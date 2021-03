Vorige week onthulde het Alpine F1 Team zijn auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Liefhebbers weten dat het hier om een nieuwe naam voor het team van Renault gaat, omdat Alpine onderdeel is van het Franse concern. Voor de leek is de link met Renault niet zo snel gelegd. Hoe zit dat eigenlijk met het merk achter die nieuwe, blauwe Formule 1-auto?

De link met Renault was er al vanaf het eerste begin in 1954. Alpine-oprichter Jean Rédélé had destijds al naam gemaakt in de racerij met een Renault 4CV. Deze auto stond in 1955 aan de basis van de zelfgebouwde Alpine A106 en later ook de A108.

Pas met de Alpine A110 uit 1961 werd het merk bekend bij het grote publiek. Het was dan ook om die reden dat Alpine bij zijn herlancering door Renault in 2017 teruggreep op de oervorm van de A110 voor het nieuwe model, eveneens A110 geheten.

In de tussenliggende jaren bracht het merk de A310 (1971) op de markt, de GTA (1984) en de A610 (1991). Die laatste had met een vermogen van 250 pk en een gewicht van ruim 1.500 kilo weinig meer met de oer-Alpines van doen, maar meer met een Porsche 911.

Maar net zoals zoveel Franse tegenhangers van Duitse succesmodellen moest ook de Alpine qua verkoopaantallen het onderspit delven. De A310 was met een productieaantal van ruim negenduizend exemplaren nog het succesvolst.

Alpine wil een prominente plek

Ondanks de nauwe banden met Renault duurde het tot de oliecrisis van 1974 voordat het tot een overname kwam. In de jaren negentig, toen de productie van de A610 ten einde liep, verdween de naam Alpine in de mottenballen. Voor de fabriek in Dieppe echter aan werk geen gebrek: daar rolden in de jaren erna de sportieve R.S.-modellen van Renault van de band.

In 2017 werd Alpine zoals gezegd opnieuw tot leven gewekt met de A110. Die leek niet alleen qua uiterlijk op de oer-A110, maar was opnieuw licht en compact. Meer Porsche 718 dan 911. "Je koopt met een Alpine echt iets anders, iets wat mensen niet kennen maar wel herkennen als Franse chic en sportiviteit", aldus Janet Richter van Alpine Nederland.

Ondanks lovende kritieken - ook wij raakten verslingerd aan de rij-eigenschappen van de A110 - gingen de plannen van Renault met Alpine in januari van dit jaar alweer op de schop, mede met de deelname aan de Formule 1 in het vooruitzicht. Kort gezegd, Alpine krijgt het druk. Renault bundelt voortaan alle activiteiten van Renault Sport Cars en Renault Sport Racing (het voormalige Formule 1-team) onder het merk Alpine.

"In ons in januari gepresenteerde hervormingsplan is er een speciale plek voor Alpine ingeruimd", aldus Richter. "Alpine heeft als merk nu een eigen organisatie binnen Groupe Renault. Daarnaast moet de naamsbekendheid verbeterd worden, waar de koppeling met de Formule 1 enorm bij kan helpen. In Nederland moet het merk aan bekendheid winnen. We kijken daarom nu al uit naar september, wanneer de Grand Prix van Nederland verreden wordt."

Breder profileren en elektrisch opereren

Het belangrijkste nieuws is echter dat Alpine een volledig elektrisch merk wordt. Er komen drie nieuwe modellen, die samen naar eigen zeggen de 'elektrische droomgarage' vormen.

Behalve dat er in samenwerking met Lotus gewerkt wordt aan een elektrische A110, komt er ook een compact elektrisch model van het formaat-Clio. Een segment hoger wil Alpine gaan opereren met een sportieve elektrische cross-over, een auto die wat hoger op zijn poten staat. Daarbij gaat Alpine gebruikmaken van de elektrische platforms en technologieën van Groupe Renault en de alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi.

Dat moet tevens de deur naar verkoopsucces openzetten. Het afgelopen jaar ging de verkoop in Europa met 70 procent onderuit naar 1.329 exemplaren. Porsche verkocht ruim de helft meer van zijn 718. De afgelopen drie verkoopjaren zijn er in Nederland 141 exemplaren van de A110 op kenteken gegaan. Doordat er hier nauwelijks vraag is naar compacte sportwagens, bleef de Alpine in Nederland redelijk in het spoor van de Porsche.

"Het is duidelijk dat Alpine zich breder gaat profileren, onder andere door met de stroom mee te gaan. Elektrisch rijden is aan een opmars bezig en daar gaan wij in mee. Alpine wordt het merk van Groupe Renault dat zich toelegt op innovatieve, maar tegelijkertijd authentieke sportwagens", zegt Richter.

