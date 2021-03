Auto's met plug-inhybrideaandrijflijn zijn niet nieuw, maar recentelijk wel meer in trek. Deze auto's, ook wel PHEV's genoemd, kunnen in tegenstelling tot reguliere hybrides ook langere stukken geheel elektrisch afleggen. De afstanden worden steeds groter. Wat gebeurt er ondertussen met de motor en de brandstof in de tank, als deze zelden gebruikt worden? Blijft het heel en blijft het goed?

Audi, BMW, DS, Citroën, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, SEAT, SKODA en Volkswagen, zomaar wat merken die de afgelopen tijd nieuwe PHEV's op de markt hebben gebracht. Waar je met plug-ins een aantal jaar geleden nog krap 25 kilometer geheel elektrisch kon afleggen, is dat tegenwoordig fors meer.

De opgewaardeerde Audi A6 Sedan 50 TFSI-e schopt het sinds kort tot 73 kilometer, de Suzuki Across en Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (twee technisch identieke modellen) halen 75 kilometer geheel elektrisch.

Voor zijn in februari onthulde C-Klasse belooft Mercedes zelfs een elektrisch rijbereik van 100 kilometer, voordat de brandstofmotor het overneemt.

Brandstoftanks kunnen het prima hebben

Als je thuis een oprit met laadpunt hebt of op het werk kunt laden is het daarom niet ondenkbaar dat je het gros van de tijd volledig elektrisch rijdt. Dat betekent tevens dat je zelden hoeft te tanken. Blijft die brandstof in de tank echter wel zo lang goed?

"In principe hoef je je met een PHEV geen zorgen te maken over de houdbaarheid van je brandstof, of dat nou benzine of diesel is" zegt Erik de Vries van de Nederlandse Organisatie van de Energiebranche (NOVE), een organisatie die de belangen van onafhankelijke, particuliere brandstofhandelaren behartigt.

"De brandstoftanks zijn er sowieso tegen bestand dat de brandstof er lang(er) in zit. Dat motoren bij wijze van spreken een maand niet draaien, is ook geen probleem. De techniek is berekend op de specifieke gebruiksomstandigheden."

'Iets verhoogd risico met aangelengde brandstoffen'

Als een auto maandenlang stilstaat wordt het een ander verhaal. Dat is sowieso niet goed voor het voertuig, want dan krijg je ook met mogelijke problemen aan de accu, rubbers en banden te maken.

Hooguit heb je een iets verhoogd risico met een diesel-PHEV. "Diesel voor het wegverkeer bijgemengd wordt met biodiesel. Deze brandstof trekt water en daarmee bacteriën aan, waardoor diesel iets gevoeligers is voor veroudering. Hetzelfde geldt voor de moderne benzine, die aangelengd is met ethanol. Ook hier treedt een water aantrekkende en vuil oplossende werking op, maar dat treft met name oudere auto's. Bij normaal gebruik heb je met moderne diesel en benzine vrijwel geen problemen, ook niet met een PHEV", legt De Vries uit.

'Motor houdt zich in conditie'

Ook de motor zal weinig last van veel elektrisch rijden ondervinden, zegt Cornelis Kit, journalist bij AutoWeek.

"De auto houdt in feite alles zelf in de gaten. Dus wanneer het nodig is, zal de computer de motor aanslingeren, ook als je niet op het gaspedaal hebt getrapt voor extra vermogen. Je zal dan merken dat deze bovendien wat langer blijft draaien. Dit om de olie op te warmen, want daar is even tijd voor nodig. Maar bijvoorbeeld ook lang genoeg om de waterdamp uit de olie op te lossen. Ook is het belangrijk dat de katalysator op temperatuur komt, anders kan deze zijn werk niet goed doen. Met andere woorden, alles is zo geregeld dat de motor zich op conditie houdt."

Tenslotte doe je er volgens De Vries en Kit verstandig aan om niet continue met een volle tank te rijden als de woon-werkafstand elektrisch aflegt. "Dan zeul je alleen maar extra gewicht mee. Zorg daarom dat er paar liter brandstof in de tank zit en zorg daarnaast dat je dit af en toe gebruikt door eens in de maand een langere rit te maken, als dat al niet automatisch gebeurt", klinkt het eensgezind.