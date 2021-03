Peugeot stuurt de tweede generatie 308 met pensioen. Het nieuwe model is groter, ruimer en veel intelligenter dankzij slimme technologie. De nieuwe 308 is komend najaar te koop, als plug-inhybride en met conventionele benzine- en dieselmotoren.

De nieuwe Peugeot 308 is met zijn lengte van 4,37 meter maar liefst 11 centimeter langer dan zijn voorganger. De wielbasis groeit 5,5 centimeter. Bovendien is de Peugeot 2 centimeter lager dan zijn voorganger, die acht jaar geleden het levenslicht zag.

Met name de passagiers achterin profiteren van de extra centimeters. De bagageruimte van de nieuwe 308 is met 412 liter opmerkelijk genoeg iets kleiner dan die van de huidige 308. Dat is geen ramp, want hij troeft de Golf (381 liter) en Focus (375 liter) daar nog steeds eenvoudig mee af. Gooi je de achterbank plat, dan kun je in de Peugeot 1.323 liter aan bagage verstouwen. Later komt er een 308 SW (stationwagon), maar daarover laat de fabrikant nu niets los. Ook over de prijzen is nog niets bekend.

De nieuwe 308 is herkenbaar aan zijn opmerkelijk agressieve front met sterk geknepen, 'venijnig kijkende' led-koplampen. De kentekenplaat aan de voorkant verhuist een verdieping omlaag. Centraal op de neus bevindt zich het nieuwe merklogo, een exemplaar dat teruggrijpt op het verleden. Achter dat logo heeft Peugeot de radar voor de passieve en actieve veiligheidssystemen verwerkt.



In het interieur zullen Peugeot-rijders zich onmiddellijk thuis voelen en toch is het volledig nieuw. Zo is het digitale instrumentarium relatief hoog achter een klein stuurwiel gepositioneerd. Opvallend is de nieuwe plaatsing van het 10-inch grote infotainmentsysteem. Dat staat namelijk niet meer boven de ventilatieroosters centraal op het dashboard, maar bevindt zich nu een stuk lager.

Via draadloze screen mirroring zijn twee telefoons met het infotainment te verbinden. De software daarvan is volledig nieuw en is volgens Peugeot in hoge mate aanpasbaar. Wie "Ok Peugeot" zegt, kan het systeem vervolgens gesproken opdrachten geven. Een elektrische parkeerrem en voorruitverwarming zijn standaard.

De nieuwe 308 remt automatisch af voor bochten

De auto komt eind dit jaar ook beschikbaar met het Drive Assist 2.0-pakket, dat onder meer adaptieve cruisecontrol met stop & go-functie en een actieve rijstrookassistent naar de Peugeot brengt. De adaptieve cruisecontrol past onder meer de snelheid aan op basis van verkeersborden en remt tot een snelheid van 180 kilometer per uur automatisch af voor bochten. Tussen de 70 en 180 kilometer per uur is de 308 in staat auto's zelf in te halen. Hij kan bovendien worden geleverd met dodehoekdetectie, een 180-graden achteruitrijcamera, 360-graden parkeerhulp en automatisch grootlicht.

De 308, die in 2015 nog de meest verkochte auto van Nederland was, krijgt voor het eerst in zijn bestaan plug-inhybride aandrijflijnen. Ook is hij met benzine- en dieselmotoren te bestellen. De bagageruimte van de 308 Hybrids is door de plaatsing van het accupakket wel iets kleiner. Die slokt dan namelijk 361 in plaats van 412 liter op. Een cyaankleurig ledje in de binnenspiegel van de Hybrid-versies laat aan de buitenwereld weten dat de 308 elektrisch zijn meters maakt.

Meer informatie over de nieuwe Peugeot 308, ook over de beschikbare aandrijflijnen, lees je in dit artikel van AutoWeek. Geïnteresseerd in een tweedehands Peugeot 308 van de huidige generatie? Op Gaspedaal.nl zie je een overzicht van het marktaanbod en de prijzen.