Steeds meer Nederlanders maken kennis met elektrisch rijden, maar vooral bij de laadpaal komen zij soms voor verrassingen te staan. Waarom gaat het opladen soms zo langzaam? NU.nl vroeg het aan de leveranciers van laadinfrastructuur EVBox en Lanova en aan exploitant Fastned.

Waarom wordt de beloofde laadsnelheid niet altijd gehaald?

"De door de fabrikant beloofde laadsnelheid is eigenlijk de pieksnelheid. Deze wordt aan het begin van de laadsessie behaald en doorgaans alleen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan", zegt Fastned. Hoe hoog die piek is, hangt ook van de auto zelf af.

Andere factoren die een rol spelen zijn het batterijniveau, dus hoeveel procent je nog overhebt zodra je bij een lader aankomt, en de temperatuurhuishouding van het accupakket. "Is het accupakket op temperatuur, dan kan de opgegeven laadsnelheid eerder gehaald worden dan wanneer het pakket nog koud is. In de zomer speelt actieve accukoeling een rol, want als het pakket te heet is, laadt de auto minder snel", voegt het bedrijf hieraan toe.

Waarvan is de laadsnelheid bij een laadpaal/snellader afhankelijk?

"In de basis gaat het om een aantal factoren", leggen de teams van EVBox Group en Lanova afzonderlijk uit. Zij wijzen op de voeding van het elektriciteitsnet, de instelling of limitering van het laadstation, de laadkabel, de buitentemperatuur en wat de elektrische auto zelf aankan. Bij het laadpunt is er bovendien verschil tussen wisselstroom (AC-laden, zoals bij publieke laadpalen) en gelijkstroom (DC-laden, zoals bij snelladers).

De ene laadpaal is de andere niet. De ene laadpaal is de andere niet. Foto: EVBox

Wat kan ik zelf doen om de laadsnelheid te optimaliseren?

"De aankoopbeslissing is de grootste invloed die je op dit proces kan hebben", aldus Fastned. "Heb je een auto met actieve temperatuurhuishouding voor het accupakket, zorg dan dat deze zo is ingesteld dat je altijd optimaal geprepareerd op weg gaat of bij de snellader aankomt. Sommige auto's doen dat automatisch, bij andere kun je dit instellen."

Ook doe je er verstandig aan om niet al te gaan laden als de accucapaciteit nog op 40 procent staat. "Voor een hogere laadsnelheid is het beter om de accu verder leeg te rijden", vult Lanova aan.

Thuis kan je gewoon aan het stopcontact laden, maar dat is niet zo veilig en gaat niet zo snel. "Koop je een laadstation voor thuis, dan krijg je een speciale kabel en een aparte groep in de meterkast. Op die manier laad je veiliger en sneller en kan de auto binnen een paar uur volledig opgeladen zijn", aldus EVBox.

Als ik bij een snellaadstation de keuze heb uit 50 kW tot 350 kW, dan kies ik uiteraard voor het laatste. Want dat is sneller, niet waar?

"De laadsnelheid die gehaald wordt, is het maximum van de lader en de auto. Datgene met de laagste waarde bepaalt hoe snel het gaat. Dus kom je met een auto die met 150 kW kan laden bij een 50kW-lader, dan is de lader de beperkende factor. Sta je met een auto die 50 kW kan laden bij een 300kW-lader, dan is de auto de beperkende factor", legt Fastned uit.

Wat als er meerdere voertuigen bij hetzelfde laadstation staan? Kan ik dan minder snel laden?

"Als het beschikbare vermogen op de laadlocatie beperkt is, kan het zijn dat de stroom over meerdere auto's verdeeld wordt en dus de laadsnelheid omlaag kan gaan", zegt Lanova daarover.

Ook als er een splitsing in het vermogen is, kan je een limiet ervaren, vult EVBox aan. Een 120kW-laadstation kan dan twee auto's op 60 kW laden. "Als ik daar in m'n eentje met 90 kW aan het laden ben en er komt iemand anders, dan ga ik dat zeker merken."

"Maar heeft het snellaadpunt een geheel eigen aansluiting, die het vermogen voor het desbetreffende snellaadstation kan leveren, dan is het opgegeven vermogen gegarandeerd", aldus EVBox.

Zo'n snellaadstation vind je bijvoorbeeld bij Fastned: "Vrijwel al onze laders werken volledig onafhankelijk. Dat geldt voor de laders van 50, 150 en 175 kW. Bij de 300kW-laders zit het anders. Daar heeft een kast twee stekkeraansluitingen. Dus als je er met twee auto's staat, wordt het vermogen verdeeld. Doordat er 300 kW beschikbaar is, heb je er echter pas last van als die twee auto's meer dan 300 kW vragen."

Meerdere auto's bij het laadstation; daar heb je niet gauw last van. Meerdere auto's bij het laadstation; daar heb je niet gauw last van. Foto: Fastned

Waarom duurt het soms even voordat bij een publieke laadpaal het laden begint?

Eerst bied je de laadpas aan en die pas maakt connectie met de zogeheten backend server van de laadpaal. Deze communicatie gaat via het mobiele netwerk en daar kan wat vertraging in zitten, zegt EVBox. "Soms is de verbinding van een mobiele telefoon ook niet optimaal."

Is deze communicatie geregeld, dan komt het contact tussen auto en laadpunt op gang, ook wel de handdruk genoemd. "Ook dat kan heel even duren. Sommige auto's zijn daar sneller in dan andere", aldus Fastned.

“We hebben geen last van een avondspits op het net” Fastned

Wat als ik op de oprit van een twee-onder-een-kap aan het laden ben en de buren gaan ineens meer stroom verbruiken. Gaat het opladen dan langzamer? Gebeurt dit ook als in dezelfde wijk mensen massaal stroom gaan verbruiken?

"Nee, beide huishoudens hebben een eigen netaansluiting en die hebben geen invloed op elkaar", aldus Lanova. "Het gaat puur om het verbruik in de eigen woning", zegt EVBox. "Dus als ik thuis aan het koken ben, de wasmachine draait en ik plug mijn auto in, dan laadt deze wat langzamer. Maar terwijl ik lig te slapen, kan de auto meer stroom trekken"

Fastned: "In de stad zitten we op het zogeheten middenspanningsnet en hebben we ons eigen trafohuisje. Daarmee omzeilen we het laagspanningsnet waar alle huishoudens op zitten. Anders gezegd, we hebben weinig last van een avondspits op het net."

Kan ik met mijn oude elektrische auto nog wel aan nieuwe laadpunten laden of wacht mijn auto hetzelfde lot als een oude mobiele telefoon, waarvoor het juiste stekkertje niet meer te vinden is?

"De stekkers van de laadpalen zijn de laatste jaren goed gestandaardiseerd. Vooral de laadpalen waar je je eigen laadkabel in kunt steken blijven naar verwachting ook bij oudere auto's nog lang te gebruiken", aldus Lanova.