MG heeft met de nieuwe MG5 Electric naar eigen zeggen de eerste volledig elektrische stationwagen ter wereld gepresenteerd. Tot op heden waren elektrische auto's vooral cross-overs, hatchbacks of SUV's. De elektrische stationwagen komt in oktober van dit jaar op de weg. Naast een nuchtere gezinswagen presenteert het Chinese merk ook een nieuw elektrisch topmodel.

Met een lengte van 4,54 meter is de MG5 Electric 9 centimeter korter dan de Volkswagen Golf Variant. De bagageruimte meet 578 liter, die met de achterbank neergeklapt uit te breiden is tot maximaal 1.456 liter. Het trekgewicht is 500 kilo, wat volgens MG genoeg is voor een fietsendrager.

De aandrijflijn bestaat uit een accupakket van 52,5 kWh en een 135 kW (184 pk) sterke elektromotor. MG verwacht dat de MG5 Electric een rijbereik heeft van meer dan 400 kilometer. De stationwagen accelereert in 8,3 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een top van 200 kilometer per uur.

Standaard krijgt de auto een 11 kW on-board 3-fase lader, waardoor je bij een publiek laadpunt sneller kan laden. Aan de snellader ben je een half uur kwijt voordat de stationwagen weer voor 80 procent vol zit.

Het binnenste heeft overeenkomsten van de MG5 Electric met dat van de bekende ZS EV. De auto heeft bovendien V2L-systeem (Vehicle-to-Load), waarmee via de auto ook zaken als een laptop of elektrische scooter geladen kunnen worden.

Marvel R juist meer uitgesproken

De MG Marvel R Electric is van een geheel andere orde. Hier geen bescheiden vormgeving, maar juist een uitgesproken uiterlijk. De auto heeft dankzij een ledstrip over de breedte van de frontpartij een opvallend voorkomen. Aan de zijkant vallen de verzonken deurgrepen op.

Ook de prestaties spreken wat meer tot de verbeelding. De vierwielaangedreven Marvel R Electric heeft 212 kW (288 pk), waardoor er slechts 4,9 seconden nodig zijn voor het sprintje naar de 100 kilometer per uur. Deze uitvoering heeft een elektromotor op de vooras en twee op de achteras. Op termijn volgt ook een uitvoering met twee elektromotoren en achterwielaandrijving.

De topsnelheid ligt net als bij de MG5 op 200 kilometer per uur. Het opgegeven rijbereik van meer dan 400 kilometer is eveneens hetzelfde en net als de stationwagen beschikt de Marvel R Electric over een 11 kW on-board 3-fase lader. Aan de snellader duurt het zo'n dertig minuten om de accu tot 80 procent vol te laden.

De MG Marvel R Electric heeft weliswaar een trekgewicht van 750 kilo, maar is dankzij een bagageruimte van 357 liter toch een stuk minder praktisch dan de stationwagen.

Aanraakscherm als grote blikvanger

Het binnenste van de auto is anders dan wat we tot nu toe gewend zijn van MG. Het dashboard wordt gedomineerd door een groot aanraakscherm, dat net als bij de recent geïntroduceerde Mercedes S-klasse en C-klasse tussen dashboard en middentunnel ligt. Het scherm is is maar liefst 19,4 inch groot en daarop is MG's nieuwste infotainmentsysteem actief. Dat kan onder meer overweg met Android Auto en Apple CarPlay.

De MG Marvel R Electric komt in mei op de markt. Prijzen worden in de aanloop naar de introductie bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor de MG5 Electric. Het Chinese merk biedt in Nederland op dit moment de MG ZS EV en MG EHS Plug-in Hybrid aan.