden."

Via een app op de smartphone te bedienen

De drie e-scooters zijn uitgerust met flink wat technologie. Gebruikers krijgen niet alleen de benodigde informatie te zien op het ledkleurenscherm op het stuur, maar kunnen de e-scooters ook via een app op de smartphone bedienen.

Daarnaast hebben alle modellen een geavanceerd antidiefstalsysteem. Dit Attitude and Heading Reference System (AHRS) kan met 4G en gps de locatie van het voertuig voortdurend in de gaten houden. Ook heeft de e-scooter een systeem dat plotselinge bewegingen detecteert en in dat geval binnen enkele seconden een bericht naar de app stuurt.

De Segway-Ninebot-app (voor iOS en Android) toont ook nuttige gegevens over de actieradius en waar de scooter geparkeerd staat. Daarnaast zorgt de app ervoor dat de e-scooter automatisch wordt ontgrendeld en vergrendeld als je in de buurt van het voertuig bent. De bestuurder hoeft dus geen telefoon of sleutel meer uit de zak te halen om weg te rijden. De accu zit - in tegenstelling tot bij de meeste e-scooters -onderin de voetenplank, waardoor er een laag zwaartepunt is gecreëerd. Dat moet zorgen voor optimaal en veilig rijcomfort.

In de markt gezet als alternatief voor e-bikes

Segway wil niet alleen concurreren met fabrikanten die elektrische scooters maken, maar ook met de makers van zeer populaire e-bikes. Hardholt: "We verwachten dat er belangstelling zal zijn voor het design en comfort van de traditionele scooters. De hoge prijs van het beperkte aantal elektrische scooters op de markt, tot voor kort ook vaak met een niet-verwisselbare accu, was een grote drempel voor een doorbraak. Dat probleem lossen wij nu op."

Naast de drie nieuwe e-scooters, introduceert Segway binnenkort ook een e-brommer: de B110S. Deze elektrische eenzitsbromfiets is verkrijgbaar vanaf 1.699 euro, kent een actieradius tot 105 kilometer en moet deze zomer in Nederland op de markt komen. De B110S zal in twee versies verkrijgbaar zijn: een exemplaar waarmee je maximaal 25 kilometer per uur mag rijden en een waarmee je maximaal 45 kilometer per uur mag rijden.