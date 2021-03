Waar het vroeger in de bestuurskamers van Volkswagen ging over de concurrentiestrijd met Opel en Ford, zijn de pijlen anno 2021 op Tesla gericht. Volkswagen vaart steeds meer dezelfde koers als de Amerikaanse concurrent. Zo hield het maandag - net als Tesla in september - een grote presentatie over zijn toekomstplannen. Is Volkswagen in plaats van trendsettend nu trendvolgend?

Er leek maandag nauwelijks een poging gedaan om te verhullen dat Volkswagen het kunstje bij Tesla afgekeken had. Waar Tesla in september zijn Battery Day had, hield Volkswagen maandag zijn Power Day.

De boodschap was eveneens in grote lijnen dezelfde: hogere productiecapaciteit van de batterijcellen voor de accupakketten, om daarmee de kwaliteit en prestaties te verbeteren en de kosten omlaag te brengen.

Volkswagen wil samen met partners en toeleveranciers meer fabrieken voor accupakketten bouwen, de zogeheten gigafactories. De capaciteit ervan wordt gemeten in kWh, net zoals de accupakketten zelf. Voor het einde van het decennium wil Volkswagen zichzelf verzekerd hebben van 240 GWh op jaarbasis.

Dit decennium staat bij Volkswagen volledig in het teken van elektrisch rijden, zo werd duidelijk tijdens de presentatie. Foto: Volkswagen

Spierballenvertoon of achterhoedegevecht?

Met de uitgestippelde strategie moeten de kosten per kilowattuur dit decennium "een flink eind" onder de 100 euro terechtkomen. Volgens analisten vormt een bedrag van 100 dollar (83 euro) per kilowattuur het kantelpunt waarop de totale productiekosten van een volledig elektrische auto gelijkwaardig of zelfs lager zijn dan die van een brandstofauto.

Het streven van Volkswagen is even fraai als noodzakelijk. Maar laat het merk hiermee ook zijn spierballen zien? Dat valt bij nadere inspectie wel mee.

Concurrent Tesla wil in 2022 op 100 GWh zitten en in 2030 op 3 TWh, bijna het dertienvoudige van waar Volkswagen naar streeft. En doordat Tesla vrijwel alles in eigen beheer doet, zit de Amerikaanse fabrikant nu al in de buurt van de 100 euro per kWh, zo vermoeden analisten. Met de plannen die Tesla tijdens de eigen Battery Day ontvouwde, moeten de kosten nog voor 2025 teruggebracht zijn tot 46 euro per kWh.

Ook andere concurrenten zitten niet stil

Volkswagen versnelt de transitie naar de elektrische auto, maakte de Duitse automaker eerder deze maand bekend. Volkswagen wil dat 70 procent van de in Europa verkochte auto's in 2030 elektrisch is. Eerder streefde de op een na grootste automaker van de wereld naar 35 procent.

In korte tijd heeft Volkswagen, zij het met vallen en opstaan door softwareproblemen, de ID.3 en ID.4 op de markt gebracht. De ID.5 en ID.6 en afgeleiden daarvan staan al in de coulissen. Aan nieuwe modellen geen gebrek.

“Volkswagen meldde dat het de komende vijf jaar een eigen netwerk van achtduizend snelladers uitrolt in Europa.”

Ondertussen zit de concurrentie niet stil. Hyundai en Kia hebben dit jaar de eerste modellen van hun nieuwe generatie elektrische auto's gepresenteerd. Deze maken in tegenstelling tot de nieuwe Volkswagens gebruik van zogeheten 800 volttechnologie, waarmee ze tweemaal sneller kunnen snelladen dan op dit moment gebruikelijk is.

Daarover werd nog met geen woord gerept tijdens de Volkswagen-presentatie. Wel meldde het merk dat het samen met partners als BP, het Spaanse Iberdrola en Enel uit Italië de komende vijf jaar een eigen netwerk van achttienduizend snelladers uitrolt in Europa. Precies zoals - inderdaad - Tesla. Alleen begon dat merk er in 2013 al mee.