Toyota verlaagt de drempel voor het rijden op waterstof. Zo krijg je bij aanschaf van de Mirai-waterstofauto een tankservice en kan je er nu zelfs je eigen tankstation bij leasen. Bovendien is de nieuwe generatie van de Toyota Mirai veel goedkoper geprijsd dan de vorige.

Terwijl de meeste automerken waterstof voorlopig (nog) niet zien zitten, blijft Toyota dapper doorontwikkelen. De tweede generatie van de Mirai, waarvan de verkoop deze maand start, is veel strakker gelijnd en hij is lager, breder en langer gemaakt. In de lengte scheelt het zelfs 8,5 centimeter, om uit te komen op een indrukwekkende 4,97 meter. Samen met de lange neus, diep ingesneden wielkasten en een sterk aflopende daklijn levert dat een behoorlijk imposante, dynamische uitstraling op.

De Mirai is ook onderhuids en in het interieur rigoureus op de schop gegaan. Het wat rommelige en drukke dashboard van het origineel is vervangen door een veel strakker, modern ogend geheel. Het dashboard is grotendeels bekleed met hetzelfde materiaal als de stoelen en bovenop voorzien van een grote, dubbele schermcombinatie.

Achterin is voor volwassenen van gemiddelde lengte voldoende ruimte, hoewel de gevolgen van de coupétrekjes wel goed naar voren komen. Toch is er op praktisch vlak groot nieuws, want met vijf zitplaatsen kan Toyota's waterstofauto één persoon meer herbergen dan voorheen. De zitpositie voorin past bij de dynamische auto die de Mirai wil zijn. Het stuur staat bijna volledig verticaal, de middentunnel is hoog en de stoelen zijn relatief laag.

De nieuwe Mirai ziet er dynamischer uit dan voorheen De nieuwe Mirai ziet er dynamischer uit dan voorheen Foto: Toyota

De nieuwe Mirai komt verder

Die lagere zit is mogelijk doordat de brandstofcellen zich niet langer onder de stoel bevinden, maar in de lange neus van de auto. De stroom die daar wordt opgewekt, verdwijnt vervolgens naar achteren, want in tegenstelling tot zijn voorganger is de nieuwe Mirai een achterwielaandrijver. Wat betreft elektrische voertuigen (EV) is deze FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) overigens niet bepaald snel. Met 182 pk en een 0-100-tijd van 9,2 seconden maak je tegenwoordig geen indruk meer, al gaat versnellen natuurlijk wel gewoon snel en soepel. Wat dat betreft rijdt de Mirai als een EV.

De auto rust voor het eerst op een versie van de TNGA-basis (Toyota New Global Architecture), die voor nagenoeg alle nieuwe Toyota's wordt gebruikt. Daarmee moet hij ook een stuk dynamischer rijden dan voorheen. Dat is ook zo, maar toch is het goed om het woord sportief te vermijden. Het dynamische zit 'm in de genoemde zithouding en de goede gewichtsverdeling, maar ook in de fijne, communicatieve besturing. Het onderstel is nadrukkelijk comfortabel.

Oneffenheden worden gladgestreken op een manier die zelfs een beetje aan luchtvering doet denken, al rust de Mirai gewoon op schroefveren. Het levert een totaalpakket op dat nadrukkelijk zwaar aanvoelt. De Mirai weegt zo'n 2.000 kilogram, maar niet op een manier die je als vervelend ervaart. De auto is vooral een heerlijke kilometervreter, die voor je gevoel onder geen beding van zijn koers afwijkt. Dat kilometervreten kan hij trouwens maximaal 650 kilometer aan een stuk volhouden, dat is 100 kilometer meer dan voorheen. Dat komt door de grotere tank, terwijl de auto ook efficiënter met waterstof omspringt.

Nederland telt slechts vijf tankstations

Een mooi gegeven, maar tanken blijft met vijf waterstofstations in Nederland voorlopig wel een uitdaging. Eind dit jaar moet het aantal zijn verdubbeld, waarmee de kans dat je in de buurt van zo'n station woont in elk geval een stuk groter wordt. De Nederlandse overheid wil dat er uiterlijk in 2030 een netwerk van tweehonderd waterstofstations bestaat, maar zover is het nog lang niet.

Om de angst voor het tankprobleem weg te nemen, biedt Toyota Nederland kopers van de Mirai Launch Edition een heuse tankservice aan: wie binnen een straal van 50 kilometer van een waterstofstation woont, kan de auto laten ophalen, aftanken en retourneren. Dat zou voor een aantal zakelijke rijders zomaar eens een oplossing kunnen zijn, want fiscaal is zo'n waterstofauto zonder meer interessant. Zo gelden voor zelfstandigen riantere Vamil- en MIA-regelingen dan bij reguliere EV's en geldt de lage bijtelling van 12 procent nog gewoon over de gehele aanschafprijs.

“Bij je eigen tankstation duurt het tanken wel langer: vijftig minuten om precies te zijn”

Naast de tankservice biedt Toyota nóg een mogelijkheid om de pijn van het tekort aan tankstations te verzachten. Bedrijven kunnen bij de auto een eigen waterstoftankstation bestellen, wat dan op het bedrijfsterrein wordt gerealiseerd. Toyota Nederland (Louwman & Parqui) werkt hiervoor samen met Resato International uit Assen.

Dit Nederlandse bedrijf levert een kleinschalig vulpunt (FOS700) dat het tanken van waterstof met 700 bar op eigen grond mogelijk maakt. Hiermee kan de Toyota Mirai tijdens werkdagen op eigen terrein - mits voldaan wordt aan lokale eisen - in gemiddeld vijftig minuten worden volgetankt. Dat is dus minder snel dan bij een regulier waterstoftankstation, want daar ben je binnen vijf minuten klaar, maar je hoeft er dan ook niet voor om te rijden.

Het tankstation kan worden gekocht, maar is ook verkrijgbaar in de vorm van vijf jaar operationeel leasen, inclusief financiering, vergunningsprocedure, plaatsing van het station, levering van waterstof en het onderhoud aan zowel de Toyota Mirai als het waterstoftankstation.

Daarover gesproken: de nieuwe Mirai is ook veel gunstiger geprijsd dan zijn voorganger. De voordeligste versie kost straks 65.995 euro, waarmee de auto nu ineens voordeliger is dan een Tesla Model 3 Long Range. Die is echter elektrisch en kan je dus op veel meer plekken volladen.

Klik hier voor een uitgebreide videoreportage over de nieuwe Mirai, gemaakt door de redactie van AutoWeek.